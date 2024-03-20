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«Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов

«Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов

Автор:
20 марта 2024 19:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Apple   google   Роскачество   айфон   блокировка   смартфон   
3308
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В Роскачестве допустили, что технически Apple и Google могут это сделать.

Недавно заместитель председателя Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, Антон Горелкин, дал интервью. В нём он порассуждал о суверенном интернете и блокировке смартфонов. По его словам, такой вариант маловероятен, но исключать его нельзя. Если Гугл и Эппл пойдут на этот шаг, то смартфоны превратятся в бесполезные кирпичи.

В случае, если военный конфликт перейдёт в иную стадию. То, что эксперты называют «Третьей мировой» - тогда я вполне допускаю, что компания Apple отключит все айфоны в РФ. А Google отключит неперепрошитые телефоны на Android.

Идею о блокировке телефонов оценили и в Роскачестве. Руководитель Центра цифровой экспертизы Сергей Кузьменко заявил, что технически блокировка возможна:

Отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как блокируются краденые устройства.

Но Кузьменко сомневается, что гигантские корпорации решат «кинуть» владельцев их гаджетов: никто не хочет терять миллиарды и главное - наносить ущерб деловой репутации.

Если все же корпорации пойдут на такой шаг, то это выльется в огромный репутационный ущерб и многомилионные иски в сторону корпораций.

Другой IT-эксперт Артём Геллер считает, что если на руководство компаний будут давить политики, то всё может быть.

Если мы говорим про финансовую сторону, то это, конечно, вообще невыгодно. Это большие убытки. Это может быть исключительно политическим решением.

Ещё один эксперт, Павел Мясоедов считает, что у Apple и так хватает проблем с конкурентами и кошмарить российский айфонщиков она не станет.

Будет такой великий репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. <...> Компания просто потеряет огромную выручку, и от нее начнут массово отказываться, а у них и так есть свои проблемы.

Я на 100% уверен, что ни одна компания не будет прибегать к тотальному отключению. Нет ни одного прецедента, когда она осуществляла подобные действия.

В Госдуме есть ещё одна точка зрения. Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщает:

Ни один отечественный аналог в подметки не годится западным операционным системам. Нужно непременно добиться импортозамещения в этой сфере. Опасность того, что США отключат нам смартфоны, будет сохраняться всегда, и нужно обязательно иметь под рукой замену.

Наверное, тут можно вспомнить опыт китайских компаний. Например, когда компания Huawei попала под американские санкции и ей закрыли доступ к обновлениям Android, она разработала свою операционную систему - HarmonyOS. А Xiaomi создала HyperOS.

В общем, будет блокировка или нет - покажет лишь время. Но уже сейчас многие справедливо замечают, что если уж дойдёт до Третьей мировой, то переживать из-за айфонов они будут в последнюю очередь.

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Метки: Apple   google   Роскачество   айфон   блокировка   смартфон   
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29  комментариев
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17k
GROMOZEKA Час назад
Скажу, как владелец огрызка
Да и пах@ую.
Отключайте.
Буду им орехи колоть, а себе возьму либо ведроид, либо кнопочный.
Напугали ежа голой жопой
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217
Vint 5 минут назад
Если это перейдёт в "другую стадию", то будет совсем не до этого, это одно из меньших, о чём я буду переживать.
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2k
Mikhail 7 минут назад
то что западные компании стреляю себе в ногу - это уже не что-то удивительное. главное чтобы наши не висели и на этой ноге в момент выстрела.
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42k
Notan Blaine 7 минут назад
Американское руковоство ведет себя так, словно уверено, что если начать бомбить Россию, ни какого ответа по ним не будет. Глядя на заявления их политиков, они явно не могут понять, почему Россия и остальной мир не довольны их политикой. Ведь с их точки зрения всё было хорошо, везде войны, смерти, убийства, насилие, а они поставляют всем оружие и качают ресурсы, а аборигенов это не устраивает.
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5k
Горожанин 22 минуты назад
«Apple выстрелит себе в ногу».
--------------
Какая мелочь. Весь коллективный Запад давно прострелил сам себе голову и существует с полностью утраченным мозгом. А тут нога какая-то...
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420
ApolloOne Горожанин 15 минут назад
Есть такая штука - инерция. Не только в физике, но и в мозгах.
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420
ApolloOne Полчаса назад
Кто поумней - давно вырезал все гугловские свистоперделки кхѣям уже давным давно.
MicroG вполне всё это заменяет, чтобы работали пуши, банки etc.

А вот обладатели огрызков будут страдать. Абсолютно все мои знакомые и друзья слезли с яблока на андроид как только началась потеха с оплатой. Взрослым людям понты уже не нужны - нужно удобство.
Кому-то перепрошил "как должно быть", кому-то просто настроил "как надо". Все счастливы и довольны ;)
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13k
Павел Бреусов 42 минуты назад
Ну будут очереди на Горбушке и подобных местах, по перепрошивке смартфонов, а потом ещё выяснится что они так дольше и лучше работать станут...
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420
ApolloOne Павел Бреусов 20 минут назад
Верное предположение. Только сейчас у большинства людей есть знакомый в IT. Хорошо, если это не студент или школьник, почитавший где-то как-то мануалы кусками.
А те, кто делает годно - им клиентов хватает. "Сарафанное радио" имеет иногда большее значение, чем реклама ;)
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6k
hhwost 51 минуту назад
и что, сделать разблокирующую перепрошивку так долго и сложно?

"западный разработчик: - мы потратили овер $500к на защиту этой программы!
русский хакер: - мы потратили три чашки кофе и бутер с колбасой на взлом этой защиты." (с)
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38k
Андрей Иванов 52 минуты назад
А что нужно сделать, чтоб они на это решились? Я как то могу внести свою лепту?
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96k
Доктор Джонс Час назад
Когда начнется 3-я МВ телефоны станут не нужны, у всех будут мобильные радиостанции...
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20k
Robin Hood Час назад
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217
Vint Robin Hood 3 минуты назад
Чукча не читатель, чукча писатель?
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695
Zmey8838 Час назад
Еще в начале нулевых на курсах по защите информации рассказывали про такую возможность. Правда с упором на винду. С тех пор запомнил, если "жареный петух" проснется - отрубай автообновления. Со смартами сложнее
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8k
Allmaster Час назад
Пофиг, меня не затронет. Пусть яблочники рвут лобковые волоса...
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1k
Руслана Тарасова Час назад
И что? Китайская компания Хаувей в десятки раз повысит свою прибыль. А дальше разрешает другим производителям в Китае ставить свою ОС на выпускаемые смартфоны. К примеру, то же Tecno для России меняет название на какое-нибудь условное Tacno , cтавит HarmonyOS и нет проблем. Все то же самое, китайцы радостно потираю руки от скачка прибыли.
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August
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  • 2680 постов (2632 в горячем)

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