Охота на тикбаланга

Если доведётся вам, будучи на Филиппинах, услышать ночью тихое ехидное ржание, то категорически нельзя выходить на улицу и пытаться рассмотреть его источник. Лучше забиться под одеяло и молиться, чтобы жуткий тикбаланг проскакал мимо.
У тикбаланга много имён. Это существо, вошедшее в филиппинский фольклор, также известно как тигбаланг, тигбалан, тикбалан, тигболан и в самом простом варианте «живая лошадь». Считается, что оно бродит по лесам и горам Филиппин, скрываясь от людей.
Его описывают как человекоподобное существо, высокое и костлявое, с головой лошади и копытами. Предположительно, у него непропорционально длинные конечности. Причём настолько длинные, что, когда он садился на корточки, колени оказывались выше головы. В сельских районах до сих пор шепчутся о тикбаланге и пугают им детей. Но откуда он взялся, и почему о нём до сих пор помнят?
Тикбаланга можно отследить по индуизму до 4 000 лет назад. Это помогает объяснить, как он появился.
Древние народы Филиппин верили в магию животного мира. Они также верили, что мир обладает сознанием. Оно перемещается по камням, горам, морю, солнцу и деревьям. Считалось, что сама луна обладает скрытой силой, которая является духом или идолом. Она контролировала многие аспекты человеческой жизни и могла быть как хорошей, так и плохой.
Одни из самых ранних письменных источников, которые существуют сегодня, относятся к XVI веку, когда Филиппины были оккупированы испанцами.
Отец Хуан де Пласенсия документально подтвердил, что тикбаланг был давним верованием коренного населения. Он описал ситуацию следующим образом:
Они очень боятся и почитают тигбаланга или бибита. Это призрак, гоблин или дьявол. Поскольку ему известна трусость этих индейцев, он часто появляется перед ними в горах. То в облике старика, то в виде лошади, то в образе чудовища. Поэтому индейцы в ужасе заключают с ним различные договоры и обменивают свои ценности на различные предметы, такие как волосы, трава, камни и другие вещи, чтобы исполнить свои желания и избавиться от всех опасностей.
Индуизм распространился из Индии по всей Юго-Восточной Азии около 200 года нашей эры. Индийское культурное влияние распространялось по всему региону в связи с развитием торговли и путешествий.
Но в индуистском пантеоне нет ничего даже близко похожего. Есть вероятность, что тикбаланг произошёл от индуистского бога Хаягривы. Хаягрива был конноголовым воплощением бога Вишну. Ему поклонялись примерно с 2000 года до нашей эры, так что тикбаланг реально очень древний.
Люди начали связывать индуизм и тикбаланга примерно в 1860 году, когда в Камбодже была обнаружена статуя, датируемая X веком. Это была статуя, на которой изображены демоны Вадавамуки – более радикальная версия Вишну.
Представление о Тикбаланге как о лошадиноподобном существе появилось только в XVI веке. Это связано с тем, что на Филиппинах не было лошадей до прихода испанцев. В самых ранних упоминаниях и историях о тикбаланге не упоминается лошадь или конкретное животное. Вместо этого их часто называют призраками лесов или фантомами дикой природы.
Тикбаланги ассоциируются с тем, что они пугают путешественников и сбивают их с пути, чтобы обмануть и запутать. Чтобы остановить их, считается, что нужно надеть рубашку наизнанку (как в случае с нашим лешим). Тогда они не смогут вас обмануть.
Или же можно попросить разрешения пройти через лес, ведь такие духи любят почтительное отношение. Некоторые правила рекомендуют путешественникам вести себя тихо, проходя через лес или горы, чтобы не потревожить тикбалангов.
В одних легендах тикбаланги – это злобные чудища, в других – хранители природного царства. Якобы его можно встретить у подножия большого дерева, охраняющего лес и следящего за теми, кто попытается причинить зло на его территории.
Тикбаланг обычно ассоциируется с тёмными и малонаселёнными районами, поросшими кустарниками и деревьями. Их место обитания часто находится рядом с мостами или под ними, в бамбуковых зарослях или банановых рощах. Считается, что тикбаланги обладают способностью превращаться в человека или становиться невидимыми, что помогает им сбивать путешественников с пути. Однако есть и легенда, утверждающая, что этих зверей можно приручить.
Грива тикбаланга острая, состоящая из шипов. В ней есть три особенно важных, ключевых – острых и толстых. Если человек сможет завладеть одним из этих шипов, то сможет использовать его как артефакт для управления тикбалангом.
Чтобы получить эти шипы, человек должен был запрыгнуть на тикбаланга и продержаться до тех пор, пока зверь не устанет. Легенда также утверждает, что если посмотреть на гриву тикбаланга, то можно увидеть три золотых волоска. Если их вырвать, то они будут служить вам до самой смерти.
Есть версия (и она выглядит наиболее правдоподобной), что легенды о тикбалангах появились в те времена, когда люди находили в земле скелеты странных созданий. Они принадлежали вымершим предкам лошадей под названием гиракотерий.
Внешне скелет значительно отличался от останков лошадей и не соответствовал ни одному из известных видов. Соответственно, в чью-то светлую голову и пришла идея сочинить сказку про полулюдей-полуконей. Так всё и завертелось.
Жили гиракотерии примерно 50 миллионов лет назад. Вместо копыт у них ещё были длинные пальцы, которые только-только начали свой долгий путь эволюции, в ходе которой преобразовались в привычные копыта.
Тикбаланг и сегодня присутствует в народной культуре, и многие сельские жители всё ещё искренне верят в это странное существо. Поскольку некоторые районы Филиппин остаются неизученными и необитаемыми, кто сможет настаивать на том, что тикбаланга, охраняющего леса от вторжения человека, не существует?
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