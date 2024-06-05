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Приезжий набросился на журналистов у миграционного центра в Екатеринбурге

Приезжий набросился на журналистов у миграционного центра в Екатеринбурге

Автор:
05 июня 2024 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   екатеринбург   журналисты   мигранты   нападение   уголовное дело   
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Съёмочной группе удалось заснять незаконную деятельность по раздаче приезжим "серых" сим-карт.

В Екатеринбурге мигрант набросился на съёмочную группу телеканала "Крик-ТВ", он ударил корреспондентку и повредил дорогостоящее оборудование. Причиной агрессивного поведение стала профессиональная деятельность журналистов. Они приехали к Универсальному миграционному центру на улице Сулимова в рамках своего расследования по фиктивной постановке мигрантов на учёт.


В какой-то момент в объектив камеры попал приезжий, который без оформления и предъявления паспорта раздавал своим побратимам из Средней Азии сим-карты. Они решили поинтересоваться, кто и на каком основании устроил незаконный праздник невиданной щедрости с раздачей "серых" сим-карт. Однако диалога не получилось, в разговор вмешался другой мигрант, который контролировал процесс. Он потребовал отключить камеру и набросился сначала на журналистку, а затем и на оператора, выбив из его рук камеру.

Сообщается, что пострадавшие журналисты уже обратились в Следственный комитет. Как оказалось, у мигрантов тоже всё схвачено, они написали встречное заявление в полицию. В МВД отметили, что один фигурант дела имеет гражданство РФ, а у второго есть разрешение на пребывание в России.


Известно, что СК в отношении нападавших уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("воспрепятствование журналисткой деятельности с применением насилия"). Максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.

"А вообще этот миграционный центр на Сулимова (с его появлением Пионерка превратилась в гетто) – рассадник не только тех самых мигрантов, но и коррупции. Задержание две недели назад начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина – прямое тому подтверждение", — прокомментировал инцидент член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.

Источник:

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Метки: Видео   екатеринбург   журналисты   мигранты   нападение   уголовное дело   
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21  комментарий
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847
mik6059 Час назад
Пинком под зад на историческую родину без разбирательств надо. Для них достаточно только одного подозрения на какую-то незаконную деятельность. А за такие вещи надо, чтоб он через 15 минут паковал вещи домой.
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12k
Zемляк 4 минуты назад
Лишать гражданства РФ, разрешений, и пинком в свой кишлакобад навсегда.
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5k
grigorenko vladislav 18 минут назад
Какое на@уй "встречное заявление"? Не дали им внагляк законы нарушать? Какое на@уй "гражданство"? Какое на@уй "разрешение"? Какие пи@оры им всё это оформляли? Всех за гриву брать, и срок по уголовке! После отбычи на@уй бегом за пределы РФ! Вместе со всей диаспорой и чинушами из миграционного ведомства!
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1k
asd Полчаса назад
Все кто раздавал карты должны сесть и на родину, все кто брал карты - просто на родину.
Все кто пытался получить гражданство РФ, видел и не вмешивался - на родину. Для гражданства РФ нужно добавить требование - активная жизненная позиция по защите законов РФ (Например, через участие добровольцем в СВО).
Было бы замечательно внести норму об отмене отвественности за превышении самообороны по отношению к не гражданам РФ,
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9k
alex9845 Полчаса назад
Где Бастрыкин?Почему дело не на карандаше?
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27k
ВВС Полчаса назад
@taxcop ну давай шлюхопут обосанный,вставь свои пять копеек за своих друзей осло.пов
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1k
Андрей Граф 38 минут назад
гнать всех этих овцее.б.о.в санной тряпкой из РФ, совсем страх мрази потеряли
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8k
Николай 50 минут назад
Ну вот получил гражданство, теперь вернет, и домой в родной аул где никто снимать не будет...
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2k
Виктор Глущенко 52 минуты назад
NA BUTILKU OSLOYOBA .
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63k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 59 минут назад
ох...е черти ! совсем страх потеряли..
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Если у мигранта нет официальной работы, он должен покинуть территорию РФ . Если он это не делает, он садится в тюрьму на срок 2 года, где зарабатывает тяжелым трудом себе на обратный билет. Миллионы мигрантов неизвестно где находятся и неизвестно чем занимаются .
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12k
МихА Час назад
Ссылка youtu.be
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Сразу видно , незаменимому иностранному специалисту из этнической ОПГ под названием диаспора, помешали совершать преступление. Чем данный Мастурбек очень не доволен. Кто его пустил в Россию ?
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4k
iovan2011 Час назад
Самый коррумпированный регион Свердловская область там полицейских устали уже сажать

Но они откупаются
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2k
Damvrot Hohlam Час назад
мартышка кишлачная
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3k
Игорь Час назад
ваще не боятся ((
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Burzum
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