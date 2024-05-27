16-летний велосипедист выхватил смартфон у женщины, когда та фотографировала дочь

Подросток признал себя виновным в краже в магистратском суде Стратфорда во вторник, 21 мая. В течение четырех месяцев он должен находиться у себя дома с 19:00 до 7 утра. Полиция также запретила ему появляться в лондонском Сити, Вестминстере, Кенсингтоне, Челси и Ислингтоне. Его родителей обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов.