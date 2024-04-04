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Сообщество Без кота и жизнь не та 2216 постов • 510 подписчиков подписаться
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Телефонизация пушистых

Телефонизация пушистых

Автор:
04 апреля 2024 15:08
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   Телефон   аппарат   говорить   котик   поза   связь   смартфон   смешно   фото   
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В наш век высоких технологий без телефона как без рук. Это не только средство связи, но и неиссякаемый источник информации.

Котики тоже об этом знают и потихоньку пользуются аппаратом, пока кожаные не видят. В крайнем случае, и стационарный подойдёт, чтобы рассказать товарищам о делах, поскольку с основной задачей он тоже отлично справляется.

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Метки: Животное   Телефон   аппарат   говорить   котик   поза   связь   смартфон   смешно   фото   
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Gatsby
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