Фантаст Лукьяненко и "Союзмультфильм" создадут вселенную русских супергероев

Участие талантливого писателя-фантаста внушает надежду на то, что проект хотя бы не вызовет чувство омерзения, как это было с супергеройским фильмом Андреасяна.
Киностудия "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатр Okko и писатель-фантаст Сергей Лукьненко работают над созданием медиафраншизы о русских супергероях. Проект, подразумевающий создание целой линейки медиапродуктов (литературные произведения, кино, компьютерные игры), получил название "Орден Алой звезды".
Уточняется, что фундамент для работы готов — Лукьяненко совместно с коллегой по писательскому цеху Сергеем Волковым уже создали оригинальную супергеройскую вселенную, которую населили известными персонажами русского фольклора, анимационными героями, а также учёными и исследователями. Из последней категории упоминается только землепроходец и атаман Семён Дежнёв. В целом же в роли супергероев выступят литературные и фольклорные персонажи, среди которых отмечены Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, инженер Гарин, Ихтиандр. Известно также, что вселенная Лукьянеко и Волкова частично основана на произведениях писателей-фантастов Алексея Толстого и Александра Беляева.
"Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом, за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе. В результате художественного переосмысления они были наделены новыми характерными чертами и смыслами", — рассказала председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева в ходе Петербургского Международного экономического форума.
Источник:
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"У нас всё своё!"
"У нас свой путь!"
"Мы другая цивилизация!"
И очередное тупое ублюдочное подражание пиндосам...
Супергерои!
Тьфу, 6л3ать...
Первые три мне, взрослому, понравились, а потом началась какая-то херня.
у нас так то и комиксы никогда особо не были в почете, зато на западе культуре комиксов скоро сто лет уже будет
надо снимать то что люди будут смотреть, а не подражать думая что получится слепо повторить чей то успех
Сознание ФОРМИРОВАТЬ нужно.
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Инженер Гарин супергерой!? А почему тогда не процессор Преображенский?