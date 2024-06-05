"Демон сонного паралича": загадочное существо нашли выброшенным на берег моря

Мужчина был шокирован, когда заметил загадочное существо с "ядовитыми шипами", которое, как ему казалось, волны выбросили на пляж. По словам Денниса Чана, он наткнулся на "необычное зрелище", которое было зарыто в песке в Сингапуре, и при ближайшем рассмотрении понял имеет дело с длинноносым звездочетом, который смотрит в небо.
Считается, что существует более 50 подвидов таких рыб, и у некоторых есть специальный орган, вырабатывающий электричество.
Чан предупредил, что эти рыбы обладают сильным жалом, что, однако же, не помешало ему рассмотреть его. В видеоролике, опубликованном в Instagram*, Чан показал аудитории рыбу крупным планом, прежде чем она исчезла обратно в песок, вдохнув воздух. Клип набрал 1,2 миллиона просмотров и более миллиона лайков.
"Необычное и захватывающее зрелище: эти странные рыбы зарываются в песок, оставляя только голову, и, кажется, смотрят на звезды, в ожидании добычи", — объяснил он.
По его словам, они напоминают рыбу-камень или рыбу-скорпиона, то есть у них тоже ядовитые шипы, которые могут причинять болезненные укусы. И хотя автор находки считает эту рыбу интересной, другие пользователи социальных сетей назвали ее "довольно устрашающей".
"Теперь это мой демон сонного паралича… никогда больше не буду нырять в воду", — написал Стенли.
Еще один пользователь сказал, что это новая рыба, которой он теперь будет опасаться. Другие не верили, что это существо настоящее, третьи считали, что, глядя на эту рыбу, можно получить сердечный приступ.
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