Фантаст Лукьяненко и "Союзмультфильм" создадут вселенную русских супергероев

Киностудия "Союзмультфильм", онлайн-кинотеатр Okko и писатель-фантаст Сергей Лукьненко работают над созданием медиафраншизы о русских супергероях. Проект, подразумевающий создание целой линейки медиапродуктов (литературные произведения, кино, компьютерные игры), получил название "Орден Алой звезды".





Уточняется, что фундамент для работы готов — Лукьяненко совместно с коллегой по писательскому цеху Сергеем Волковым уже создали оригинальную супергеройскую вселенную, которую населили известными персонажами русского фольклора, анимационными героями, а также учёными и исследователями. Из последней категории упоминается только землепроходец и атаман Семён Дежнёв. В целом же в роли супергероев выступят литературные и фольклорные персонажи, среди которых отмечены Тимур, Айя (Хозяйка Медной горы), Левша, Аэлита, Василиса, инженер Гарин, Ихтиандр. Известно также, что вселенная Лукьянеко и Волкова частично основана на произведениях писателей-фантастов Алексея Толстого и Александра Беляева.