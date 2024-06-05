Приезжий набросился на журналистов у миграционного центра в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мигрант набросился на съёмочную группу телеканала "Крик-ТВ", он ударил корреспондентку и повредил дорогостоящее оборудование. Причиной агрессивного поведение стала профессиональная деятельность журналистов. Они приехали к Универсальному миграционному центру на улице Сулимова в рамках своего расследования по фиктивной постановке мигрантов на учёт.





В какой-то момент в объектив камеры попал приезжий, который без оформления и предъявления паспорта раздавал своим побратимам из Средней Азии сим-карты. Они решили поинтересоваться, кто и на каком основании устроил незаконный праздник невиданной щедрости с раздачей "серых" сим-карт. Однако диалога не получилось, в разговор вмешался другой мигрант, который контролировал процесс. Он потребовал отключить камеру и набросился сначала на журналистку, а затем и на оператора, выбив из его рук камеру.