FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 1228 постов • 261 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Главная соперница Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки

Главная соперница Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки

Автор:
07 марта 2024 08:20
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Видео   Дональд Трамп   Никки Хейли   США   выборы президента США   предвыборная гонка   
1059
2
1

После «супервторника», когда она проиграла на внутрипартийных выборах в 14 из 15 штатов, Хейли поняла, что ловить ей нечего.

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли претендовала на место от Республиканской партии, и её считали главной соперницей Дональда Трампа. Однако внутрипартийные выборы показали, что шансы на победу у дамы крайне малы. Хейли смогла обойти Трампа лишь в одном штате из 15 - в Вермонте. Результат был настолько убедительным, что соперница Донни решила выйти из президентской гонки.


"Настало время для остановки моей кампании", - сказала она, выступая перед своими сторонниками, добавив, что желает удачи Трампу.

Однако, вопреки предположениям, Хейли не стала призывать своих сторонников голосовать за своего главного соперника. Напротив, политик съязвила, что Трампу придётся приложить усилия, чтобы убедить ее электорат проголосовать за него.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: Ynews   Видео   Дональд Трамп   Никки Хейли   США   выборы президента США   предвыборная гонка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
самые махинаторские Выборы в Истории человечества по организации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

225704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
13 интересных изображений для любознательных людей
13 интересных изображений для любознательных людей
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей отечественной микроэлектроники⁠⁠
Микросхемы для игры “Ну, погоди!” и космических кораблей. В Москве открылся Музей...
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#автомир#интересное#аварии#история#фильм#Автовсячина#Разное
#Прикол#в мире#машина#интересно#кот#авто аварии#Россия#дети#собака#Китай
#Юмор#люди#факты#забавно#ДТП#кино#Ynews#позитив#полиция#США
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Массовая бойня в США: инструктор по оружию наслушался голосов в голове и убил больше 20 человек Массовая бойня в США: инструктор по оружию наслушался голосов в голове и убил больше 20 человек Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации генералу Роберту Ли Попилили историю: американцы переплавили в печи памятник главнокомандующему армии Конфедерации... "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена "Где я? Где я, чёрт побери?": Дональд Трамп спародировал Байдена Роберт Де Ниро обматерил Трампа на церемонии вручения театральной премии Роберт Де Ниро обматерил Трампа на церемонии вручения театральной премии В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину В США робособака помогла задержать вооруженного мужчину

На что жалуетесь?

Вернуться