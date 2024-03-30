Абхартах – ирландский предтеча Дракулы

Самым, пожалуй, популярным и загадочным персонажем жанра ужасов является вампир. И в современной культуре его образ настолько романтизирован, что многие читатели и зрители уже не боятся их, а сами жаждут стать этими изысканными благородными кровопийцами.
Легенды о вампирах существуют во многих культурах, но одна из самых первых и откровенно страшных – из ирландского фольклора. Однако вампир или зомби Абхартах (иногда пишут Авартах) – это нечто другое.
Abhartach – это ирландское слово, означающее «карлик». Есть версия, что жуткий Абхартах мог стать прототипом графа Дракулы.
Есть две версии истории Абхартаха. Первая была записана в книге 1870 года «Происхождение и история ирландских названий мест» Патрика Уэстона Джойса.
Легенда, записанная Джойсом, гласит, что Абхартах был вождём в городе Эрригал, который был известен как маг и злобный тиран. После долгих лет жестокого обращения Абхартаха с жителями он был убит соседним вождём.
Абхартаха похоронили стоя. Это традиционный способ погребения в Ирландии, основанный на том, что в 432 году нашей эры святой Патрик был похоронен в таком положении.
Но что-то здесь было не так, и на следующий день Абхартах объявился снова и был ещё более жесток, чем прежде.
Вождь вернулся, убил Абхартаха, а тело снова похоронили в стоячем положении. На следующий день Абхартаха снова видели разгуливающим по окрестностям, что привело в ужас всю страну.
На этот раз вождь поговорил с друидом, который посоветовал, как держать Абхартаха под землёй. Вождь убил нежить в третий раз и похоронил его вверх ногами, чтобы усмирить магические силы, не давая ему возможности снова восстать из могилы.
Чтобы Абхартах не вернулся, над его могилой установили большой каменный памятник (так называемый лагхт). Похоже, это сработало, так как жестокий Абхартах не вернулся, а остался в ловушке под камнем.
Вторая версия истории Абхартаха гораздо более жуткая. Согласно этой легенде, Абхартах не был заперт, а возвращался из мёртвых, чтобы выпить крови. В этой версии персонаж друида заменён на раннехристианского святого.
Согласно этой версии, чудовище можно победить, только если вождь убьёт его деревянным мечом, похоронит вверх ногами и положит на могилу большой камень, который должны окружать шипы.
История Абхартаха восходит к древнему ирландскому фольклору. И хотя впервые она была записана в книге Джойса, эта история, как и все легенды, существовала на протяжении многих веков. В XII веке Ирландия принадлежала Англии, и в Англии был распространён страх перед ожившими мертвецами.
Эти зомби были известны как ревенанты или ожившие трупы, которые вернулись к жизни, чтобы преследовать или вредить живым. Наряду с ревенантами, концепция и легенды о вампирах также встречаются в разных странах, восходя к библейским временам.
Легенды и народные предания обычно рассказывают детям для развлечения, а также для того, чтобы внушить им страх перед чем-то, что может им навредить. Типичным примером такой сказки может служить «Гензель и Гретель», которая предупреждает детей, что лучше оставаться на месте, чем входить в дом незнакомца.
В любой из этих легенд монстр или злодей, как правило, вымышленный, но дети пока ещё не способны отличить правду от вымысла. А подобные истории служат для того, чтобы обезопасить малышей, пока они не станут достаточно взрослыми, чтобы доверять собственным суждениям.
Дракула, судя по всему, сборный персонаж. Стокер никогда не был в Восточной Европе, в таких местах как Валахия, где происходит действие его романа. Поэтому можно предположить, что не только Влад Цепеш стал прототипом Дракулы.
Брэм Стокер родился в 1847 году в Дублине, Ирландия. В юности он страдал от болезни, из-за которой не мог ходить, и был прикован к постели, где постоянно читал книги. Кроме того, он работал театральным критиком в дублинской газете, совладельцем которой был ирландский автор ужасов Шеридан ле Фаню.
Ле Фаню был автором вампирского романа «Кармилла», который был опубликован более чем за 20 лет до того, как Стокер написал «Дракулу». Кроме того, выходили книги о Валахии и Молдове, а также о таких фигурах, как Влад Цепеш и Кровавая графиня Элизабет Батори. А может быть, Стокер имел в виду и старую ирландскую легенду об Абхартахе?
Между Абхартахом и персонажем графа Дракулы, безусловно, есть сходство. И Абхартах, и Дракула – люди высокого происхождения, они мертвы, но могут оживать и восставать из могилы или гроба. Оба персонажа наводят ужас на город или страну, в которой живут.
Согласно альтернативной версии истории Абхартаха, оба персонажа могут быть окончательно убиты и остаться мёртвыми только после того, как их насадят на деревянный кол или убьют деревянным мечом. Известно, что и Абхартах, и Дракула употребляли человеческую кровь.
Существует большая вероятность того, что «Абхартах» и другие подобные книги, которые читал молодой Стокер, могли повлиять на создание графа. Вампиры Стокера, похоже, происходят из нескольких мест, но Абхартах, безусловно, является тем же видом монстра, что и Дракула.
Сам термин «вампир» встречается в легендах и мифах многих культур. Способы, которыми можно стать вампиром, включают в себя не только укус. Во многих странах, например в Греции, где вера в вампиров была настолько сильна, что в XVIII и XIX веках проводились определённые обряды, чтобы предотвратить их появление.
Основываясь на историях о вампирах со всего мира, можно выделить следующие способы их появления: рождение в плодном пузыре, наличие хвостика, более двух сосков и отказ от крещения. В числе других причин насильственная смерть или самоубийство, отлучение от церкви, незамужняя женщина или животные, беспокоящие могилу.
Не все вампиры – это царственный граф Дракула или красавец Лестат из «Вампирских хроник» Энн Райс. В южнославянском фольклоре вампир может быть описан как сгусток желеобразного вещества, который катится по деревне, выпивая коров и другой скот.
Способы убийства вампиров также варьируется в зависимости от места появления легенды. Есть такие способы как закапывание трупа вверх ногами, как в легенде об Абхартахе. Насыпание семян (чаще всего горчицы) перед могилой вампира заставляет его остановиться и пересчитать каждое семечко.
Другой метод – эксгумация члена семьи, который, как считается, является вампиром. Затем останки сжигают до пепла, который добавляют в напиток. Все живые члены семьи должны его выпить, чтобы предотвратить появление вампиров в будущем.
Во многих культурах для того, чтобы остановить вампиров, в рот недавно умершего кладут различные предметы – монеты, камни, облатки для причастия и даже лимоны. Закапывание или выращивание чеснока рядом с могилой вампира или закапывание просфор для причащения вокруг места захоронения заманивает существо в ловушку.
Какой бы ни была правда, историй о вампирах существует великое множество. Именно поэтому учёные не могут однозначно утверждать, что персонаж графа Дракулы был основан на Владе Цепеше или Абхартахе. Велика вероятность, что прототипами выступили они оба.
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