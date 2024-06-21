Фермер наказал туриста, устроившего привал на его поле

Беллами садится в свой трактор и проезжает рядом с нарушителем, выпустив струю навозной жижи.

Мужчина, одетый в красную кофту и белую шляпу, отчаянно пытается застегнуть молнию на своей палатке, а затем прячется.

29-летний Джек кричит: "Вот что я тебе скажу, парень, отведай-ка этого".