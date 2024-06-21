Фермер наказал туриста, устроившего привал на его поле

Разгневанный Джек Беллами заметил незнакомца и сказал: "Вот что я вам скажу, эти ***** поставят палатку где угодно". Фермер подготовил для гостя сюрприз - окатил его навозом.
Беллами садится в свой трактор и проезжает рядом с нарушителем, выпустив струю навозной жижи.
Мужчина, одетый в красную кофту и белую шляпу, отчаянно пытается застегнуть молнию на своей палатке, а затем прячется.
29-летний Джек кричит: "Вот что я тебе скажу, парень, отведай-ка этого".
Джек, фермер в третьем поколении из Девона, Великобритания, прокомментировал ситуацию: "Я оставил его в навозной жиже. Он не сказал ни слова. Не мог с этим поспорить. Приезжают из городов и думают, что могут делать все, что хотят".
Британец не впервые встречает незваного гостя, более того, всего в полумиле от его владений есть два кемпинга.
"Турист просто не захотел платить. Уверен, он хорошо провёл вечер, а вот с пробуждением не повезло. Должно быть, он услышал приближение трактора и вылез из палатки. Я сказал: "Больше ты не будешь останавливаться в чужих полях". Ну а потом поехал дальше работать".
"Когда позже приехал мой отец, палатки уже не было, как и навозной жижи. Страшно подумать, как он теперь пахнет".
Джек, у которого на ферме 200 коров и 650 овец, добавил: "Рядом находится 50000 акров Дартмура, а он решил устроить привал на моём поле. Ему бы не понравилось, если бы я расположился в его саду. Они ничего не смыслят в сельском хозяйстве. Наверное, думают, что еда растёт на фабрике".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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