Кровососущий капелобо бразильских лесов

Жители Гуахажары не хотели рассказывать чужакам свои легенды. Лишь с большим трудом Абреу узнал о страшных зверях, которых он называл «купелобо» и считал разновидностью оборотня, сверхъестественного хищника, распространённого в португальских преданиях («лобо» в переводе с португальского означает «волк»). Согласно некоторым историям, капелобо рождался, когда очень старый человек терял рассудок и забредал в лес. Вскоре он начинал есть сырое мясо и обращался. В отличие от многих историй об оборотнях, он никогда не возвращался в человеческий облик.

В XX веке антропологи и фольклористы рисовали ещё более ужасающий портрет капелобо.