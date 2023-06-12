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Sonntagszeitung: "Количество детей в подгузниках в немецких школах увеличилось"

Sonntagszeitung: "Количество детей в подгузниках в немецких школах увеличилось"

Автор:
12 июня 2023 23:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   Педагоги   Швейцария   дети   навыки   подгузники   школы   
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Педагоги Швейцарии и соседней Германии бьют тревогу: в начальных школах все больше и больше детей, которые носят подгузники, потому что так и не научились пользоваться горшком. Виноваты родители и общество.

"Учителям и администрации школ все чаще приходится иметь дело с подгузниками. Причина этого в том, что дети носят их все дольше и дольше. Часто дети приходят в подгузниках даже в начальную школу", - в немецких соцсетях сегодня в центре внимания рассказ педагога по развитию детей изданию «Sonntagszeitung», о том, что дети "в Pampers" в начальных школах, кажется становятся привычным зрелищем.

Если дети не учатся ходить в туалет, им нужны подгузники. Но это становится проблемой, когда ребёнок приходит в школу.

Директор школы Ааргау Филипп Гролимунд считает, что подгузники в начальной школе или даже в детском саду «абсолютное зло» и должны быть запрещены:

Учителя не могут заботиться ещё и о смене подгузников ребёнку. В лучшем случае родители могли бы нанять помощника по их смене. Но я думаю, что неправильно взваливать на себя всё больше и больше забот, которыми должны заниматься родители, но не занимаются, потому что у них нет на это времени.

Школа Шпрайтенбах (Spreitenbach) пытается справиться с проблемой, просвещая родителей листовками о том, что они сами должны позаботиться о смене подгузников.

Информационная работа начинается ещё за год до поступления в детский сад: родители должны знать, что персонал школы не переодевает их детей.

Педагог по развитию Рита Мессмер также видит тенденцию к увеличению числа детей, которые не торопятся вылезать из подгузников, - рассказывает она газете. В её практике был даже одиннадцатилетний ребенок, который так и не научился ходить в туалет.

Тенденция заметна даже в экономике. Показатели продаж больших подгузников неуклонно растут.

Ученый-педагог Маргрит Штамм видит проблему в самом продукте: «Подгузники становятся все более и более удобными, и их можно носить как обычные трусы. Вот как дети приучаются к подгузнику». Родители, безусловно, виноваты. Они не стимулируют детей снимать подгузники. Это ведь так удобно и практично, например, в поездках или во время сна. «Это совершенно неверный сигнал, — говорит Штамм.

Впрочем, не смотря на все информационные мероприятия, которые проводят школы, родители, которым некогда заниматься собственными детьми, никуда не исчезают.

Как пишет Sonntagszeitung, журналисты довольно легко нашли объявление о вакансии. В нем семейная пара ищет женщину, которая могла бы менять подгузники их пятилетнему сыну. Потому что сами они, к сожалению, не могут этого делать по причине большой занятости.

Источник:

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Метки: Германия   Педагоги   Швейцария   дети   навыки   подгузники   школы   
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10  комментариев
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12k
GROMOZEKA 2 часа назад
Ну тут комментировать, только портить
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35k
russger 13 минут назад
И как вы это придумываете? Курите такую же травку как и хохложурналюги?
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17k
Vital Idol Полчаса назад
начальная школа это сколько?! 6 лет?! афтар, чо за подача инфы?! мы не немцы!
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1k
zu4ara Час назад
да я не верю... хрень это всё...
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19k
Александр 2 часа назад
Представляю какая там вонь
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10k
Бритва 2 часа назад
а мы идём таким же путём?
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110
Мандалай Иванович 2 часа назад
кем нужно быть, что бы в это поверить...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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