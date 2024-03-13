Почему все телефоны в Японии водонепроницаемые?

Да, да, все верно. Важно, чтоб смартфоном можно было пользоваться в воде, неограниченное количество времени и с ним ничего не случилось.

Такая тяга к подобной функции возникла из-за образа жизни японцев. Во-первых, они не желают расставаться со своим телефоном ни на секунда, и ванна не станет исключением. Японцам необходима возможность всегда и везде фотографировать (как же без селфи в ванной?!), отвечать на звонки, печатать сообщения, играть в игры, сидеть в социальных сетях.