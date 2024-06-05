Приезжий набросился на журналистов у миграционного центра в Екатеринбурге

Съёмочной группе удалось заснять незаконную деятельность по раздаче приезжим "серых" сим-карт.
В Екатеринбурге мигрант набросился на съёмочную группу телеканала "Крик-ТВ", он ударил корреспондентку и повредил дорогостоящее оборудование. Причиной агрессивного поведение стала профессиональная деятельность журналистов. Они приехали к Универсальному миграционному центру на улице Сулимова в рамках своего расследования по фиктивной постановке мигрантов на учёт.
В какой-то момент в объектив камеры попал приезжий, который без оформления и предъявления паспорта раздавал своим побратимам из Средней Азии сим-карты. Они решили поинтересоваться, кто и на каком основании устроил незаконный праздник невиданной щедрости с раздачей "серых" сим-карт. Однако диалога не получилось, в разговор вмешался другой мигрант, который контролировал процесс. Он потребовал отключить камеру и набросился сначала на журналистку, а затем и на оператора, выбив из его рук камеру.
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Сообщается, что пострадавшие журналисты уже обратились в Следственный комитет. Как оказалось, у мигрантов тоже всё схвачено, они написали встречное заявление в полицию. В МВД отметили, что один фигурант дела имеет гражданство РФ, а у второго есть разрешение на пребывание в России.
Известно, что СК в отношении нападавших уже возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("воспрепятствование журналисткой деятельности с применением насилия"). Максимальное наказание по статье предусматривает до 6 лет лишения свободы.
"А вообще этот миграционный центр на Сулимова (с его появлением Пионерка превратилась в гетто) – рассадник не только тех самых мигрантов, но и коррупции. Задержание две недели назад начальника свердловского филиала паспортно-визового сервиса МВД России Александра Луканина – прямое тому подтверждение", — прокомментировал инцидент член общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев.
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Все кто пытался получить гражданство РФ, видел и не вмешивался - на родину. Для гражданства РФ нужно добавить требование - активная жизненная позиция по защите законов РФ (Например, через участие добровольцем в СВО).
Было бы замечательно внести норму об отмене отвественности за превышении самообороны по отношению к не гражданам РФ,
Но они откупаются