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10 любимых фильмов известных режиссёров, которые они рекомендуют посмотреть

10 любимых фильмов известных режиссёров, которые они рекомендуют посмотреть

Автор:
06 июня 2024 12:12
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   подборка   режиссёр   фильм   что посмотреть   
2122
11

Вы наверняка тоже сталкивались с ситуацией, когда поиск фильма на вечер становится задачей со звёздочкой. В мире существуют тысячи разнообразных кинолент, и выбрать всего одну из них для просмотра бывает непросто.

Когда ТОПы кажутся однообразными, а рецензии слишком душными, на помощь могут прийти те, кто разбирается в кино лучше любого кинокритика. Речь об именитых режиссёрах. У тех, кто подарил нам наши любимые фильмы, тоже есть свои любимые кинокартины. И вот что рекомендуют посмотреть режиссёры, без которых невозможно представить современную киноиндустрию.


Квентин Тарантино

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«Хороший, плохой, злой» (1966)

«Таксист» (1976)

«Челюсти» (1975)

«Догвилль» (2003)

«Бойцовский клуб» (1999)


Квентин очень любит вестерны, азиатские проекты и некоторые старые голливудские комедии, например, «Воспитание крошки» (1938).


Мартин Скорсезе


«Восемь с половиной» (1963)

«Земляк» (1946)

«Семь самураев» (1954)

«Презрение» (1963)

«Космическая Одиссея 2010» (1984)


Больше всего Скорсезе любит документальные и исторические фильмы. По словам режиссёра, ему нравится погружаться в атмосферу ушедшей эпохи, чтобы испытать то, что чувствовали люди в моменты исторических событий.


Хаяо Миядзаки


«Кровь в Такаданобабе» (1928)

«Пепел и алмаз» (1958)

«Баллада о солдате» (1959)

«Дух улья» (1973)


Хаяо Миядзаки, прежде чем стать великим мультипликатором, вдохновлялся множеством самых разнообразных картин и мультфильмов. Например, в списке любимых у мультипликатора значится советская «Снежная королева» (1957) и «Ёжик в тумане» (1975).


Дэвид Линч


«Волшебник страны Оз» (1938)

«Восемь с половиной» (1963)

«Каникулы господина Юло» (1953)

«Окно во двор» (1954)

«Сансет Бульвар» (1950)

«Строшек» (1977)

«Лолита» (1962)

«Это подарок» (1934)


Любимыми режиссёрами Линча являются Федерико Феллини, Ингмар Бергман и Альфред Хичкок. Также он горячо любит раннее творчество Стэнли Кубрика.


Стэнли Кубрик


«Крёстный отец» (1972)

«Пролетая над гнездом кукушки» (1975)

«Белые люди не умеют прыгать» (1992)

«Криминальное чтиво» (1994)


В своих интервью Кубрик упоминал и другие картины, которые оказали на него большое влияние. Один из часто упоминаемых фильмов — драма Андрея Тарковского «Жертвоприношение» (1986).


Ларс фон Триер


«Головокружение» (1958)

«Солярис» (1972)

«Зеркало» (1974)


В одном из интервью Триер обмолвился, что больше не станет смотреть картины других режиссёров:

Многие вдохновляются идеями других и черпают в кино какие-то стилистические моменты, но я решил, что хочу оставаться «чистым» и действовать на уровне собственных инстинктов.


Уэс Андерсон


«Ребёнок Розмари» (1968)

«Заводной апельсин» (1971)

«Из жизни марионеток» (1980)

«Власть Луны» (1987)


А ещё Уэс Андерсон очень любит мультфильм «Мой сосед Тоторо» — одна из самых популярных работ Хаяо Миядзаки.


Кристофер Нолан


«На западном фронте без перемен» (1930)

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

«12 разгневанных мужчин» (1956)

«Чужой» (1979)

«Нетерпение чувств» (1980)

«Бегущий по лезвию» (1982)


Нолан показывал «На западном фронте без перемен» актёрам во время съёмок картины «Дюнкерк» (2017).


Дэвид Финчер

«Гражданин Кейн» (1941)

«Челюсти» (1975)

«Весь этот джаз» (1979)


В 2020 году Финчер снял чёрно-белый фильм о сценаристе одного из своих любимых фильмов «Гражданин Кейн» Германе Я. Манкевиче. Главную роль в картине исполнил Гари Олдман.


Стивен Спилберг

«Эта замечательная жизнь» (1946)

«Искатели» (1956)

«Сияние» (1980)

«Запах женщины» (1992)


Среди любимых фильмов Спилберг выделяет не только классические голливудские картины, но и новинки кино. В списке фаворитов режиссёра, например, числится картина «Стражи Галактики» (2014).

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Метки: актеры   кино   подборка   режиссёр   фильм   что посмотреть   
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39
Werwolffykt 24 минуты назад
У всех хороший вкус
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30k
BuG Час назад
«Ребёнок Розмари»...
По поводу всего этого мракобесия..
Ссылка youtu.be
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35k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Догвиль очень страннывй фильм но посмотреть стоит
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 3026 постов (2943 в горячем)

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