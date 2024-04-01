FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6321 пост • 1292 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории
Мананангал: адское исчадие с Филиппин

Мананангал: адское исчадие с Филиппин

Автор:
01 апреля 2024 10:41
Сообщество : Истории
Метки: Культура   вид   дух   защита   легенда   мананангал   миф   мифология   филиппины   фольклор   
794
10

Мифология различных народов и культур содержит истории не только о существах добрых или нейтральных, но и о кошмарных тоже. Они призваны напоминать о смертности человека и о том, что лучше не лезть туда, в чём не особенно разбираешься.

Кажется, что человеческая психика может быть бесконечно творческой в придумывании всяких ужастиков. Но мананангал – это нечто из ряда вон выходящее.

×
×

Мананангал – это злой дух, который известен умением отделять верхнюю половину тела от нижней. Затем туловище улетает на кожистых крыльях, нападая на людей и выбирая в качестве жертв детей и беременных.

Название этого существа произошло от филиппинского слова Tanggal – «отделение».

Мананангал может быть как мужчиной, так и женщиной, но чаще предстаёт в образе дамы очень отталкивающего вида и повышенной злобности.

Согласно филиппинской мифологии, мананангал или самосегментатор обычно выбирает уединённое место, чтобы оставить нижнюю половину своего тела, пока отправляется охотиться на детей. В тот момент, когда он отделяется от нижней половины своего тела, дух обретает способность летать. Выглядит «птица» так себе: ошмётки внутренности болтаются в воздухе, вызывая не только ужас, но и невероятное отвращение.

Излюбленная жертва филиппинского монстра – неродившийся младенец. Но дух может представлять опасность и для взрослых людей. Когда порождение тьмы не занято выслеживанием беременных, оно преображается, становясь красоткой, и соблазняет мужчин своей красотой. Дальше дело техники – заманить поплывшую жертву в какое-нибудь укромное место и сожрать беднягу живьём.

В некоторых историях мананангала также называют колдуньей. Она использует свою волю, чтобы властвовать над низшими существами, а некоторые мифологические создания считаются её слугами или домашними питомцами.

У каждого злого духа есть своя слабость, и для мананангала это солнечный свет. Когда мананангал приобретает свою чудовищную форму, солнечный свет становится для духа губительным.

Если тело останется разделённым до рассвета, существо не сможет выжить и умрёт. Согласно мифам и легендам, люди должны искать нижнюю часть тела, которую оно обычно оставляет для ночной охоты, и не давать половинкам соединиться до рассвета.

Для этого используют чеснок, золу и соль, которые нужно наложить на открытые участки плоти и не дать монстру вновь соединиться с нижней половиной тела, что сделает его уязвимым для солнечного света. Небольшие ёмкости с золой, сырым рисом, солью также призваны отпугнуть мананангала от нападения на дом.

Для защиты лучше всего подходит серебряное оружие и другие предметы из благородных металлов. И, конечно, правило не ходить никуда с незнакомцами (и незнакомками тоже) никто не отменял.

В филиппинской мифологии мананангал – один из обширного семейства различных существ, которых объединяет одержимость внутренностями и кровью. Мананангалы олицетворяют глубокие человеческие страхи и различные социальные нормы, особенно связанные с общественными правилами и женственностью.

Нападение мананангала на будущую мать объясняется опасениями, которые испытывают люди по поводу опасных без медицинской помощи родов, практикующихся в сельских и отдалённых районах.

И, конечно, мананангалы ищут уязвимые места в людях, прежде чем напасть на них. Поэтому важно уметь устранять или прятать любые уязвимости. Просто на всякий случай.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Культура   вид   дух   защита   легенда   мананангал   миф   мифология   филиппины   фольклор   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2304 поста (2043 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

113190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Индии парень надул своего друга промышленным феном ради шутки
В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
В Подмосковье задержали полицейских, фиктивно поставивших на учёт 1500 мигрантов
Набирающие популярность в сообществах
Частный Канарский остров
Частный Канарский остров
Белые, это прогерманские мятежники
Белые, это прогерманские мятежники
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 31 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#автомобили#авто аварии#милота#кот#война#подвиг
#животные#забавно#машина#ДТП#автомир#новости#легенда#собака
#история#СССР#аварии#факты#мигранты#Россия#Китай#Девушка
"По-любому трофей" "По-любому трофей" Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник Ведьма, гном, древняя культура майя и Пирамида Мага Ведьма, гном, древняя культура майя и Пирамида Мага Ро-ланги: восставшие гималайские мертвецы Ро-ланги: восставшие гималайские мертвецы Живые украшения женщин майя и современные отголоски странной культуры Живые украшения женщин майя и современные отголоски странной культуры Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации

На что жалуетесь?

Вернуться