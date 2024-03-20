«Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов

Ещё один эксперт, Павел Мясоедов считает, что у Apple и так хватает проблем с конкурентами и кошмарить российский айфонщиков она не станет.

Будет такой великий репутационный удар по производителю, что его последствия будет тяжело компенсировать. Apple выстрелит себе в ногу, потому что политика политикой, а бизнес есть бизнес. <...> Компания просто потеряет огромную выручку, и от нее начнут массово отказываться, а у них и так есть свои проблемы.

Я на 100% уверен, что ни одна компания не будет прибегать к тотальному отключению. Нет ни одного прецедента, когда она осуществляла подобные действия.