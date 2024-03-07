Главная соперница Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли претендовала на место от Республиканской партии, и её считали главной соперницей Дональда Трампа. Однако внутрипартийные выборы показали, что шансы на победу у дамы крайне малы. Хейли смогла обойти Трампа лишь в одном штате из 15 - в Вермонте. Результат был настолько убедительным, что соперница Донни решила выйти из президентской гонки.