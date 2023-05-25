Прогнулась? Инстасамка полностью погасила задолженность перед налоговой

Несмотря на бунтарский образ, Дарья Зотеева тут же кинулась гасить все задолженности по налогам, после блокировки счетов.
Инстасамка задолжала налоговой 689 тысяч рублей. Как только появилась информация о блокировке счетов, блогерша улетела в Дубай. Ещё ранее стало известно, что Зотеева оказалась в списке инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.
24 мая Телеграм-канал SHOT сообщил, что Дарья Зотеева погасила всю свою задолженность перед ФНС. При этом даже после уплаты всех налогов за её счетами продолжат следить в рамках общих проверок блогеров.
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