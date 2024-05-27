16-летний велосипедист выхватил смартфон у женщины, когда та фотографировала дочь

На видео от 25 февраля мать стоит у тротуара, а её дочь позирует для фотографий. В этот момент проезжает велосипедист и выхватывает из рук женщины смартфон. Это очередной пример преступлений, захлестнувших Лондон.
Согласно отчёту полиции, в столице Британии каждые 6 минут совершают кражу смартфона. В 2022 году лондонцы лишились почти 91 000 телефонов, в среднем 248 в день, и только два процента украденных устройств удалось вернуть.
Полицейские поймали 16-летнего вора в Бетнал-Грин, когда увидели, как он бросил телефон. Его арестовали, а устройство забрали. Дочь женщины увидела через приложение, что iPhone находится в полицейском участке. Она отправилась за ним, но смартфон сильно пострадал от падения.
Подросток признал себя виновным в краже в магистратском суде Стратфорда во вторник, 21 мая. В течение четырех месяцев он должен находиться у себя дома с 19:00 до 7 утра. Полиция также запретила ему появляться в лондонском Сити, Вестминстере, Кенсингтоне, Челси и Ислингтоне. Его родителей обязали выплатить пострадавшей стороне компенсацию в размере 1000 фунтов стерлингов.
Источник:
Констебль Моника Фурманска прокомментировала: "Если вы совершаете кражу телефона в Сити, то будьте готовы к жёсткому ответу, ведь преступление будет зафиксировано нашей обширной сетью камер. В данном случае пострадавшим не удалось вернуть смартфон в первоначальном состоянии, но мы рады, что суд присудил компенсацию".
Владельцы магазинов, подозреваемые в покупке краденых гаджетов, также подвергаются рейдам. А для борьбы с ворами полиция вновь создала велокоманду.
Каждую неделю правоохранители изымают пять нелегальных электронных велосипедов и самокатов, которыми, как известно, пользуются похитители телефонов.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Дерзкий грабитель выхватил телефон из рук женщины
- «Apple выстрелит себе в ногу»: в России высказались о возможности блокировок смартфонов
- Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон
- Взгляните, как женщина перегрызает защитный трос и крадет iPhone 14 Plus
- Клиент украл телефон у продавщицы цветов в Новосибирске