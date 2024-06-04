В московском районе Бибирево неизвестный стрелял из окон жилого дома в прохожих

Очевидцы рассказали "Газете", что мужчина стрелял по прохожим.

«Я была в диспансере напротив дома, откуда стреляли. Парень, как я понимаю, стрелял с окна. Нас не выпускали. Парень сначала подстрелил девушку в руку, девушку увезли на скорой. Потом шел парень от "Маркс Молла" в сторону метро, его подстрелили в голову с пневматического пистолета. У парня только ранение несерьезное, насколько я понимаю. Просто он немножко в потерянном состоянии был, описывал это как будто бы ему банкой по голове ударили. Потом нас вывели через черный ход, оцепили там дороги», - рассказывает женщина.