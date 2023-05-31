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17 успешных фильмов, которые были сняты женщинами

17 успешных фильмов, которые были сняты женщинами

Автор:
31 мая 2023 08:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   женщины   кино   режиссёр   съемка   фильм   фото   
1925
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Давайте вспомним несколько отличных картин, которые были сняты женщинами. О большинстве вы наверняка слышали, но при этом не знали, что в кресле постановщика сидел не режиссёр, а режиссёрка.

30 мая отмечается международный день феминизма. Эта неофициальная дата призвана искоренить дискриминацию женщин, которая существует в том числе и в мире большого кино. Подавляющее большинство людей, услышав слово «кинорежиссёр», представят Квентина Тарантино или Кристофера Нолана, а не Софию Копполу или Грету Гервиг.

Но это, вероятно, ненадолго, так как прямо сейчас в том же Голливуде работает множество постановщиц с мировым именем, которые уже сняли (и точно снимут ещё) популярные и в чём-то прорывные фильмы, имеющие высокие зрительские оценки и победы на «Оскаре». И такое положение дел вовсе не является новшеством последних лет.



На гребне волны (1991)

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Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.2


Маленькие женщины (2019)

Режиссёр: Грета Гервиг.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.8

Фильм был номинирован на 6 «Оскаров».


Трудности перевода (2003)

Режиссёр: София Коппола.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.7

Фильм получил «Оскар» за лучший оригинальный сценарий, который также написала София Коппола.


Американский психопат (2000)

Режиссёр: Мэри Хэррон.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.6


Власть пса (2021)

Режиссер: Джейн Кэмпион.

Кинопоиск: 6.6
IMDb: 6.8

Джейн Кэмпион получила «Оскар» за режиссуру этого фильма.


Фрида (2002)

Режиссер: Джули Тэймор.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.3


Земля кочевников (2020)

Режиссёр: Хлоя Чжао.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.3

Картина получила три «Оскара», два из которых достались женщинам: Хлое Чжаю за режиссёру, Френсис Макдорманд за лучшую женскую роль. Также «Земля кочевников» взяла награду как лучший фильм 2020 года.


Большой (1988)

Режиссер: Пенни Маршалл.

Кинопоиск: 7.9
IMDb: 7.3


Повелитель бури (2008)

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 7.5

Картина получила 6 «Оскаров», в том числе как Лучший фильм года, а Кэтрин Бигелоу стала первой женщиной, получившей статуэтку Академии за режиссуру.


Леди Бёрд (2017)

Режиссёр: Грета Гервиг.

Кинопоиск: 7.0
IMDb: 7.4

Фильм получил пять номинаций на «Оскар», из них две персонально Гервиг — за режиссуру и оригинальный сценарий


К-19 (2002)

Режиссёр: Кэтрин Бигелоу.

Кинопоиск: 7.5
IMDb: 6.7

Фильм особо известен на постсоветском пространстве, но вряд ли многие задумывались о том, что эту военную драму сняла женщина.


Бестолковые (1995)

Режиссер: Эми Хекерлинг.

Кинопоиск: 7.1
IMDb: 6.9

Эта подростковая комедия невероятно популярна в США, где она задала модные тенденции и покорила зрителей саундтреком.


Портрет девушки в огне (2019)

Режиссер: Селин Сьямма.

Кинопоиск: 7.3
IMDb: 8.1


Через Вселенную (2007)

Режиссер: Джули Тэймор.

Кинопоиск: 7.8
IMDb: 7.3

Сюжет мюзикла основан на песнях The Beatles — в нём звучат 34 кавера песен легендарной группы.


Неспящие в Сиэттле (1993)

Режиссер: Нора Эфрон.

Кинопоиск: 7.7
IMDb: 6.8


Монстр (2003)

Режиссер: Пэтти Дженкинс.

Кинопоиск: 7.2
IMDb: 7.3


Пробуждение (1990)

Режиссер: Пенни Маршалл.

Кинопоиск: 8.4
IMDb: 7.8

Драма, основанная на реальных событиях, получила три номинации на «Оскар», в том числе как Лучший фильм.


Бонус: Барби (2023)

Режиссёр: Грета Гервиг.

Один из самых ожидаемых фильмов этого года тоже снят женщиной. Барби и Кен в исполнении Марго Робби и Райана Гослинга будут вынуждены жить в реальном мире, а не в Барбиленде.

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Метки: актеры   женщины   кино   режиссёр   съемка   фильм   фото   
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11  комментариев
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16k
Patmaz 2 часа назад
"Семнадцать мгновений весны" Режиссёр Татьяна Лиознова
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20k
Сергей Шишкин 13 минут назад
А как же этот?

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1k
K_II_T Час назад
Зашёл в комментарии.
И его ещё не было!
Лучший фильм всех времён!
Одно время на КиноПоиске рейтинг больше 8 !

Встречайте!
Зелёный слоник!
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3k
Trilik Час назад
Эти фильмы сняли женщины... Стесняюсь спросить: и чё? Мы должны "возбудиться" от этой информации? Ну... молодцы. Хуже или лучше эти фильмы не стали восприниматься. Мастера своего дела отлично поработали! И не важно, режиссёры они или режиссёрки.
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15k
Smiley Час назад
Однобокая и довольно сомнительная подборка.
О "Мгновениях" уже упоминали.
От себя добавлю...

Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов".
Лариса Шепитько "Восхождение".
Динара Асанова "Пацаны".
Искра Бабич "Мужики!".
Кира Муратова "Короткие встречи".
И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе".

Вот где ФИЛЬМЫ!
А не амеровская жвачка из данной подборки.

Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
Однобокая и довольно сомнительная подборка. О "Мгновениях" уже упоминали. От себя добавлю... Алла Сурикова "Человек с бульвара Капуцинов". Лариса Шепитько "Восхождение". Динара Асанова "Пацаны". Искра Бабич "Мужики!". Кира Муратова "Короткие встречи". И снова Татьяна Лиознова "Три тополя на Плющихе". Вот где ФИЛЬМЫ! А не амеровская жвачка из данной подборки.
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7k
Кружок 2 часа назад
А как же Матрица?
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202
thrashbox Patmaz Час назад
"Никогда мы не будем братьями" говорили сестры Вачовски.
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