«Германия, у нас проблема!»: доведённые до ручки немцы опубликовали свод правил поведения для приезжих

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Например, указали, что женщины могут носить бикини и за это их нельзя забить камнями.
Издание Bild выпустило своеобразный Манифест - 50 правил поведения для мигрантов. Судя по советам - из мусульманских стран. Авторы газеты встревоженно пишут о том, что в их стране «есть много людей, которые борются против нашего образа жизни».
В этом «Манифесте» есть такие пункты:
- Для нас нет неверующих – каждый может верить во что угодно – даже в Деда Мороза!
- Свобода слова не включает в себя угрозы, агрессию, бросание камней, поджог автомобилей или чествование убийц.
- Мы не носим маски и не покрываем лицо (если это не карнавал и не ковид).
- Немцы едят свинину.
- Мужчины могут любить мужчин, а женщины – женщин. Конечно, и публично.
- Если кто-то ощущает себя не мужчиной и не женщиной, его не преследуют и не наказывают.
- Социальные службы помогают тем, кто не может работать. А не тем, кто не хочет.
- Женщины носят бикини в бассейне. И если кто-то хочет плавать голым в Балтийском море – это тоже нормально!
- Мы не сжигаем флаги стран, которые нам не нравятся. Это преступление!
- Женщин, которые изменяют, не изгоняют и уж точно не бьют и не закидывают камнями!
- Ножи у нас на кухне, а не в кармане брюк.
Не поздно ли они спохватились? Некоторые процессы уже могут быть необратимыми.
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так что, терпилам в европе придется смериться с тем, что пиндосы их поимели и фактически уничтожили, наводнив старый свет, при пособничестве своих марионеток в еп и на руководящих постах в колониях ес, выходцами из стран Африки и Ближнего Востока, тем самым превратив в один большой очаг напряженности, который скоро полыхнет.
Например, указали, что женщины могут носить бикини и за это их нельзя забить камнями.
Немцы сами себя к этому ведут.
Это хорошо, конечно, только сразу одна проблемка нарисуется - этот свод правил (каких бы то ни было) надо будет сначала научится соблюдать самим, а то как-то неловко получится.
Ты где это говно берёшь? С этим ладно, нахрена на вентилятор набрасываешь?
Они, небось и читать-то не умеют. Особенно по-немецки.
А вот за это "Мужчины могут любить мужчин" немцев и я "побил бы камнями".
А лучше ногами и любыми другими подручными средствами.
Камнями за это бить, конечно же, не стоит, но вот ногами - можно.
Автор тот же.
Кстати, не удивлюсь, если украинские военные вместо защиты своей родины «Окраины», за деньги будут защищать интересы коренных жителей Европы)