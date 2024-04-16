Виртуальные красавицы и их создатели получат свой «Оскар»

Конкурсанток оценит судейская коллегия, в которую входят две популярные ИИ-модели — Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес. Они знамениты тем, что сумели ввести в заблуждение тысячи пользователей соцсетей, выдавая себя за реальных девушек.

Также в жюри войдут Эндрю Блох, советник британского миллиардера Алана Шугара по связям с общественностью, и Салли Энн Фосетт, которая в течение последних 10 лет была главным судьёй конкурса «Мисс Великобритания».

Уилл Монанаж, соучредитель Fanvue, надеется, что эти мероприятия станут чем-то вроде премии «Оскар» для создателей ИИ-контента.