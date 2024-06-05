FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1428 постов • 239 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
"Есть все, что мне нужно": женщина живет в гараже, чтобы сэкономить на аренде

"Есть все, что мне нужно": женщина живет в гараже, чтобы сэкономить на аренде

Автор:
05 июня 2024 09:37
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   аренда   в мире   гараж   люди   экономия   
1031
3

Черри Тунг решила, что ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги. В ее жилом помещении мало места, но есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня.

Черри Тунг из США рассказала, что переехала в гараж, чтобы сэкономить на аренде. Женщина поведала о минусах и плюсах жизни в тесном помещении. Всеми подробностями она поделилась в одном из видео на своем YouTube канале.

Гараж был переоборудован в крошечный дом, в котором есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня. Пространство довольно тесное, все поверхности завалены коробками и сумками.

Черри, уроженка Лос-Анджелеса, рассказала, что решила переехать в гараж, так как поняла, что в свои двадцать с небольшим лет ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги.

"Очень трудно копить, если приходится отдавать половину зарплаты на аренду", — сказала она.

Черри, которой раньше приходилось жить в машине, рассказала о плюсах и минусах жизни в гараже. По ее словам, помимо дешевизны, ей нравится то, что над ней нет шумных соседей, которые мешают ей спать по ночам. Она добавила, что в гараже есть отдельный вход в главный дом, где живет хозяин, что позволяет ей чувствовать себя более независимой.

Однако у такой жизни есть много минусов, например, то, что зимой слишком холодно из-за плохой изоляции. Черри добавила, что ей трудно получать посылки, поскольку почтальоны с трудом определяют, где она живет.

Девушка также рассказала, что ее гараж кишит муравьями и вредителями, избавиться от которых "невозможно". Ее друзья и коллеги считают ее "сумасшедшей" за то, что она живет в гараже и часто делают ей замечания по этому поводу. Однако зрители поддержали американку в комментариях.

"Это потрясающе, что вы сделали так много, чтобы минимизировать свои расходы", "Отличная перестройка гаража", "Вау! Я очень впечатлен вашими жертвами ради долгосрочных целей", — писали они.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Жизнь   аренда   в мире   гараж   люди   экономия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
кровати следовало бы придать видок поопрятнее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Юрий 50 минут назад
Вот она, американская мечта - жизнь в муравейнике
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
289
Евгений 58 минут назад
И что такого. У меня в гск мужик давным давно живёт. Он то ли посрался с родственниками, то ли наоборот сам ушёл всё им оставив, у него вроде б несколько гаражей в небольшом закутке, живёт и не парится. Сосед мой дом строит на деньги с продажи квартиры, а с женой живут в гараже. Хороший добротный двухэтажный гараж, с водоснабжением, отоплением. И он не один такой в том гск, там целый ряд двухэтажных гаражей, и большинство обитаемы постоянно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kristine Broka 2 часа назад
В моих родных пенатах мужчины в гаражах хранят всякий хлам и иногда собираются там попить и пообщаться.., а тут просто и незамысловато живут... Кстати! Жизнь стала действительно очень дорогой. Капитализмус, против которого были многие, но за всех решили какие-то ублюдки вроде Горбачёва, Ельцина, наших местечковых нацистов и прочей тому аналогичной швали и мрази...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2397 постов (2351 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467364



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны
Китай показал первые кадры с обратной стороны Луны
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
13 причин, по которым Австралия делает этот мир особенным
Набирающие популярность в сообществах
Коубы , Спасение
Коубы , Спасение
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#забавно#авто аварии#Юмор#Москва#фильм#позитив#работа
#в мире#автомир#животные#ДТП#кот#история#новости#СУД#дети#улыбнуло
#люди#автомобили#Прикол#аварии#интересное#кошка#Автовсячина#Ynews#кино#факты
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% У американца в гараже обнаружили ядерную ракету времен холодной войны У американца в гараже обнаружили ядерную ракету времен холодной войны Мечта любого мужчины: в Витебске продают гараж с камином и шестом Мечта любого мужчины: в Витебске продают гараж с камином и шестом Мужчина спас любопытного енота, шея которого запуталась в брезенте Мужчина спас любопытного енота, шея которого запуталась в брезенте 14 фото того, что у мужчин в гараже 14 фото того, что у мужчин в гараже Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель Это вам не ракушки! Фантастические гаражи Мельникова, о которых мечтает каждый автолюбитель

На что жалуетесь?

Вернуться