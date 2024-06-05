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"Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря

"Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря

Автор:
05 июня 2024 09:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Демон сонного паралича   Загадочное существо   в мире   новости   рыыба   фото   
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Мужчина был шокирован, когда заметил загадочное существо с "ядовитыми шипами", которое, как ему казалось, волны выбросили на пляж. По словам Денниса Чана, он наткнулся на "необычное зрелище", которое было зарыто в песке в Сингапуре, и при ближайшем рассмотрении понял имеет дело с длинноносым звездочетом, который смотрит в небо.

Считается, что существует более 50 подвидов таких рыб, и у некоторых есть специальный орган, вырабатывающий электричество.

Чан предупредил, что эти рыбы обладают сильным жалом, что, однако же, не помешало ему рассмотреть его. В видеоролике, опубликованном в Instagram*, Чан показал аудитории рыбу крупным планом, прежде чем она исчезла обратно в песок, вдохнув воздух. Клип набрал 1,2 миллиона просмотров и более миллиона лайков.

"Необычное и захватывающее зрелище: эти странные рыбы зарываются в песок, оставляя только голову, и, кажется, смотрят на звезды, в ожидании добычи", — объяснил он.

По его словам, они напоминают рыбу-камень или рыбу-скорпиона, то есть у них тоже ядовитые шипы, которые могут причинять болезненные укусы. И хотя автор находки считает эту рыбу интересной, другие пользователи социальных сетей назвали ее "довольно устрашающей".

"Теперь это мой демон сонного паралича… никогда больше не буду нырять в воду", — написал Стенли.

Еще один пользователь сказал, что это новая рыба, которой он теперь будет опасаться. Другие не верили, что это существо настоящее, третьи считали, что, глядя на эту рыбу, можно получить сердечный приступ.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Демон сонного паралича   Загадочное существо   в мире   новости   рыыба   фото   
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3  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Я так начинаю выглядеть к пятнице .
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893
Олеся К 17 секунд назад
я думала эта рыба плавает только на большой глубине.... а не на поверхности
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31k
Serg2001 53 минуты назад
Похожи...)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2395 постов (2351 в горячем)

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