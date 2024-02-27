Блогерша Лерчек заявила, что это она придумала "колесо фортуны" и заявила о краже её идеи

Однако, подписчики возмутились после такого высказывания. Ведь колесо фортуны было придумано задолго до Лерчек. За несколько веков, скажем так. Колесо принадлежит богине Фортуне, которая вращает его случайным образом, меняя положение тех, кто находится на колесе. С тех самых пор колесо фортуны используется как символ судьбы. Но россияне восприняли такое заявление очень бурно не из-за обиды за Фортуну. Все хорошо знаю шоу "Поле чудес", где ведущий тоже крутит колесо.