Малайзийская легенда о Масляном человеке

Сообщения о внешности Оранг-Миньяка варьируются так же, как и описание любого человека. Большинство людей считает, что это чудовище. Местные жители описывают его рост и вес в широком диапазоне: от худого до тучного, от высокого до миниатюрного. Цвет глаз может варьироваться между жёлтым, золотым, красным или чёрным. Все описания объединяет один причудливый признак: тело этого потустороннего создания полностью покрыто тёмной и скользкой жижей, которая покрывает всю кожу и сочится из её глубин. Субстанция не капает, поэтому не образует следов, по которым можно идти, или отпечатков пальцев, которые можно проверить.

Маслянистая тварь невероятно похотлива. Его единственным желанием является удовлетворение безудержного желания. Любая девственница, случайно оказавшаяся на его пути, подвергается реальному риску.

Временами кажется, что у него есть какая-то цель или миссия. Возможно, отчасти это связано с легендой о существе. Те, кто настаивает на том, что монстр – это бывший смертный, считают, что он делает то, что делает, лишь для того, чтобы выполнить условия контракта, заключённого с тёмными силами. Поведение настолько укореняется в его подсознании, что превращается в зависимость. Поэтому у Масляного человека нет ни желания, ни силы воли, чтобы прекратить свои действия.