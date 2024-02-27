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Блогерша Лерчек заявила, что это она придумала "колесо фортуны" и заявила о краже её идеи

Блогерша Лерчек заявила, что это она придумала "колесо фортуны" и заявила о краже её идеи

Автор:
27 февраля 2024 21:09
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   блогерша   интересное   инфоцыгане   колесо фортуны   самойлова   фото   
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Расплатившись с налоговой, блогерша Лерчек отправилась давать интервью. Оно и понятно, ведь надо зарабатывать новые деньги.

Знаменитая инфоцыганка Лерчек (Велерия Чекалина) и её муж расплатились с долгами. Они вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов. Однако, до сих пор находится во внимании следователей. Александр Бастрыкин подчеркнул, что налоги-то она вернула, но расследование ещё идёт. Теперь уже о легализации доходов. Но Лерчек не унывает и начала раздавать интервью.

В последнем она заявила, что Оксана Самойлова (ещё одна инфоцыганка) стащила её идею с "колесом подарков" или "колесом фортуны". Во время какого-то розыгрыша Лерчек решила предложить своим подписчикам крутить колесо, чтобы выиграть подарки. Спустя некоторое время Самойлова тоже стала предлагать своим подписчикам крутить колесо. В "счастливые часы" инфоцыганка даже предложила участникам крутить колесо несколько раз. Это и возмутило Лерчек.

Однако, подписчики возмутились после такого высказывания. Ведь колесо фортуны было придумано задолго до Лерчек. За несколько веков, скажем так. Колесо принадлежит богине Фортуне, которая вращает его случайным образом, меняя положение тех, кто находится на колесе. С тех самых пор колесо фортуны используется как символ судьбы. Но россияне восприняли такое заявление очень бурно не из-за обиды за Фортуну. Все хорошо знаю шоу "Поле чудес", где ведущий тоже крутит колесо.

Якубович в шоке просто, оказывается он у Лерчек идею украл!

Она вообще в курсе, откуда взялось колесо фортуны?

Она просто обиделась. Пока она торчала на домашнем аресте, Самойлова доила подписчиков!


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Метки: Лерчек   блогерша   интересное   инфоцыгане   колесо фортуны   самойлова   фото   
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6  комментариев
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59k
Мойша 18 минут назад
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AlekZzz 16 минут назад
Одна фричка рассказала другой фричке о каком то маразме.. новость убой. Спасибо. Сайт хорошего настроения. Даже не удюлыбнуло.
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11k
Дмитрий 20 минут назад
Перестаньте пиарить это ...вно даже в таком виде!
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15k
ron 23 минуты назад
Какое к хе.рам Колесо фортуны??? Она придумала КОЛЕСО!!!!
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1k
Сергей Полчаса назад
"Поле чудес" русский вариант американского игрового шоу "Колесо фортуны" (Wheel of Fortune), которая с 1983 года еженедельно выходит в эфир на нескольких каналах в США, а лицензионные версии программы идут во всём мире, в том числе с 1990 года в России. Название шоу создатели позаимствовали из сказки Алексея Толстого "Золотой ключик, или приключения Буратино".
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12k
Андрей Ма-С Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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