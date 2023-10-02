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23 образцовых фильма, режиссёры которых настолько хорошо выполнили свою работу, что получили «Оскар»

23 образцовых фильма, режиссёры которых настолько хорошо выполнили свою работу, что получили «Оскар»

Автор:
02 октября 2023 10:04
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   оскар   режиссёр   съемка   фильм   
1520
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Давайте перечислим оскароносных режиссёров этого века и вспомним, за какие фильмы их удостаивали самой ценной награды в мире кино.

Перечисляя лауреатов почти всех категорий на «Оскаре», мы не забудем и о режиссёрах. Среди победителей в 21 веке, то есть за последние 23 года, только трое смогли взять статуэтку дважды. Угадаете кто? И это не Квентин Тарантино и Кристофер Нолан — они «Оскар» за режиссуру ещё ни разу не получали (Нолан и вовсе никаких оскаров пока не получал).

2001 год — Стивен Содерберг

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Получил «Оскар» за фильм «Траффик».


2002 год — Рон Ховард

Получил «Оскар» за фильм «Игры разума».


2003 год — Роман Полански

Получил «Оскар» за фильм «Пианист».


2004 год — Питер Джексон

Получил «Оскар» за фильм «Властелин колец: Возвращение короля».


2005 год — Клинт Иствуд

Получил «Оскар» за фильм «Малышка на миллион».

Кстати, Клинт Иствуд до сих пор является рекордсменом премии — он самый старший лауреат из всех, кто получал статуэтку за режиссуру. В 2005 ему было 74 года.


2006 год — Энг Ли

Получил «Оскар» за фильм «Горбатая гора».


2007 год — Мартин Скорсезе

Получил «Оскар» за фильм «Отступники».


2008 год — Джоэл Коэн и Итан Коэн

Получили «Оскар» за фильм «Старикам тут не место».


2009 год — Дэнни Бойл

Получил «Оскар» за фильм «Миллионер из трущоб».


2010 год — Кэтрин Бигелоу

Получила «Оскар» за фильм «Повелитель бури».

Кэтрин Бигелоу — первая женщина, получившая «Оскар» за режиссуру.


2011 год — Том Хупер

Получил «Оскар» за фильм «Король говорит!«.

А потом Том Хупер снял «Кошек»!


2012 год — Мишель Хазанавичус

Получил «Оскар» за фильм «Артист».


2013 год — Энг Ли (вновь!)

Получил «Оскар» за фильм «Жизнь Пи».


2014 год — Альфонсо Куарон

Получил «Оскар» за фильм «Гравитация».


2015 год — Алехандро Гонсалес Иньярриту

Получил «Оскар» за фильм «Бёрдман».


2016 год — Алехандро Гонсалес Иньярриту (два подряд!)

Получил «Оскар» за фильм «Выживший».

Это один из трёх случаев в истории «Оскара», когда один и тот же режиссёр брал награду два года подряд. Кроме того, Иньярриту стал первым мексиканцем, кто получил статуэтку за режиссуру.


2017 год — Дэмьен Шазелл

Получил «Оскар» за фильм «Ла-Ла Ленд».

Если Клинт Иствуд — самый старший обладатель «Оскара» в категории Лучший режиссёр, то Дэмьен Шазелл — самый младший. В 2017 ему было 32 года.


2018 год — Гильермо дель Торо

Получил «Оскар» за фильм «Форма воды».


2019 год — Альфонсо Куарон (снова!)

Получил «Оскар» за фильм «Рома».


2020 год — Пон Чжун Хо

Получил «Оскар» за фильм «Паразиты».


2021 год — Хлоя Чжао

Получила «Оскар» за фильм «Земля кочевников».


2022 год — Джейн Кэмпион

Получила «Оскар» за фильм «Власть пса».

Хлоя Чжао и Джейн Кэмпион стали второй и третьей женщинами, которые победили на «Оскаре» в режиссёрской категории.


2023 год — Дэниел Шайнерт и Дэн Кван

Получили «Оскар» за фильм «Всё везде и сразу».


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Метки: актеры   кино   оскар   режиссёр   съемка   фильм   
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6  комментариев
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987
Илья Час назад
Всё везде и сразу, Форма воды, Повелитель бури и Горбатая гора лишние в этом списке .
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48k
consul1970 Полчаса назад
Товарищи (кто служил в Советской Армии). Это как? Это что за изготовка? Как этот остался жив до конца фильма?
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12k
Copycat 42 минуты назад
может многие ещё не догоняют, но для простого зрителя(не утонченного сноба который нюхает свой пердеж) на данный момент то что фильм получил оскар за сюжет - означает что это какая то нудная мура которую смотреть уныло
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2k
Pogost Час назад
Все кроме "Горбатая гора" весьма ничего
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