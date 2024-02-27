Блогерша Лерчек заявила, что это она придумала "колесо фортуны" и заявила о краже её идеи

Расплатившись с налоговой, блогерша Лерчек отправилась давать интервью. Оно и понятно, ведь надо зарабатывать новые деньги.
Знаменитая инфоцыганка Лерчек (Велерия Чекалина) и её муж расплатились с долгами. Они вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов. Однако, до сих пор находится во внимании следователей. Александр Бастрыкин подчеркнул, что налоги-то она вернула, но расследование ещё идёт. Теперь уже о легализации доходов. Но Лерчек не унывает и начала раздавать интервью.
В последнем она заявила, что Оксана Самойлова (ещё одна инфоцыганка) стащила её идею с "колесом подарков" или "колесом фортуны". Во время какого-то розыгрыша Лерчек решила предложить своим подписчикам крутить колесо, чтобы выиграть подарки. Спустя некоторое время Самойлова тоже стала предлагать своим подписчикам крутить колесо. В "счастливые часы" инфоцыганка даже предложила участникам крутить колесо несколько раз. Это и возмутило Лерчек.
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Однако, подписчики возмутились после такого высказывания. Ведь колесо фортуны было придумано задолго до Лерчек. За несколько веков, скажем так. Колесо принадлежит богине Фортуне, которая вращает его случайным образом, меняя положение тех, кто находится на колесе. С тех самых пор колесо фортуны используется как символ судьбы. Но россияне восприняли такое заявление очень бурно не из-за обиды за Фортуну. Все хорошо знаю шоу "Поле чудес", где ведущий тоже крутит колесо.
Якубович в шоке просто, оказывается он у Лерчек идею украл!
Она вообще в курсе, откуда взялось колесо фортуны?
Она просто обиделась. Пока она торчала на домашнем аресте, Самойлова доила подписчиков!
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