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Прогнулась? Инстасамка полностью погасила задолженность перед налоговой

Прогнулась? Инстасамка полностью погасила задолженность перед налоговой

Автор:
25 мая 2023 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ФНС   долги   инстасамка   интересное   миллионы   налоги   фото   
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Несмотря на бунтарский образ, Дарья Зотеева тут же кинулась гасить все задолженности по налогам, после блокировки счетов.

Инстасамка задолжала налоговой 689 тысяч рублей. Как только появилась информация о блокировке счетов, блогерша улетела в Дубай. Ещё ранее стало известно, что Зотеева оказалась в списке инфоцыган, которых МВД проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег.

24 мая Телеграм-канал SHOT сообщил, что Дарья Зотеева погасила всю свою задолженность перед ФНС. При этом даже после уплаты всех налогов за её счетами продолжат следить в рамках общих проверок блогеров.

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Метки: ФНС   долги   инстасамка   интересное   миллионы   налоги   фото   
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13  комментариев
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22k
ЦСКА 58 минут назад
Нормально! Рот рабочий-выживет...
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6k
Станислав 3 минуты назад
А разве за сжигание денег в РФ нет статьи? Жаль...
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2k
crownanniversury 8 минут назад
животное же..
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85
Александр Шевченко 9 минут назад
Всё что я узнал об ЭТОМ, я узнал против своей воли. Мерзость.
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10k
Игорь 22 минуты назад
ну и рожа
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17k
sonic24a Полчаса назад
зачем вы им платите вообще?
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28k
Levyathan 37 минут назад
Такое мерзкое е.б.л.о надо в ADok убирать
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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