Sonntagszeitung: "Количество детей в подгузниках в немецких школах увеличилось"

Педагоги Швейцарии и соседней Германии бьют тревогу: в начальных школах все больше и больше детей, которые носят подгузники, потому что так и не научились пользоваться горшком. Виноваты родители и общество.
"Учителям и администрации школ все чаще приходится иметь дело с подгузниками. Причина этого в том, что дети носят их все дольше и дольше. Часто дети приходят в подгузниках даже в начальную школу", - в немецких соцсетях сегодня в центре внимания рассказ педагога по развитию детей изданию «Sonntagszeitung», о том, что дети "в Pampers" в начальных школах, кажется становятся привычным зрелищем.
Если дети не учатся ходить в туалет, им нужны подгузники. Но это становится проблемой, когда ребёнок приходит в школу.
Директор школы Ааргау Филипп Гролимунд считает, что подгузники в начальной школе или даже в детском саду «абсолютное зло» и должны быть запрещены:
Учителя не могут заботиться ещё и о смене подгузников ребёнку. В лучшем случае родители могли бы нанять помощника по их смене. Но я думаю, что неправильно взваливать на себя всё больше и больше забот, которыми должны заниматься родители, но не занимаются, потому что у них нет на это времени.
Школа Шпрайтенбах (Spreitenbach) пытается справиться с проблемой, просвещая родителей листовками о том, что они сами должны позаботиться о смене подгузников.
Информационная работа начинается ещё за год до поступления в детский сад: родители должны знать, что персонал школы не переодевает их детей.
Педагог по развитию Рита Мессмер также видит тенденцию к увеличению числа детей, которые не торопятся вылезать из подгузников, - рассказывает она газете. В её практике был даже одиннадцатилетний ребенок, который так и не научился ходить в туалет.
Тенденция заметна даже в экономике. Показатели продаж больших подгузников неуклонно растут.
Ученый-педагог Маргрит Штамм видит проблему в самом продукте: «Подгузники становятся все более и более удобными, и их можно носить как обычные трусы. Вот как дети приучаются к подгузнику». Родители, безусловно, виноваты. Они не стимулируют детей снимать подгузники. Это ведь так удобно и практично, например, в поездках или во время сна. «Это совершенно неверный сигнал, — говорит Штамм.
Впрочем, не смотря на все информационные мероприятия, которые проводят школы, родители, которым некогда заниматься собственными детьми, никуда не исчезают.
Как пишет Sonntagszeitung, журналисты довольно легко нашли объявление о вакансии. В нем семейная пара ищет женщину, которая могла бы менять подгузники их пятилетнему сыну. Потому что сами они, к сожалению, не могут этого делать по причине большой занятости.
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https://www.tagesanzeiger.ch/mit-windeln-in-die-primarschule-178567478576https://www.tagesanzeiger.ch/mit-windeln-in-die-primarschule-178567478576