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Особенная собака Пэтси Энн, которая любила встречи

Особенная собака Пэтси Энн, которая любила встречи

Автор:
31 мая 2024 11:57
Сообщество : Животные
Метки: Аляска   Пэтси Энн   встречающая   город   джуно   достопримечательность   история   собака   статуя   трогательно   
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Эта собака, известная как «Официальный встречающий Джуно», до сих пор приветствует корабли и их пассажиров на Аляске.

На причале города Джуно на Аляске стоит бронзовая фигура бультерьера по кличке Пэтси Энн. Собака сидит и смотрит в сторону канала Гастино, где причаливают прибывающие корабли. Статуя находится на том месте, где более десяти лет Пэтси Энн приветствовала всех пассажиров, высаживающихся на причал в Джуно, и получила звание «Официальной встречающей».

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Пэтси Энн родилась в Портленде, штат Орегон, 12 октября 1929 года. Хозяева привезли собачку в Джуно ещё щенком. Она была полностью белой, и, как это нередко бывает с белыми бультерьерами, оказалась полностью глухой от рождения. Хотя за ней хорошо ухаживали, Пэтси не любила находиться в доме и быть типичным диванным любимцем.

Подросшее животное отказалось от домашней жизни и предпочитало бродить по улицам Джуно, проводя большую часть времени в городских доках. Собака стала хорошо известна и любима всеми жителями города. Она никогда не нуждалась ни в угощении, ни в еде, ни в ласковом поглаживании, ни в теплом месте для сна – всего этого было в избытке. Она также была любимицей докеров, моряков и пассажиров, прибывающих на причалы Джуно.

Несмотря на то, что Пэтси Энн была глухой и не могла слышать пароходный свисток, она обладала удивительной способностью узнавать, когда корабль прибывает в Джуно, даже до того, как его можно было увидеть.

Она также знала, где именно находится причал. Где бы она ни находилась и чем бы ни занималась, она спешила на городские набережные, чтобы поприветствовать прибывающий корабль. Команды всегда готовили для «официальной встречающей» угощения, а высаживающиеся пассажиры с нетерпением ждали своей очереди, чтобы погладить знаменитую белую собаку.

Несмотря на непредсказуемое расписание движения судов, горожане и отъезжающие пассажиры знали, что появление Пэтси Энн на причале предвещает скорое прибытие корабля. Она никогда не ошибалась и не пропускала ни одного. Когда они становились на якорь в гавани, собака иногда прыгала в канал Гастино и выплывала, чтобы поприветствовать пассажиров. В 1934 году мэр города провозгласил её «официальным приветствием Джуно».

По мере распространения славы Пэтси Энн стала самой фотографируемой собакой на западе. Её изображение появилось на сотнях фотооткрыток. Представители портовой администрации подарили ей красивый кожаный ошейник с гравировкой, но она не особенно любила носить подарок – свободолюбивой душе не нравились ограничения.

Когда Пэтси Энн не встречала корабли в Джуно, она проводила время за обходом города. Её кормили и баловали владельцы магазинов, гостиниц, ресторанов и баров. От обилия лакомств у неё даже появилась специфическая походка враскорячку. Пэтси Энн часто проводила ночь в зале профсоюза моряков, расположенном рядом с доками.

Так любившая встречи собака умерла во сне в зале профсоюза моряков 30 марта 1942 года. Ей было 14 лет. На следующее утро, в сопровождении большой группы скорбящих, Пэтси Энн была похоронена в море. Тело поместили в небольшой гроб и опустили в канал Гастино с того места на причале, где она так часто ждала корабли – неподалёку от того места, где сейчас стоит её статуя.

Пятьдесят лет спустя представители сообщества «Друзья Пэтси Энн» заказали статую для установки в доках Джуно. Скульптуру создала Анна Берк Харрис – художница из Нью-Мексико. При отливке бронзы Харрис добавила в неё настоящие клочки собачьей шерсти, пожертвованные людьми со всего мира. Когда скульптуру перевозили, Харрис настояла на том, чтобы хотя бы часть пути до Аляски она проделала на корабле.

Открытие состоялось 3 июля 1992 года. Теперь Пэтси Энн снова сидит на своём любимом причале и продолжает приветствовать корабли и тысячи пассажиров, прибывающих в столицу, как и много лет назад.

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Метки: Аляска   Пэтси Энн   встречающая   город   джуно   достопримечательность   история   собака   статуя   трогательно   
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