17 успешных фильмов, которые были сняты женщинами

30 мая отмечается международный день феминизма. Эта неофициальная дата призвана искоренить дискриминацию женщин, которая существует в том числе и в мире большого кино. Подавляющее большинство людей, услышав слово «кинорежиссёр», представят Квентина Тарантино или Кристофера Нолана, а не Софию Копполу или Грету Гервиг.

Но это, вероятно, ненадолго, так как прямо сейчас в том же Голливуде работает множество постановщиц с мировым именем, которые уже сняли (и точно снимут ещё) популярные и в чём-то прорывные фильмы, имеющие высокие зрительские оценки и победы на «Оскаре». И такое положение дел вовсе не является новшеством последних лет.





На гребне волны (1991)