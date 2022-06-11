Мужчина спас любопытного енота, шея которого запуталась в брезенте

Поняв, что так зверька освободить не получится, мужчина решил резать брезент. Для того, чтобы сделать это, ему бы понадобился нож. И такой нашелся, но брезент — это очень плотный материал, поэтому тот нож, который он нашел, не мог справиться с ним. Пришлось просить помощи у соседа, который заодно принес более подходящий нож. Вдвоем они смогли отрезать кусок брезента, а затем начали освобождать шею животного. К тому моменту зверек понял, что ему пытаются помочь, поэтому он перестал сопротивляться, это заметно облегчило мужчинам освобождение. Все закончилось хорошо: зверя освободили и тот сразу же убежал.