Абхартах – ирландский предтеча Дракулы

Есть две версии истории Абхартаха. Первая была записана в книге 1870 года «Происхождение и история ирландских названий мест» Патрика Уэстона Джойса.

Легенда, записанная Джойсом, гласит, что Абхартах был вождём в городе Эрригал, который был известен как маг и злобный тиран. После долгих лет жестокого обращения Абхартаха с жителями он был убит соседним вождём.

Абхартаха похоронили стоя. Это традиционный способ погребения в Ирландии, основанный на том, что в 432 году нашей эры святой Патрик был похоронен в таком положении.

Но что-то здесь было не так, и на следующий день Абхартах объявился снова и был ещё более жесток, чем прежде.

Вождь вернулся, убил Абхартаха, а тело снова похоронили в стоячем положении. На следующий день Абхартаха снова видели разгуливающим по окрестностям, что привело в ужас всю страну.