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Амбассадор ФНС: блогерша Лерчек посетила ПМЭФ и рассказала о том, как выплачивала долг

Амбассадор ФНС: блогерша Лерчек посетила ПМЭФ и рассказала о том, как выплачивала долг

Автор:
06 июня 2024 17:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Лерчек   ПМЭФ   ФНС   блогерша   долги   интересное   налог   фото   
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Это первый официальный выход Валерии Чекалиной в свет.

Блогерша Лерчек, которая всё же выплатила долг ФНС, появилась на ПМЭФ. Несмотря на то, что многие пророчили блогерше "отмену", она всё же продолжает зарабатывать деньги как ни в чём не бывало, а также посещать официальные мероприятия и даже чему-то учить народ. Лерчек приехала на ПМЭФ в качестве спикера - она рассказывала о личном бренде.

Пересказывать выступление Лерчек мы не будем. Все желающие найдут информацию, которую преподносит Лерчек как экспертную, легко в интернете. Интересен тот факт, что несмотря на уголовно дело о неуплате налогов и отмывании денег, Чекалина продолжает зарабатывать деньги. Кроме того, она собралась стать "амбассадором ФНС". блогер рассказала, что ей уже поступало предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов.

«Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС (Федеральной налоговой службы. — РБК) и этим горжусь», — поделилась Чекалина.

Также Лерчек рассказала Mash о том, сколько выплатила денег. Официально её долг закрыт, но она продолжает совершать платежи в рамках договорённости с Федеральной налоговой службой.

"Больше 800 миллионов рублей было заплачено в бюджет. И я ещё продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определённые обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации", — объяснила она.

Лерчек поделилась, что с радостью бы пошла работать в налоговую службу на хорошей должности. Причём, по её словам, даже забесплатно.

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Метки: Лерчек   ПМЭФ   ФНС   блогерша   долги   интересное   налог   фото   
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13  комментариев
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 3 часа назад
ГРЕФ наверно пригласил...
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1k
whytez Полчаса назад
Эпоха бл%дей. Была у меня баба, не работала и сутками пырила в ютюб этой дуры. Достала меня, я выгнал на работу. Поработала месяц, и сказала, что все это херня, и она не будет тратить жизнь на "это". Ушла, и стала проституткой. Ник взяла как у этой блогерши.
Путину не деньги надо раздавать "за детей", ибо шаболды все равно рожают от негров, а бабки тратят на шмотки. Чтобы исправить демографию нужно вот таких пропогандонш потреблядства публично выводить на работы дворником или маляром. Пусть труд рекламируют. Не согласных - на фронт, санитарками.
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7k
Бу 37 минут назад
пля!
это просто позор(
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3k
crownanniversury 39 минут назад
Откупилась официально,теперь ею гордиться можно..Вот так,деньги правят миром.Вопрос в количестве.
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5k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
Меня другое интересует, почему она не сидит на зоне, со сроком в 15 лет?
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95
Patron 2 часа назад
Как я понимаю, прогиб засчитан!?!
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11k
Клёст 2 часа назад
))Выдохнула, по всему видно)
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7k
Трям 2 часа назад
Покемонтка, а не хочешь ли ты сдохнуть?
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1k
DuckTales 2 часа назад
Кто ее туда пустил, она же инфоцыганка, как говорят, и вообще фу, фу, фу ..?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5099 постов (4884 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358392



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