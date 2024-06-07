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Фантаст Лукьяненко и "Союзмультфильм" создадут вселенную русских супергероев

Фантаст Лукьяненко и "Союзмультфильм" создадут вселенную русских супергероев

Автор:
07 июня 2024 12:41
Сообщество : Кино
Метки: Сергей Волков   Сергей Лукьяненко   писатели-фантасты   союзмульфильм   супергерои   фольклор   франШИЗА   
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Участие талантливого писателя-фантаста внушает надежду на то, что проект хотя бы не вызовет чувство омерзения, как это было с супергеройским фильмом Андреасяна.

Киностудия "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатр Okko и писатель-фантаст Сергей Лукьненко работают над созданием медиафраншизы о русских супергероях. Проект, подразумевающий создание целой линейки медиапродуктов (литературные произведения, кино, компьютерные игры), получил название "Орден Алой звезды".


Уточняется, что фундамент для работы готов — Лукьяненко совместно с коллегой по писательскому цеху Сергеем Волковым уже создали оригинальную супергеройскую вселенную, которую населили известными персонажами русского фольклора, анимационными героями, а также учёными и исследователями. Из последней категории упоминается только землепроходец и атаман Семён Дежнёв. В целом же в роли супергероев выступят литературные и фольклорные персонажи, среди которых отмечены Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, инженер Гарин, Ихтиандр. Известно также, что вселенная Лукьянеко и Волкова частично основана на произведениях писателей-фантастов Алексея Толстого и Александра Беляева. 

"Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами", — рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в ходе Петербургского Международного экономического форума.

Источник:

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Метки: Сергей Волков   Сергей Лукьяненко   писатели-фантасты   союзмульфильм   супергерои   фольклор   франШИЗА   
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39  комментариев
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32k
Сталкер Час назад
"Мы не такие!"
"У нас всё своё!"
"У нас свой путь!"
"Мы другая цивилизация!"
И очередное тупое ублюдочное подражание пиндосам...
Супергерои!
Тьфу, 6л3ать...
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8k
Харон ( Χάρων) 11 минут назад
Хм, вспомнились мультфильмы про трёх богатырей...
Первые три мне, взрослому, понравились, а потом началась какая-то херня.
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17k
Kostick 22 минуты назад
аэлита - марсианка, гарин - злодей, который ну вообще даже чуть на положительного не тянет. ихтиандр? так он вообще аргентинский)
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1k
Александр 23 минуты назад
Зачем нам супергерои? Мы как-то раньше и без них обходились замечательно. Можно просто добрые мультфильмы снимать, без американщины.
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12k
Федор Полчаса назад
попытались уже снять такой фильм. "защитники" называется. ну...
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14k
Григорий Бабкин Полчаса назад
Ну да... А на выходе получается какое-нибудь говно, как у Бони Драчука с "Обитаемым островом". Пока будут равняться на пиндосов, ничего хорошего не получится. Это тупиковая ветвь. На неё не то, что равняться, её обрубать надо, чтобы из здоровых соки не тянула.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Инженер Гарин, тварь мечтавшая поработить мир. Как резко отрицательный персонаж может быть супер героем?
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11k
Доктор 48 минут назад
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5k
Михаил 49 минут назад
Наш супергерой это Александр Петрыкин
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16k
Ёшкин кот 49 минут назад
Авторы. Экранизуйте романы Обручева "Земля Санникова" и "Плутония". И все марвеллы заплачут и уйдут искать бамбук
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Доктор 50 минут назад
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11k
Доктор 51 минуту назад
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40k
Александр 53 минуты назад
Ждем блокбастеров Колобок против лягушки квакушки, Емеля и затерянное тридевятое царство и подобное дерьмо?
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31k
Serg2001 Час назад
А где Емеля, Садко, Конёк-горбунёк, Алдар-Косе? А если серьезно, то зачем тащить это супергеройское говно в нашу страну?... Это чуждая нам культура. Культура, основанная на комиксах, от которых у американцев крышу сносит, потому что подавляющее их большинство не в состоянии осилить больше чем 2-3 предложения в подписи к картинке. У нас всё-таки читающая нация была. Не так давно люди читали и очень много... Книжный бум был. За раритетными книгами охотились. А у них человек, который 100 (!) книг прочитал, вызывает всеобщее удивление и восхищение (фильм "Великий уравнитель"). Ну и зачем это нам? Отуплять молодежь? "На чью мельницу воду льете, товарищи"?!
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14k
Copycat Час назад
Так ли она нам нужна? Супергероика это часть американской культуры, мы в любом случае не создаем что то своё, а изменяем чужое

у нас так то и комиксы никогда особо не были в почете, зато на западе культуре комиксов скоро сто лет уже будет

надо снимать то что люди будут смотреть, а не подражать думая что получится слепо повторить чей то успех
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9k
Тяжолый Орк Час назад
от российского кино хочется чего-нибудь интеллектуального. без религии, без эрнста.
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1k
DuckTales 2 часа назад
Сделайте просто хорошие мультфильмы про богатырей по всяческим былинам и сказкам ...
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
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19k
seller-k 2 часа назад
Ну если литературные и фольклорные персонажи, то Штирлиц он же Максим Максимович Исаев, он же Всеволод Владимирович Владимиров - кандидат номер один!
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5k
Горожанин 2 часа назад
"В целом же в роли супергероев выступят литературные и фольклорные персонажи, среди которых... инженер Гарин..."
-----------------
Инженер Гарин супергерой!? А почему тогда не процессор Преображенский?
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
у нас полно настоящик
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Burzum
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Лесник
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