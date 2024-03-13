Почему все телефоны в Японии водонепроницаемые?

Что для Вас важно при выборе смартфона? Большая емкость батареи? Высокая производительность? Разрешение и цветопередача? Камера? Внешний вид? Пока Вы думаете над вашими критериями отправимся в Японию. У 95% японцев этот вопрос не вызовет трудностей. А ответ не заставит себя ждать. Это водонепроницаемость!
Да, да, все верно. Важно, чтоб смартфоном можно было пользоваться в воде, неограниченное количество времени и с ним ничего не случилось.
Такая тяга к подобной функции возникла из-за образа жизни японцев. Во-первых, они не желают расставаться со своим телефоном ни на секунда, и ванна не станет исключением. Японцам необходима возможность всегда и везде фотографировать (как же без селфи в ванной?!), отвечать на звонки, печатать сообщения, играть в игры, сидеть в социальных сетях.
А также иметь возможность гулять под проливным дождём. Онлайн жизнь не должна заканчиваться, пока ты принимаешь водные процедуры или из-за непогоды. Действительно, с чего вдруг?
Во-вторых, японцы очень брезгливы. На телефонах скапливается огромное количество микробов, как на наших руках. И если руки мы моем с мылом, тщательно под водой, то почему нельзя вымыть телефон? И там, и там микробы. А способ избавления от них всем известен. Вспоминайте памятки во всех уборных (особенно после ковида). Поэтому не удивляйтесь, если при вас японец возьмет и сунет свой телефон под кран, а вдобавок помоет с мылом.
И что очень важно: производители телефонов подстроились под менталитет населения Японии и производят нужные им телефоны. Тренд зародился в 2005 году с выпуском смартфона Casio Canu 502S. Телефон произвел фурор на японском рынке и внес необходимость нового витка развития для производителей мобильных телефонов.
Началась разработка водонепроницаемых моделей, проработка рынка в необходимости той или иной модели для Японии и других стран. Так некоторые линейки известных брендов можно увидеть только в Японии или купить во всем мире, но не там . В 2010 году появился смартфон от Motorola.
Компания LG, в свою очередь, никогда не собиралась делать свои телефоны водонепроницаемыми, но если для всего мира они стойки своим убеждениям, то для Японии они выпускают такие модели смартфонов. Директор по международным связям LG Кен Хонг в своем интервью подчеркнул, что сменная батарея не так важна для японцев, чем водонепроницаемость.Наглядный пример того как спрос рождает предложение.
Постепенно к выпуску смартфонов с такой важной для японцев функцией присоединились Samsung(Galaxy X5) и Apple (7 модель). А в 2015 году компания Kyocera представила свой смартфон линейки Rafre, который можно было мыть мылом. Именно на этом и сделали акцент в своей рекламе производители. Но один интересный факт: с мылом телефоны мыли и до выхода этого смартфона. Даже не думали, что так нельзя.
А Вы можете оторваться от смартфона, чтобы сходить в душ? Или Вам тоже нужен такой смартфон? И японцы просто зависимы или гении и в этой области?
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Я хотел бы чтобы моя машина могла продержаться, хотя бы и в унитазе, до извлечения, без потерь)