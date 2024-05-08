Малайзийская легенда о Масляном человеке

В разных странах и культурах масло – это не только еда, но и некий сакральный элемент, используемый в медицине, а также культурных и религиозных обрядах.
Малайцы пошли дальше и придумали целое потустороннее существо на основе масла. Ну, как придумали – они искренне верят, что Оранг-Миньяк – Масляный человек существует в действительности. И странное порождение тьмы интересуется исключительно юными и невинными девами, безмятежно спящими в своих кроватях.
Откуда взялось это жуткое нечто, известное как Оранг-Миньяк? Не имея однозначного ответа, местные вынуждены полагаться на свои собственные мнения и убеждения, которые могут сильно разниться. Одни считают, что Масляный Человек – это результат действий темпераментных изголодавшихся по сексу молодых людей, которые обращаются к чёрной магии, чтобы заполучить особенную девушку. Другие считают, что эта местная легенда происходит от фольклора и мифов, которые используют тёмные шаманы или знахари.
Откуда бы ни пришло это существо, и кто бы его ни вызвал, цена за это может быть очень страшной. Согласно легенде, Оранг-Миньяк должен найти в среднем трёх девственниц в день или, точнее, в ночь, в течение недели и вступить с ними в связь.
Сообщения о внешности Оранг-Миньяка варьируются так же, как и описание любого человека. Большинство людей считает, что это чудовище. Местные жители описывают его рост и вес в широком диапазоне: от худого до тучного, от высокого до миниатюрного. Цвет глаз может варьироваться между жёлтым, золотым, красным или чёрным. Все описания объединяет один причудливый признак: тело этого потустороннего создания полностью покрыто тёмной и скользкой жижей, которая покрывает всю кожу и сочится из её глубин. Субстанция не капает, поэтому не образует следов, по которым можно идти, или отпечатков пальцев, которые можно проверить.
Маслянистая тварь невероятно похотлива. Его единственным желанием является удовлетворение безудержного желания. Любая девственница, случайно оказавшаяся на его пути, подвергается реальному риску.
Временами кажется, что у него есть какая-то цель или миссия. Возможно, отчасти это связано с легендой о существе. Те, кто настаивает на том, что монстр – это бывший смертный, считают, что он делает то, что делает, лишь для того, чтобы выполнить условия контракта, заключённого с тёмными силами. Поведение настолько укореняется в его подсознании, что превращается в зависимость. Поэтому у Масляного человека нет ни желания, ни силы воли, чтобы прекратить свои действия.
Как бы жутко не описывалось это жирное нечто, защита от него есть. В светлое время суток можно заметить это. Но в ночные часы преград нет, и существо свободно рыщет в поисках любой потенциальной жертвы. Внешний вид и действия по понятным причинам вызывают у жертвы панический ужас. Если его обнаружат и спугнут, Масляный человек сбежит с места преступления благодаря своей уникальной скользкой природе.
Некоторые предприимчивые девушки придумали способ защиты от возможного нападения. Но ночь они оставляют рядом с кроватью кучу грязной мужской одежды, которая представляет собой барьер. Некоторые идут дальше и надевают мужскую одежду во время сна.
Те, кто считает, что это существо больше похоже на человека, чем на монстра, могут использовать вышеперечисленные приёмы. Но те, кто верит, что Масляный человек потусторонней природы, обращаются к местным шаманам – бомохам за помощью.
Теория сверхъестественного происхождения может быть основана на утверждениях о некоторых вещах, которые может делать это существо. Сообщается, что в определённые моменты Оранг-Миньяк способен вызывать паралич на психическом уровне. Это похоже на суккуба или инкуба. Ещё одно дополнение этого навыка – способность лишать жертву голоса на время нападения. И, наконец, самой тревожной особенностью Масляного парня является тот факт, что увидеть его могут только девственницы.
Впрочем, что только не померещится впечатлительным девицам в жаркой тропической ночи? И некоторые шутники-затейники решили этим воспользоваться. Фиксировались случаи нападения вполне физических персонажей, решивших прикрыться легендой и напасть на девушек, чтобы удовлетворить похоть. Самозванцы разрисовали тело чёрной краской, намазали маслом и… Все они были пойманы и приговорены к тюремному заключению.
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