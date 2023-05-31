17 успешных фильмов, которые были сняты женщинами

Давайте вспомним несколько отличных картин, которые были сняты женщинами. О большинстве вы наверняка слышали, но при этом не знали, что в кресле постановщика сидел не режиссёр, а режиссёрка.
30 мая отмечается международный день феминизма. Эта неофициальная дата призвана искоренить дискриминацию женщин, которая существует в том числе и в мире большого кино. Подавляющее большинство людей, услышав слово «кинорежиссёр», представят Квентина Тарантино или Кристофера Нолана, а не Софию Копполу или Грету Гервиг.
Но это, вероятно, ненадолго, так как прямо сейчас в том же Голливуде работает множество постановщиц с мировым именем, которые уже сняли (и точно снимут ещё) популярные и в чём-то прорывные фильмы, имеющие высокие зрительские оценки и победы на «Оскаре». И такое положение дел вовсе не является новшеством последних лет.
На гребне волны (1991)
Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.2
Маленькие женщины (2019)
Режиссёр: Грета Гервиг.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.8
Фильм был номинирован на 6 «Оскаров».
Трудности перевода (2003)
Режиссёр: София Коппола.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.7
Фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, который также написала София Коппола.
Американский психопат (2000)
Режиссёр: Мэри Хэррон.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.6
Власть пса (2021)
Режиссер: Джейн Кэмпион.
Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.8
Джейн Кэмпион получила «Оскар» за режиссуру этого фильма.
Фрида (2002)
Режиссер: Джули Тэймор.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.3
Земля кочевников (2020)
Режиссёр: Хлоя Чжао.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.3
Картина получила три «Оскара», два из которых достались женщинам: Хлое Чжаю за режиссёру, Френсис Макдорманд за лучшую женскую роль. Также «Земля кочевников» взяла награду как лучший фильм 2020 года.
Большой (1988)
Режиссер: Пенни Маршалл.
Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.3
Повелитель бури (2008)
Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.5
Картина получила 6 «Оскаров», в том числе как Лучший фильм года, а Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, получившей статуэтку Академии за режиссуру.
Леди Бёрд (2017)
Режиссёр: Грета Гервиг.
Кинопоиск: 7.0
IMDb: 7.4
Фильм получил пять номинаций на «Оскар», из них две персонально Гервиг — за режиссуру и оригинальный сценарий
К-19 (2002)
Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.
Кинопоиск: 7.5
IMDb: 6.7
Фильм особо известен на постсоветском пространстве, но вряд ли многие задумывались о том, что эту военную драму сняла женщина.
Бестолковые (1995)
Режиссер: Эми Хекерлинг.
Кинопоиск: 7.1
IMDb: 6.9
Эта подростковая комедия невероятно популярна в США, где она задала модные тенденции и покорила зрителей саундтреком.
Портрет девушки в огне (2019)
Режиссер: Селин Сьямма.
Кинопоиск: 7.3
IMDb: 8.1
Через Вселенную (2007)
Режиссер: Джули Тэймор.
Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.3
Сюжет мюзикла основан на песнях The Beatles — в нём звучат 34 кавера песен легендарной группы.
Неспящие в Сиэттле (1993)
Режиссер: Нора Эфрон.
Кинопоиск: 7.7
IMDb: 6.8
Монстр (2003)
Режиссер: Пэтти Дженкинс.
Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.3
Пробуждение (1990)
Режиссер: Пенни Маршалл.
Кинопоиск: 8.4
IMDb: 7.8
Драма, основанная на реальных событиях, получила три номинации на «Оскар», в том числе как Лучший фильм.
Бонус: Барби (2023)
Режиссёр: Грета Гервиг.
Один из самых ожидаемых фильмов этого года тоже снят женщиной. Барби и Кен в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга будут вынуждены жить в реальном мире, а не в Барбиленде.
Источник:
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И его ещё не было!
Лучший фильм всех времён!
Одно время на КиноПоиске рейтинг больше 8 !
Встречайте!
Зелёный слоник!
О "Мгновениях" уже упоминали.
От себя добавлю...
Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов".
Лариса Шепитько "Восхождение".
Динара Асанова "Пацаны".
Искра Бабич "Мужики!".
Кира Муратова "Короткие встречи".
И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе".
Вот где ФИЛЬМЫ!
А не амеровская жвачка из данной подборки.