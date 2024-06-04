FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1473 поста • 61 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
В московском районе Бибирево неизвестный стрелял из окон жилого дома в прохожих

В московском районе Бибирево неизвестный стрелял из окон жилого дома в прохожих

Автор:
04 июня 2024 19:51
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   выстрелы   выстрелы в москве   интересное   стрелок   стрелял   фото   
1336
2
2

Из-за выстрелов пострадали два человека.

Сообщается, что неизвестный в Бибирево открыл огонь по общественному транспорту. По данным SHOT, неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице. В результате выстрелов пострадали мужчина и женщина.

Сообщается, что пострадавшую женщину госпитализировали, мужчина смог добраться до травмпункта самостоятельно, у него ранение головы. Место ЧП на Костромской улице в московском районе Бибирево сейчас оцеплено, движение перекрыто, уточняет РИА Новости.

Стрелявшего из пневматики из окна жилого дома по людям и общественному транспорту ищут, заявили в столичном МВД. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" сообщает RT.

Очевидцы рассказали "Газете", что мужчина стрелял по прохожим.

«Я была в диспансере напротив дома, откуда стреляли. Парень, как я понимаю, стрелял с окна. Нас не выпускали. Парень сначала подстрелил девушку в руку, девушку увезли на скорой. Потом шел парень от "Маркс Молла" в сторону метро, его подстрелили в голову с пневматического пистолета. У парня только ранение несерьезное, насколько я понимаю. Просто он немножко в потерянном состоянии был, описывал это как будто бы ему банкой по голове ударили. Потом нас вывели через черный ход, оцепили там дороги», - рассказывает женщина.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   выстрелы   выстрелы в москве   интересное   стрелок   стрелял   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Ничоси 2 часа назад
Почему "Хулиганство"? Почему не покушение на убийство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
2k
КАКАнгел Полчаса назад
это детки. Давайте им погрозим пальчиком, поцелуем в жопку и пусть пообещают что больше так не будут. ну нельзя тугосеричкам-корзиначкам не чего запрещать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−5
621
Corkscrew 40 минут назад
«Стрелявшего из пневматики из окна жилого дома по людям и общественному транспорту ищут, заявили в столичном МВД.»

«По данным телеграм-канала, стрелявшим оказался 50-летний охранник магазина. Во время инцидента он был пьян. Правоохранители уже изъяли у него винтовку, а вместе с ней нашли прицел. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.»
https://life.ru/p/1663809https://life.ru/p/1663809
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Час назад
В жопу этот ствол ему вставить и похулиганить... [мат]..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Example 6.2.6 Час назад
Задержали уже. Там какой-то 50 летний то ли алкаш, то ли со свистящей флягой пациент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Улыбаемся и машем! Час назад
Нашли уже, задержали. Сколько же идиотов!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Darki 2 часа назад
Первое видео прям ппц какое информационное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5089 постов (4874 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
358188



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
Загадочное существо, которое нашли учёные в пещере на глубине 1,5 км
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Набирающие популярность в сообществах
„Банк перепутал меня с покойником и заблокировал счёт“ — как банки могут узнать, жив ли клиент
„Банк перепутал меня с покойником и заблокировал счёт“ — как банки могут узнать, жив...
На мочевом поводке
На мочевом поводке
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#забавно#аварии#история#Москва#кошка#смертельное ДТП#дети
#в мире#интересно#автомобили#Юмор#авто аварии#интересное#улыбнуло#собака#СУД#милота
#животные#машина#Прикол#ДТП#кот#позитив#Автовсячина#Реакция#маразм#новости
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья После конфликта с Аллой Пугачёвой из-за россиян Стас Михайлов пожелал ей здоровья Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не хватает Кому Аллах, кому налоги: окружной глава Ставропольского края пожаловался, что денег на дороги не... Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган На Карачаево-Черкесию и Ставропольский край обрушился ураган Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания

На что жалуетесь?

Вернуться