"Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря

По его словам, они напоминают рыбу-камень или рыбу-скорпиона, то есть у них тоже ядовитые шипы, которые могут причинять болезненные укусы. И хотя автор находки считает эту рыбу интересной, другие пользователи социальных сетей назвали ее "довольно устрашающей".

"Теперь это мой демон сонного паралича… никогда больше не буду нырять в воду", — написал Стенли.

Еще один пользователь сказал, что это новая рыба, которой он теперь будет опасаться. Другие не верили, что это существо настоящее, третьи считали, что, глядя на эту рыбу, можно получить сердечный приступ.