10 любимых фильмов известных режиссёров, которые они рекомендуют посмотреть

«Головокружение» (1958)

«Солярис» (1972)

«Зеркало» (1974)

В одном из интервью Триер обмолвился, что больше не станет смотреть картины других режиссёров:

Многие вдохновляются идеями других и черпают в кино какие-то стилистические моменты, но я решил, что хочу оставаться «чистым» и действовать на уровне собственных инстинктов.

Уэс Андерсон