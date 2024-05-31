Особенная собака Пэтси Энн, которая любила встречи

Подросшее животное отказалось от домашней жизни и предпочитало бродить по улицам Джуно, проводя большую часть времени в городских доках. Собака стала хорошо известна и любима всеми жителями города. Она никогда не нуждалась ни в угощении, ни в еде, ни в ласковом поглаживании, ни в теплом месте для сна – всего этого было в избытке. Она также была любимицей докеров, моряков и пассажиров, прибывающих на причалы Джуно.

Несмотря на то, что Пэтси Энн была глухой и не могла слышать пароходный свисток, она обладала удивительной способностью узнавать, когда корабль прибывает в Джуно, даже до того, как его можно было увидеть.