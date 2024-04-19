Шотландские брауни – интересный аналог домового

Брауни – озорные и при этом опасные персонажи шотландского фольклора, уже много веков пленяют воображение людей.
История брауни полна тайн, и она продолжает жить и по сей день. Откуда взялись эти истории?
Брауни – это домашний дух или разновидность феи из шотландского фольклора. Люди верили, что в каждом доме есть такой дух, и на кухне возле очага или камина оставляли свободное место, которое оставалось незанятым для брауни этого дома.
Считалось, что брауни – пугливые существа, которые прячутся в дальних углах и выходят только ночью. Ночью они бродили по дому, пока хозяева спали, и выполняли мелкую работу.
Брауни из легенды возник как дух-покровитель, подобный ларам из древнеримского фольклора. Это были своего рода духи-хранители, привязанные к определённому месту или человеку. В раннем фольклоре брауни ассоциировались с мёртвыми, а некоторые легенды связывали их с умершими слугами.
Культ умерших предков в древние времена был сосредоточен вокруг очага, где традиционно оставляли подношения для брауни.
Со временем брауни стали отдельным направлением фольклора, отойдя от ларов. Если лары обычно привязаны к одному месту или дому, брауни способны покинуть дом и переехать в новый, если их что-то не устраивает.
Брауни обычно изображаются мужчинами, хотя существуют и примеры женщин-брауни. Обычно описываются как уродливые, пугающие или тревожные теми, кто утверждает, что совершенно точно видел этих человечков.
Название происходит от цвета (brown – коричневый), их обычно описывают как коричневых или темнокожих и полностью покрытых тёмно-коричневыми волосами. В соответствии со старыми легендами, брауни были примерно такого же размера, как люди, или даже больше. Однако со временем их стали больше ассоциировать с феями и всё чаще описывать как маленьких, мудрых и лохматых.
К XIX веку брауни почти повсеместно описывались как низкорослые, лохматые, морщинистые и пухленькие. Обычно их можно встретить либо голыми, либо в лохмотьях. Другие физические характеристики зависят от того, откуда именно они родом.
У одних нет носа, вместо него одна единственная губа в центре лица. У других брауни есть нос, но нет пальцев на руках и ногах.
Наконец, говорят, что брауни могут становиться невидимыми или принимать облик животных. Они также мастера незаметно подкрадываться и виртуозно прятаться.
В большинстве своём фольклор утверждает, что брауни – доброжелательные духи, которым можно доверять, но только до определённого момента. По большей части они живут, чтобы служить семье, и с удовольствием выполняют по ночам работу по дому и хозяйству.
Взамен брауни ожидают вознаграждения в виде лакомств. В знак благодарности хозяева дома должны каждый вечер оставлять у очага молоко или сливки. Считается, что брауни также любят кашу.
Однако брауни легко обидеть. Если им покажется, что еда – это не искренняя благодарность, а сухая плата, они, скорее всего, будут недовольны. Это может привести к тому, что брауни навсегда покинет дом или начнёт действовать против хозяев.
Аналогичным образом, если домовладелец не отблагодарит помощника, он, скорее всего, разозлится. Он может проявить своё недовольство самыми разными способами – устроить погром в доме, перемещаясь из комнаты в комнату, ломая вещи и устраивая беспорядок, или даже напасть на хозяев, пока те спят.
В некоторых народных преданиях также говорится, что брауни обладают специфическим чувством юмора. Они любят разыгрывать хозяев, передвигая по ночам вещи, чтобы сбить их с толку, или издавая звуки, чтобы напугать.
Лучший способ безопасно избавиться от брауни – подарить ему человеческую одежду. Считается, что, получив одежду, брауни уйдёт навсегда. Это может быть связано с тем, что брауни считает свою работу завершённой, потому что чувствует себя слишком гордым, чтобы работать теперь, когда у него есть человеческая одежда.
Когда-то истории о брауни были широко распространены, и многие семьи утверждали, что у них есть свой. Истории о них, как правило, носят поучительный характер. Обычно они начинаются с того, что брауни ведёт себя хорошо до тех пор, пока хозяева не сделают что-то, что ему не понравится.
Одна из самых известных – «Брауни из Билач-нам-Брог». У одного фермера в доме жил брауни, но хозяин не предлагал ему ни подарков, ни еды. В отместку дух устраивал всякие пакости: воровал еду, ломал вещи и даже ранил фермера.
Другая история рассказывает о шотландском фермере, который разозлил брауни, случайно наступив на его тень. В отместку дух устроил такой хаос и разрушения в доме, что хозяин был вынужден бежать и искать убежище в другом месте.
Известно также, что брауни недолюбливали всех, кого считали ленивыми или жестокими. В некоторых историях они даже нападали на людей, которые, по их мнению, были слишком ленивы. Если человек просыпался со следами укусов, считалось, что на него во сне напали брауни (хотя более вероятным представляется действие крыс).
Мир брауни – это увлекательный мир, который захватывает воображение людей на протяжении многих веков. Будь то полезные духи, преданные своим домочадцам, или непредсказуемые существа, любящие разыгрывать людей, – не так важно. Ведь их трудно не полюбить любыми.
Брауни оставили неизгладимый след в шотландском фольклоре, и, несмотря на течение времени, их наследие продолжает жить и в наше время. Ведь именно брауни послужили источником вдохновением для Джоан Роулинг при создании домашнего эльфа Добби.
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