23 образцовых фильма, режиссёры которых настолько хорошо выполнили свою работу, что получили «Оскар»

Перечисляя лауреатов почти всех категорий на «Оскаре», мы не забудем и о режиссёрах. Среди победителей в 21 веке, то есть за последние 23 года, только трое смогли взять статуэтку дважды. Угадаете кто? И это не Квентин Тарантино и Кристофер Нолан — они «Оскар» за режиссуру ещё ни разу не получали (Нолан и вовсе никаких оскаров пока не получал).

2001 год — Стивен Содерберг