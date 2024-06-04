В московском районе Бибирево неизвестный стрелял из окон жилого дома в прохожих

Из-за выстрелов пострадали два человека.
Сообщается, что неизвестный в Бибирево открыл огонь по общественному транспорту. По данным SHOT, неизвестный открыл огонь из окна многоэтажки на Костромской улице. В результате выстрелов пострадали мужчина и женщина.
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Сообщается, что пострадавшую женщину госпитализировали, мужчина смог добраться до травмпункта самостоятельно, у него ранение головы. Место ЧП на Костромской улице в московском районе Бибирево сейчас оцеплено, движение перекрыто, уточняет РИА Новости.
Стрелявшего из пневматики из окна жилого дома по людям и общественному транспорту ищут, заявили в столичном МВД. Сообщается, что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" сообщает RT.
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Очевидцы рассказали "Газете", что мужчина стрелял по прохожим.
«Я была в диспансере напротив дома, откуда стреляли. Парень, как я понимаю, стрелял с окна. Нас не выпускали. Парень сначала подстрелил девушку в руку, девушку увезли на скорой. Потом шел парень от "Маркс Молла" в сторону метро, его подстрелили в голову с пневматического пистолета. У парня только ранение несерьезное, насколько я понимаю. Просто он немножко в потерянном состоянии был, описывал это как будто бы ему банкой по голове ударили. Потом нас вывели через черный ход, оцепили там дороги», - рассказывает женщина.
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«По данным телеграм-канала, стрелявшим оказался 50-летний охранник магазина. Во время инцидента он был пьян. Правоохранители уже изъяли у него винтовку, а вместе с ней нашли прицел. Возбуждено дело по статье "Хулиганство". Теперь ему грозит до семи лет тюрьмы.»
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