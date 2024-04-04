Телефонизация пушистых

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В наш век высоких технологий без телефона как без рук. Это не только средство связи, но и неиссякаемый источник информации.
Котики тоже об этом знают и потихоньку пользуются аппаратом, пока кожаные не видят. В крайнем случае, и стационарный подойдёт, чтобы рассказать товарищам о делах, поскольку с основной задачей он тоже отлично справляется.
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