"Есть все, что мне нужно": женщина живет в гараже, чтобы сэкономить на аренде

Черри Тунг решила, что ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги. В ее жилом помещении мало места, но есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня.
Черри Тунг из США рассказала, что переехала в гараж, чтобы сэкономить на аренде. Женщина поведала о минусах и плюсах жизни в тесном помещении. Всеми подробностями она поделилась в одном из видео на своем YouTube канале.
Гараж был переоборудован в крошечный дом, в котором есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня. Пространство довольно тесное, все поверхности завалены коробками и сумками.
Черри, уроженка Лос-Анджелеса, рассказала, что решила переехать в гараж, так как поняла, что в свои двадцать с небольшим лет ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги.
"Очень трудно копить, если приходится отдавать половину зарплаты на аренду", — сказала она.
Черри, которой раньше приходилось жить в машине, рассказала о плюсах и минусах жизни в гараже. По ее словам, помимо дешевизны, ей нравится то, что над ней нет шумных соседей, которые мешают ей спать по ночам. Она добавила, что в гараже есть отдельный вход в главный дом, где живет хозяин, что позволяет ей чувствовать себя более независимой.
Однако у такой жизни есть много минусов, например, то, что зимой слишком холодно из-за плохой изоляции. Черри добавила, что ей трудно получать посылки, поскольку почтальоны с трудом определяют, где она живет.
Девушка также рассказала, что ее гараж кишит муравьями и вредителями, избавиться от которых "невозможно". Ее друзья и коллеги считают ее "сумасшедшей" за то, что она живет в гараже и часто делают ей замечания по этому поводу. Однако зрители поддержали американку в комментариях.
"Это потрясающе, что вы сделали так много, чтобы минимизировать свои расходы", "Отличная перестройка гаража", "Вау! Я очень впечатлен вашими жертвами ради долгосрочных целей", — писали они.
Источник:
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что мешает навести порядок ? сколько надо танков, ракетов, самалетов,
чтобы сделать как правильно должно быть ???
что нужно кроме желания, у власти все есть, почему до сих пор .. ?