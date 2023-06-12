Sonntagszeitung: "Количество детей в подгузниках в немецких школах увеличилось"

"Учителям и администрации школ все чаще приходится иметь дело с подгузниками. Причина этого в том, что дети носят их все дольше и дольше. Часто дети приходят в подгузниках даже в начальную школу", - в немецких соцсетях сегодня в центре внимания рассказ педагога по развитию детей изданию «Sonntagszeitung», о том, что дети "в Pampers" в начальных школах, кажется становятся привычным зрелищем.

Если дети не учатся ходить в туалет, им нужны подгузники. Но это становится проблемой, когда ребёнок приходит в школу.

Директор школы Ааргау Филипп Гролимунд считает, что подгузники в начальной школе или даже в детском саду «абсолютное зло» и должны быть запрещены:

Учителя не могут заботиться ещё и о смене подгузников ребёнку. В лучшем случае родители могли бы нанять помощника по их смене. Но я думаю, что неправильно взваливать на себя всё больше и больше забот, которыми должны заниматься родители, но не занимаются, потому что у них нет на это времени.

Школа Шпрайтенбах (Spreitenbach) пытается справиться с проблемой, просвещая родителей листовками о том, что они сами должны позаботиться о смене подгузников.

Информационная работа начинается ещё за год до поступления в детский сад: родители должны знать, что персонал школы не переодевает их детей.