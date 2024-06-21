FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь 1156 постов • 246 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь
Фермер наказал туриста, устроившего привал на его поле

Фермер наказал туриста, устроившего привал на его поле

Автор:
21 июня 2024 09:33
Сообщество : Жизнь
Метки: навоз   наказание   палатка   поле   турист   фермер   
1260
6
1

Разгневанный Джек Беллами заметил незнакомца и сказал: "Вот что я вам скажу, эти ***** поставят палатку где угодно". Фермер подготовил для гостя сюрприз - окатил его навозом.

Беллами садится в свой трактор и проезжает рядом с нарушителем, выпустив струю навозной жижи.

Мужчина, одетый в красную кофту и белую шляпу, отчаянно пытается застегнуть молнию на своей палатке, а затем прячется.

29-летний Джек кричит: "Вот что я тебе скажу, парень, отведай-ка этого".

Джек, фермер в третьем поколении из Девона, Великобритания, прокомментировал ситуацию: "Я оставил его в навозной жиже. Он не сказал ни слова. Не мог с этим поспорить. Приезжают из городов и думают, что могут делать все, что хотят".


Британец не впервые встречает незваного гостя, более того, всего в полумиле от его владений есть два кемпинга.

"Турист просто не захотел платить. Уверен, он хорошо провёл вечер, а вот с пробуждением не повезло. Должно быть, он услышал приближение трактора и вылез из палатки. Я сказал: "Больше ты не будешь останавливаться в чужих полях". Ну а потом поехал дальше работать".


"Когда позже приехал мой отец, палатки уже не было, как и навозной жижи. Страшно подумать, как он теперь пахнет".

Джек, у которого на ферме 200 коров и 650 овец, добавил: "Рядом находится 50000 акров Дартмура, а он решил устроить привал на моём поле. Ему бы не понравилось, если бы я расположился в его саду. Они ничего не смыслят в сельском хозяйстве. Наверное, думают, что еда растёт на фабрике".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь"
Метки: навоз   наказание   палатка   поле   турист   фермер   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Анатолий Соколов Час назад
а потом у этого дибила "случайно" сгорит ферма ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
18k
Alex Полминуты назад
Всё правильно сделал. Просто сегодня это один турист и если проигнорировать, ну казалось бы, ничего же страшного не произошло, переночевал чувак в палатке и дальше покатил, то завтра уже будет толпа туристов, желающих сэкономить на кемпинге и перекантоваться на сельхозугодиях, а вот выгнать потом толпу будет гораздо проблематичнее. А так, одного обосрал показательно, остальные будут в курсе и подумают лишний раз :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 15 минут назад
Частная собственность (у них)...а как вы хотели)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
max Час назад
Говорят, нет плохих людей - а есть люди которым плохо. Это чушь, на самом деле, в мире много ублюдков , которые по своей природе , являются садистами. Зло, должно быть наказано. Надеюсь, жопа этого черта, скоро будет выглядеть как флаг его страны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 3051 пост (2879 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

510436



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
Что-то на модном: подборка стильных хитов из Южной Кореи по приятному ценнику
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме
"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты...
Набирающие популярность в сообществах
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Андрей Тарковский — как начать смотреть его фильмы⁠⁠
Пора вернуть свой долг народу! — о мыслителе Петре Лавров⁠е
Пора вернуть свой долг народу! — о мыслителе Петре Лавров⁠е
Вперед за призами
Вперед за призами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#интересно#новости#кошка#забавно#фильм#США#задержание#конфликт
#люди#Прикол#кот#факты#кино#Россия#собака#СССР#Еда#Пёс
#животные#Юмор#интересное#полиция#история#криминал#Ynews#Китай#машина#достопримечательность
Вперед за призами Вперед за призами Последнее объятие друзей посреди разлившейся реки Последнее объятие друзей посреди разлившейся реки Турист осквернил древнеримскую достопримечательность Турист осквернил древнеримскую достопримечательность В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании "Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ "Родила в поле и продолжила косить": Барановская о возможном демографическом прорыве в РФ Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях Тайский фермер "рисует" мультяшных котов на рисовых полях

На что жалуетесь?

Вернуться