23 образцовых фильма, режиссёры которых настолько хорошо выполнили свою работу, что получили «Оскар»

Давайте перечислим оскароносных режиссёров этого века и вспомним, за какие фильмы их удостаивали самой ценной награды в мире кино.
Перечисляя лауреатов почти всех категорий на «Оскаре», мы не забудем и о режиссёрах. Среди победителей в 21 веке, то есть за последние 23 года, только трое смогли взять статуэтку дважды. Угадаете кто? И это не Квентин Тарантино и Кристофер Нолан — они «Оскар» за режиссуру ещё ни разу не получали (Нолан и вовсе никаких оскаров пока не получал).
2001 год — Стивен Содерберг
Получил «Оскар» за фильм «Траффик».
2002 год — Рон Ховард
Получил «Оскар» за фильм «Игры разума».
2003 год — Роман Полански
Получил «Оскар» за фильм «Пианист».
2004 год — Питер Джексон
Получил «Оскар» за фильм «Властелин колец: Возвращение короля».
2005 год — Клинт Иствуд
Получил «Оскар» за фильм «Малышка на миллион».
Кстати, Клинт Иствуд до сих пор является рекордсменом премии — он самый старший лауреат из всех, кто получал статуэтку за режиссуру. В 2005 ему было 74 года.
2006 год — Энг Ли
Получил «Оскар» за фильм «Горбатая гора».
2007 год — Мартин Скорсезе
Получил «Оскар» за фильм «Отступники».
2008 год — Джоэл Коэн и Итан Коэн
Получили «Оскар» за фильм «Старикам тут не место».
2009 год — Дэнни Бойл
Получил «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб».
2010 год — Кэтрин Бигелоу
Получила «Оскар» за фильм «Повелитель бури».
Кэтрин Бигелоу — первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру.
2011 год — Том Хупер
Получил «Оскар» за фильм «Король говорит!«.
А потом Том Хупер снял «Кошек»!
2012 год — Мишель Хазанавичус
Получил «Оскар» за фильм «Артист».
2013 год — Энг Ли (вновь!)
Получил «Оскар» за фильм «Жизнь Пи».
2014 год — Альфонсо Куарон
Получил «Оскар» за фильм «Гравитация».
2015 год — Алехандро Гонсалес Иньярриту
Получил «Оскар» за фильм «Бёрдман».
2016 год — Алехандро Гонсалес Иньярриту (два подряд!)
Получил «Оскар» за фильм «Выживший».
Это один из трёх случаев в истории «Оскара», когда один и тот же режиссёр брал награду два года подряд. Кроме того, Иньярриту стал первым мексиканцем, кто получил статуэтку за режиссуру.
2017 год — Дэмьен Шазелл
Получил «Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд».
Если Клинт Иствуд — самый старший обладатель «Оскара» в категории Лучший режиссёр, то Дэмьен Шазелл — самый младший. В 2017 ему было 32 года.
2018 год — Гильермо дель Торо
Получил «Оскар» за фильм «Форма воды».
2019 год — Альфонсо Куарон (снова!)
Получил «Оскар» за фильм «Рома».
2020 год — Пон Чжун Хо
Получил «Оскар» за фильм «Паразиты».
2021 год — Хлоя Чжао
Получила «Оскар» за фильм «Земля кочевников».
2022 год — Джейн Кэмпион
Получила «Оскар» за фильм «Власть пса».
Хлоя Чжао и Джейн Кэмпион стали второй и третьей женщинами, которые победили на «Оскаре» в режиссёрской категории.
2023 год — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван
Получили «Оскар» за фильм «Всё везде и сразу».
Источник:
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