«Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов

В Роскачестве допустили, что технически Apple и Google могут это сделать.
Недавно заместитель председателя Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Горелкин, дал интервью. В нём он порассуждал о суверенном интернете и блокировке смартфонов. По его словам, такой вариант маловероятен, но исключать его нельзя. Если Гугл и Эппл пойдут на этот шаг, то смартфоны превратятся в бесполезные кирпичи.
В случае, если военный конфликт перейдёт в иную стадию. То, что эксперты называют «Третьей мировой» - тогда я вполне допускаю, что компания Apple отключит все айфоны в РФ. А Google отключит неперепрошитые телефоны на Android.
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Идею о блокировке телефонов оценили и в Роскачестве. Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко заявил, что технически блокировка возможна:
Отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства.
Но Кузьменко сомневается, что гигантские корпорации решат «кинуть» владельцев их гаджетов: никто не хочет терять миллиарды и главное - наносить ущерб деловой репутации.
Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций.
Другой IT-эксперт Артём Геллер считает, что если на руководство компаний будут давить политики, то всё может быть.
Если мы говорим про финансовую сторону, то это, конечно, вообще невыгодно. Это большие убытки. Это может быть исключительно политическим решением.
Ещё один эксперт, Павел Мясоедов считает, что у Apple и так хватает проблем с конкурентами и кошмарить российский айфонщиков она не станет.
Будет такой великий репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. <...> Компания просто потеряет огромную выручку, и от нее начнут массово отказываться, а у них и так есть свои проблемы.
Я на 100% уверен, что ни одна компания не будет прибегать к тотальному отключению. Нет ни одного прецедента, когда она осуществляла подобные действия.
В Госдуме есть ещё одна точка зрения. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщает:
Ни один отечественный аналог в подметки не годится западным операционным системам. Нужно непременно добиться импортозамещения в этой сфере. Опасность того, что США отключат нам смартфоны, будет сохраняться всегда, и нужно обязательно иметь под рукой замену.
Наверное, тут можно вспомнить опыт китайских компаний. Например, когда компания Huawei попала под американские санкции и ей закрыли доступ к обновлениям Android, она разработала свою операционную систему - HarmonyOS. А Xiaomi создала HyperOS.
В общем, будет блокировка или нет - покажет лишь время. Но уже сейчас многие справедливо замечают, что если уж дойдёт до Третьей мировой, то переживать из-за айфонов они будут в последнюю очередь.
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Да и пах@ую.
Отключайте.
Буду им орехи колоть, а себе возьму либо ведроид, либо кнопочный.
Напугали ежа голой жопой
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Какая мелочь. Весь коллективный Запад давно прострелил сам себе голову и существует с полностью утраченным мозгом. А тут нога какая-то...
MicroG вполне всё это заменяет, чтобы работали пуши, банки etc.
А вот обладатели огрызков будут страдать. Абсолютно все мои знакомые и друзья слезли с яблока на андроид как только началась потеха с оплатой. Взрослым людям понты уже не нужны - нужно удобство.
Кому-то перепрошил "как должно быть", кому-то просто настроил "как надо". Все счастливы и довольны ;)
А те, кто делает годно - им клиентов хватает. "Сарафанное радио" имеет иногда большее значение, чем реклама ;)
"западный разработчик: - мы потратили овер $500к на защиту этой программы!
русский хакер: - мы потратили три чашки кофе и бутер с колбасой на взлом этой защиты." (с)
Одни из таких "всемогущих русских хакеров", сделали сайт для учёбы. "Урокцифры.рф" называется. Чтобы школярам, от первого класса и до 11, было где обязательные задания выполнять на скорость. И до сих пор, цуко, до этих недоумков-разрабов, не дошло что на сайте должна быть и горизонтальная прокрутка! В итоге, если у вас монитор с разрешением 1280х1024 или меньше, или старый ноут, то части сайта вы просто не увидите потому как прокрутки нет, а страница на экране не помещается!
Так что не надо про этих "русских хакеров".