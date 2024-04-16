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Виртуальные красавицы и их создатели получат свой «Оскар»

Виртуальные красавицы и их создатели получат свой «Оскар»

Автор:
16 апреля 2024 14:40
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Ynews   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   виртуальная модель   виртуальные модели   конкурс ИИ   конкурс красоты   
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Онлайн-платформа Fanvue объявила о проведении первого в мире конкурса красоты для виртуальных моделей. Сгенерированных искусственным интеллектом дам будут оценивать по красоте и влиятельности в социальных сетях, а также по уровню технического исполнения.

Конкурс Fanvue Miss AI станет первым конкурсом красоты для моделей, созданных с помощью искусственного интеллекта.


Прием заявок на участие в конкурсе уже начался. Мероприятие пройдет в мае в режиме онлайн. Его призовой фонд составит 20 тыс. долларов — их распределят среди победительниц. Итоги конкурса будут объявлены 10 мая.


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Конкурсанток оценит судейская коллегия, в которую входят две популярные ИИ-модели — Эмили Пеллегрини и Айтана Лопес. Они знамениты тем, что сумели ввести в заблуждение тысячи пользователей соцсетей, выдавая себя за реальных девушек.


Также в жюри войдут Эндрю Блох, советник британского миллиардера Алана Шугара по связям с общественностью, и Салли Энн Фосетт, которая в течение последних 10 лет была главным судьёй конкурса «Мисс Великобритания».


Уилл Монанаж, соучредитель Fanvue, надеется, что эти мероприятия станут чем-то вроде премии «Оскар» для создателей ИИ-контента.

Чтобы принять участие в конкурсе, участникам достаточно предоставить изображение женщины, сгенерированное искусственным интеллектом, и ответить на ряд вопросов — от стандартного вопроса «Назовите одну свою мечту, которая сделает мир лучше» до списка используемых ИИ-инструментов и технической конкретики.


Компания Fanvue, которая организует награждение, говорит, что ожидает получить тысячи заявок на участие в конкурсе. Из них будет отобрана десятка лучших, а затем на онлайн-церемонии награждения в мае будет объявлена финальная тройка.


Оценивать их будет экспертная комиссия из четырех судей, специализирующихся на конкурсах, маркетинге и модельном бизнесе. Однако, пожалуй, самой необычной деталью конкурса является то, что некоторые из судей также будут сгенерированы искусственным интеллектом.


В состав жюри входят Айтана Лопес и Эмили Пеллигрини, у каждой из которых сотни тысяч подписчиков в социальных сетях. Конечно, судить на конкурсе будут их создатели, которые имеют большой опыт превращения изображений ИИ в доходы от рекламы. Также к жюри присоединятся два невиртуальных судьи — Салли Энн Фоссетт и Эндрю Блох.


Во многом этот конкурс будет напоминать обычный конкурс красоты — внешность участниц будут оценивать по присланным изображениям.


«Как историку традиционного конкурсного искусства, мне очень интересно участвовать в премии, которая кажется такой футуристической, — говорит Салли Энн Фоссетт. — Интересно, что существует множество параллелей между реальными участниками конкурсов и создателями искусственного интеллекта и тем, как они взаимодействуют со своей аудиторией. Тем не менее, это не будет похоже на обычный конкурс красоты».


Однако, помимо того, что ни одна из участниц не является человеком, есть еще одно существенное отличие от традиционного конкурса красоты: ключевой категорией оценки станет использование технологий. Участников и их цифровые шедевры будут оценивать, исходя из уровня их мастерства в применении инструментов ИИ. В частности, можно получить дополнительные очки за качественную детализацию областей вокруг глаз и рук — это области, с которыми некоторые генераторы изображений ИИ справляются с трудом.


За последние 12 месяцев доступность и возможности генераторов изображений с искусственным интеллектом резко возросли. Такие инструменты, как Stability AI, позволяют пользователям создавать сложные изображения на основе простых текстовых подсказок, а ряд инструментов искусственного интеллекта позволяет доработать эти изображения.


Участников конкурса также будут оценивать по их влиятельности в социальных сетях и начислять очки в зависимости от количества их поклонников и того, как они взаимодействуют с подписчиками.


В анкете участников конкурса также спрашивают об их общем доходе на разных платформах, ведь главная цель создания ИИ-моделей — зарабатывать деньги в социальных сетях.


Например, Айтану Лопес, творение испанской медиакомпании The Clueless, часто можно увидеть в соцсетях позирующей в одежде от Victoria's Secret, Guess и Brandy Melville. Некоторые модные бренды охотно платят за такие размещения, поскольку так можно избежать хлопот, связанных с работой с живыми моделями.


Аккаунты виртуальных моделей бывают крайне убедительными. Создатели Эмили Пеллегрини утверждают, что они даже получали любовные сообщения от известных футболистов и миллиардеров.


Победителя этого конкурса красоты ждут большие деньги: главный приз — $5 000 наличными и «программа наставничества для создателей контента» стоимостью 3 000 долларов. Обладатель второго места получит бесплатный доступ к курсу по программе Imagine и рекламный пакет на платформе Fanvue стоимостью $2 000. Участник, занявший третье место, выиграет бесплатную консультацию с Fanvue и рекламный пакет на платформе Fanvue стоимостью $500.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   ИИ   Искусственный интеллект   Нейросети   виртуальная модель   виртуальные модели   конкурс ИИ   конкурс красоты   
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4  комментария
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219
МadMax 50 минут назад
А с тремя сиськами будут?
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Летучий Мыш 17 минут назад
А че азиатка так криво нарисована?
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1792 поста (1708 в горячем)

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