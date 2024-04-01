Мананангал: адское исчадие с Филиппин

Мананангал – это злой дух, который известен умением отделять верхнюю половину тела от нижней. Затем туловище улетает на кожистых крыльях, нападая на людей и выбирая в качестве жертв детей и беременных.

Название этого существа произошло от филиппинского слова Tanggal – «отделение».

Мананангал может быть как мужчиной, так и женщиной, но чаще предстаёт в образе дамы очень отталкивающего вида и повышенной злобности.