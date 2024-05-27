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16-летний велосипедист выхватил смартфон у женщины, когда та фотографировала дочь

16-летний велосипедист выхватил смартфон у женщины, когда та фотографировала дочь

Автор:
27 мая 2024 09:45
Сообщество : Криминал
Метки: Велосипедист   вор   кража   криминал   лондон   смартфон   
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На видео от 25 февраля мать стоит у тротуара, а её дочь позирует для фотографий. В этот момент проезжает велосипедист и выхватывает из рук женщины смартфон. Это очередной пример преступлений, захлестнувших Лондон.

Согласно отчёту полиции, в столице Британии каждые 6 минут совершают кражу смартфона. В 2022 году лондонцы лишились почти 91 000 телефонов, в среднем 248 в день, и только два процента украденных устройств удалось вернуть.

Полицейские поймали 16-летнего вора в Бетнал-Грин, когда увидели, как он бросил телефон. Его арестовали, а устройство забрали. Дочь женщины увидела через приложение, что iPhone находится в полицейском участке. Она отправилась за ним, но смартфон сильно пострадал от падения.

Подросток признал себя виновным в краже в магистратском суде Стратфорда во вторник, 21 мая. В течение четырех месяцев он должен находиться у себя дома с 19:00 до 7 утра. Полиция также запретила ему появляться в лондонском Сити, Вестминстере, Кенсингтоне, Челси и Ислингтоне. Его родителей обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов.

Констебль Моника Фурманска прокомментировала: "Если вы совершаете кражу телефона в Сити, то будьте готовы к жёсткому ответу, ведь преступление будет зафиксировано нашей обширной сетью камер. В данном случае пострадавшим не удалось вернуть смартфон в первоначальном состоянии, но мы рады, что суд присудил компенсацию".

Владельцы магазинов, подозреваемые в покупке краденых гаджетов, также подвергаются рейдам. А для борьбы с ворами полиция вновь создала велокоманду.

Каждую неделю правоохранители изымают пять нелегальных электронных велосипедов и самокатов, которыми, как известно, пользуются похитители телефонов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Велосипедист   вор   кража   криминал   лондон   смартфон   
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3  комментария
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816
Шурман 2 часа назад
С яблоками сделать ни чего не смогут если только на запчасти продавать , да могут сделать начиная от 5s-X это не проблема любой школьник сделает Джеил и уберет его из поиска и пропишет под себя и не важно стояли там пароли или iCloud , а вот после Хса это потенциальный труп или замена нанда или ни как и мало кто это будет делать дешевле материнку купить с али в месте с камерой и фэйсайди . С любым андройдом какая бы там не была защита можно делать все что угодно и даже если он там забанен через Гугл и тд , простая программка или сэмсв бесплатная или платная с лицензией на 3 месяца за 25 евро это унлюктулл , 2 секунды и телефон разблокирован а дальше просто или сразу на заводские скинул или потом это делай , повторюсь любой Андройд любой марки . Вот по этому чаще всего и воруют андройды а не яблочные устройства . С ноутами от яблока отдельная история там тоже все просто или выпаивай ипром и заливай новый Дамп или просто так же через эту программулину анлюктулл делаешь и отдаешь человеку ( или суке вору ) за скажем так 70 евро за разблокироку .
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816
Шурман 2 часа назад
Кстати подозревают они , да все они знают кто и где скупает это на запчасти . Просто полиции в такие районы лучше не заходить , опасно для жизни
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2980 постов (2807 в горячем)

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