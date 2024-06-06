Амбассадор ФНС: блогерша Лерчек посетила ПМЭФ и рассказала о том, как выплачивала долг

Пересказывать выступление Лерчек мы не будем. Все желающие найдут информацию, которую преподносит Лерчек как экспертную, легко в интернете. Интересен тот факт, что несмотря на уголовно дело о неуплате налогов и отмывании денег, Чекалина продолжает зарабатывать деньги. Кроме того, она собралась стать "амбассадором ФНС". блогер рассказала, что ей уже поступало предложение от крупной компании стать лицом бренда и продвигать уплату налогов.

«Я сказала, что я и так делаю это бесплатно. Я — амбассадор ФНС (Федеральной налоговой службы. — РБК) и этим горжусь», — поделилась Чекалина.