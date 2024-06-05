"Есть все, что мне нужно": женщина живет в гараже, чтобы сэкономить на аренде

Черри Тунг из США рассказала, что переехала в гараж, чтобы сэкономить на аренде. Женщина поведала о минусах и плюсах жизни в тесном помещении. Всеми подробностями она поделилась в одном из видео на своем YouTube канале.

Гараж был переоборудован в крошечный дом, в котором есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня. Пространство довольно тесное, все поверхности завалены коробками и сумками.

Черри, уроженка Лос-Анджелеса, рассказала, что решила переехать в гараж, так как поняла, что в свои двадцать с небольшим лет ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги.