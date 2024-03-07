Главная соперница Трампа Никки Хейли вышла из президентской гонки

После «супервторника», когда она проиграла на внутрипартийных выборах в 14 из 15 штатов, Хейли поняла, что ловить ей нечего.
Бывший постпред США при ООН Никки Хейли претендовала на место от Республиканской партии, и её считали главной соперницей Дональда Трампа. Однако внутрипартийные выборы показали, что шансы на победу у дамы крайне малы. Хейли смогла обойти Трампа лишь в одном штате из 15 - в Вермонте. Результат был настолько убедительным, что соперница Донни решила выйти из президентской гонки.
"Настало время для остановки моей кампании", - сказала она, выступая перед своими сторонниками, добавив, что желает удачи Трампу.
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Однако, вопреки предположениям, Хейли не стала призывать своих сторонников голосовать за своего главного соперника. Напротив, политик съязвила, что Трампу придётся приложить усилия, чтобы убедить ее электорат проголосовать за него.
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