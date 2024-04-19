Шотландские брауни – интересный аналог домового

Брауни – это домашний дух или разновидность феи из шотландского фольклора. Люди верили, что в каждом доме есть такой дух, и на кухне возле очага или камина оставляли свободное место, которое оставалось незанятым для брауни этого дома.

Считалось, что брауни – пугливые существа, которые прячутся в дальних углах и выходят только ночью. Ночью они бродили по дому, пока хозяева спали, и выполняли мелкую работу.