Охота на тикбаланга

Тикбаланга можно отследить по индуизму до 4 000 лет назад. Это помогает объяснить, как он появился.

Древние народы Филиппин верили в магию животного мира. Они также верили, что мир обладает сознанием. Оно перемещается по камням, горам, морю, солнцу и деревьям. Считалось, что сама луна обладает скрытой силой, которая является духом или идолом. Она контролировала многие аспекты человеческой жизни и могла быть как хорошей, так и плохой.

Одни из самых ранних письменных источников, которые существуют сегодня, относятся к XVI веку, когда Филиппины были оккупированы испанцами.