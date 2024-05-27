Кровососущий капелобо бразильских лесов

Это нечто, если верить рассказам очевидцев, напоминает дикую гремучую смесь тапира, муравьеда и человека. Оно с удовольствием лакомится человеческим мозгом, смакуя его, словно густой кисель.
Было около четырёх часов утра, когда дикий крик разорвал тишину леса вдоль реки Ксингу на севере Бразилии. Пара, шедшая по близлежащей дороге, поспешила спрятаться за каучуковым деревом. С этого места они увидели, как к ним идёт размытая тень. Когда она приблизилась, люди различили очертания человека.
Но существо было покрыто шерстью и источало мерзкий запах. Оно снова завопило, и его леденящий кровь крик эхом разнёсся под пологом леса, а затем утонул в кронах деревьев. Единственное свидетельство, которое он оставил после себя, – это цепочка идеально круглых следов в грязи. Муж и жена несколько дней после встречи чувствовали себя плохо, как будто отравились ядовитым газом. Но зато они спаслись от гораздо более страшной участи.
«Это капелобо! Это капелобо!» – сказала своему внуку спустя несколько лет женщина из племени юджа, ставшая свидетелем этой близкой встречи. Он рассказал эту историю исследователю в 2019 году. Когда-то этот капелобо был человеком, но теперь он превратился в монстра, рыскающего по ночам и питающегося человеческой кровью и мозгами (а также щенками и котятами). В районе реки Ксингу в бразильском штате Пара капелобо напоминает человекоподобного тапира с крючковатым рылом. В районе реки Пиндаре в штате Мараньян на северо-востоке он больше похож на муравьеда и убивает, высасывая серое вещество своей жертвы, как будто пожирает термитов.
Силиву Фроес Абреу, возможно, первым задокументировал рассказы об этом существе во время своей экспедиции в Мараньян в 1920-х годах. Молодой учёный из Рио-де-Жанейро отправился туда, чтобы изучить потенциально ценную пальму бабассу. Но он также поставил перед собой задачу наблюдать за географией региона и коренными жителями. В начале XX века большая часть территории Бразилии оставалась загадкой для тех португальцев, которые жили вдоль береговой линии страны.
Жители Гуахажары не хотели рассказывать чужакам свои легенды. Лишь с большим трудом Абреу узнал о страшных зверях, которых он называл «купелобо» и считал разновидностью оборотня, сверхъестественного хищника, распространённого в португальских преданиях («лобо» в переводе с португальского означает «волк»). Согласно некоторым историям, капелобо рождался, когда очень старый человек терял рассудок и забредал в лес. Вскоре он начинал есть сырое мясо и обращался. В отличие от многих историй об оборотнях, он никогда не возвращался в человеческий облик.
В XX веке антропологи и фольклористы рисовали ещё более ужасающий портрет капелобо.
Иногда у него был только один глаз и рот, иногда только одна нога, но всегда присутствовали пронзительный крик и неуёмный голод. Луис да Камара Каскудо, написавший около 8 000 страниц бразильского фольклора в XX веке, описывал это существо как злобное создание, машину для убийства, поведение которого не поддавалось логике. Считалось, что капелобо можно остановить только стрелой в пупок, спрятанный под толстой шкурой.
Абреу сообщил, что коренные жители, с которыми он разговаривал, считают капелобо существом из плоти и крови. После того как он рассказал о животных в клетках зоопарка Рио-де-Жанейро тем, кто живёт среди диких зверей, один из слушателей спросил, есть ли в зоопарке капелобо. Каскудо был настроен более скептически, пренебрежительно заметив, что эта история наиболее распространена среди людей, страдающих алкогольной зависимостью. Более современные исследователи считают капелобо мифом коренного населения, полезным антропоморфированием неизвестных, но вполне реальных опасностей бразильских лесов.
В 1947 году Луис да Камара Каскудо написал в своей книге Geografia dos mitos brasileiros, что, хотя капелобо – реальный или сверхъестественный – всегда будет преследовать охотников и пугать детей в бассейнах рек Пара и Мараньян, он не верит, что его крик когда-нибудь будет услышан за пределами региона. Но он не учёл криптозоологов Интернета, которые оценили нелюдимого зверя, создавая рисунки, фигурки, иллюстрации, наклейки и футболки с изображением пожирателя мозгов.
Однако эти современные изображения часто игнорируют одну вещь, которую коренные жители Северной Бразилии единодушно подтверждают в записанных сказках: нет безопасного способа встретиться с монстром. Можно либо спрятаться от капелобо, либо стать его добычей.
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