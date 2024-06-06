Амбассадор ФНС: блогерша Лерчек посетила ПМЭФ и рассказала о том, как выплачивала долг

Это первый официальный выход Валерии Чекалиной в свет.
Блогерша Лерчек, которая всё же выплатила долг ФНС, появилась на ПМЭФ. Несмотря на то, что многие пророчили блогерше "отмену", она всё же продолжает зарабатывать деньги как ни в чём не бывало, а также посещать официальные мероприятия и даже чему-то учить народ. Лерчек приехала на ПМЭФ в качестве спикера - она рассказывала о личном бренде.
Пересказывать выступление Лерчек мы не будем. Все желающие найдут информацию, которую преподносит Лерчек как экспертную, легко в интернете. Интересен тот факт, что несмотря на уголовно дело о неуплате налогов и отмывании денег, Чекалина продолжает зарабатывать деньги. Кроме того, она собралась стать "амбассадором ФНС". блогер рассказала, что ей уже поступало предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов.
«Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС (Федеральной налоговой службы. — РБК) и этим горжусь», — поделилась Чекалина.
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Также Лерчек рассказала Mash о том, сколько выплатила денег. Официально её долг закрыт, но она продолжает совершать платежи в рамках договорённости с Федеральной налоговой службой.
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"Больше 800 миллионов рублей было заплачено в бюджет. И я ещё продолжаю выплачивать. Скажем так, официального долга у меня нет, но есть определённые обязательства, о которых мы договорились с ФНС, и я, соответственно, подаю уточнённые налоговые декларации", — объяснила она.
Лерчек поделилась, что с радостью бы пошла работать в налоговую службу на хорошей должности. Причём, по её словам, даже забесплатно.
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Путину не деньги надо раздавать "за детей", ибо шаболды все равно рожают от негров, а бабки тратят на шмотки. Чтобы исправить демографию нужно вот таких пропогандонш потреблядства публично выводить на работы дворником или маляром. Пусть труд рекламируют. Не согласных - на фронт, санитарками.
это просто позор(