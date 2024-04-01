Мананангал: адское исчадие с Филиппин

Мифология различных народов и культур содержит истории не только о существах добрых или нейтральных, но и о кошмарных тоже. Они призваны напоминать о смертности человека и о том, что лучше не лезть туда, в чём не особенно разбираешься.
Кажется, что человеческая психика может быть бесконечно творческой в придумывании всяких ужастиков. Но мананангал – это нечто из ряда вон выходящее.
Мананангал – это злой дух, который известен умением отделять верхнюю половину тела от нижней. Затем туловище улетает на кожистых крыльях, нападая на людей и выбирая в качестве жертв детей и беременных.
Название этого существа произошло от филиппинского слова Tanggal – «отделение».
Мананангал может быть как мужчиной, так и женщиной, но чаще предстаёт в образе дамы очень отталкивающего вида и повышенной злобности.
Согласно филиппинской мифологии, мананангал или самосегментатор обычно выбирает уединённое место, чтобы оставить нижнюю половину своего тела, пока отправляется охотиться на детей. В тот момент, когда он отделяется от нижней половины своего тела, дух обретает способность летать. Выглядит «птица» так себе: ошмётки внутренности болтаются в воздухе, вызывая не только ужас, но и невероятное отвращение.
Излюбленная жертва филиппинского монстра – неродившийся младенец. Но дух может представлять опасность и для взрослых людей. Когда порождение тьмы не занято выслеживанием беременных, оно преображается, становясь красоткой, и соблазняет мужчин своей красотой. Дальше дело техники – заманить поплывшую жертву в какое-нибудь укромное место и сожрать беднягу живьём.
В некоторых историях мананангала также называют колдуньей. Она использует свою волю, чтобы властвовать над низшими существами, а некоторые мифологические создания считаются её слугами или домашними питомцами.
У каждого злого духа есть своя слабость, и для мананангала это солнечный свет. Когда мананангал приобретает свою чудовищную форму, солнечный свет становится для духа губительным.
Если тело останется разделённым до рассвета, существо не сможет выжить и умрёт. Согласно мифам и легендам, люди должны искать нижнюю часть тела, которую оно обычно оставляет для ночной охоты, и не давать половинкам соединиться до рассвета.
Для этого используют чеснок, золу и соль, которые нужно наложить на открытые участки плоти и не дать монстру вновь соединиться с нижней половиной тела, что сделает его уязвимым для солнечного света. Небольшие ёмкости с золой, сырым рисом, солью также призваны отпугнуть мананангала от нападения на дом.
Для защиты лучше всего подходит серебряное оружие и другие предметы из благородных металлов. И, конечно, правило не ходить никуда с незнакомцами (и незнакомками тоже) никто не отменял.
В филиппинской мифологии мананангал – один из обширного семейства различных существ, которых объединяет одержимость внутренностями и кровью. Мананангалы олицетворяют глубокие человеческие страхи и различные социальные нормы, особенно связанные с общественными правилами и женственностью.
Нападение мананангала на будущую мать объясняется опасениями, которые испытывают люди по поводу опасных без медицинской помощи родов, практикующихся в сельских и отдалённых районах.
И, конечно, мананангалы ищут уязвимые места в людях, прежде чем напасть на них. Поэтому важно уметь устранять или прятать любые уязвимости. Просто на всякий случай.
Источник:
- Кошка Темминка – загадочный золотошёрстый хищник
- А был ли Минотавр?
- Ведьма, гном, древняя культура майя и Пирамида Мага
- Чёрная дама Несвижа: печальная история одной трансформации
- Живые украшения женщин майя и современные отголоски странной культуры