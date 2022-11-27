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Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста

Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста

Автор:
27 ноября 2022 17:07
Сообщество : Спорт
Метки: Ивана Кнолль   Чемпионат мира по футболу 2022   болельщица   видео   дресс-код   катар   откровенные формы   фанаты   
1882
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В Катаре строго с выпивкой и женщинами. В том смысле, что спиртного в свободной продаже нет, а традиционная одежда женщин не предусматривает оголенных частей тела, несмотря на жару. На болельщиков чемпионата мира по футболу дресс-код не распространяется, но правила приличия катарцы всё-таки просили соблюдать. Однако хорватская фанатка чихать хотела на традиции, и пришла поддержать свою команду в обтягивающем платье с глубоким декольте.

Ивана Кнолль - "Мисс Хорватия- 2016" - любит футбол и эпатаж. Девушку с пышными формами совершенно не волнуют традиции и обычаи других стран. Она ездит по миру, чтобы себя показать, ну и свою любимую команду поддержать. Остальное - вторично.



Кнолль предпочитает минимум одежды, правда, для ЧМ-2022 в Катаре все-таки сделала исключение, и появилась на стадионе в платье ниже колен. Однако декольте при этом было таким глубоким, что половина мужчин стадиона совершенно не вспомнят, какого цвета у девушки глаза.

Вне стадиона Ивана устроила весьма откровенную фотосессию, и это окончательно разозлило не только катарцев, но и жителей других стран. В соцсетях требуют ввести запрет для модели на посещение спортивных мероприятий. Ведь правила для болельщиков были известны заранее, почему же Кнолль их проигнорировала - удивляются интернет-пользователи?


  • «Это кем нужно быть, чтобы не уважать чужую культуру?»
  • «Ее нужно арестовать. В следующий раз будет думать».
  • «Тут тебе не Европа. Нужно уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ».

Эти и подобные им комментарии можно встретить в соцсетях под фото улыбающейся хорватки.



Кстати, сама Кнолль оказалась весьма невысокого мнения об организации ЧМ-2022. «Это катастрофа. Мне жаль тех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья уже больше 20 дней не могут получить Hayya Card, хотя у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддерживать сборную Хорватии. Теперь я понимаю, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — цитирует девушку издание "Спорт-Экспресс".

Кнолль посещала также чемпионаты мира в других странах: приезжала она и в Бразилию в 2014 г., и в Россию в 2018 году.


Впрочем, кроме футбольных Ивана часто посещает соревнования и по другим видам спорта. Сложно сказать, что ей нравится больше: следить за происходящим на стадионе или ловить довольные взгляды болельщиков.


Похоже, Катар стал самой недружелюбной к болельщице страной из принимавших когда-либо чемпионаты мира по футболу. А если еще и ее родная команда проиграет, то впечатление от мундиаля у девушки явно останется не ахти.

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Метки: Ивана Кнолль   Чемпионат мира по футболу 2022   болельщица   видео   дресс-код   катар   откровенные формы   фанаты   
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24  комментария
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6k
Copycat 47 минут назад
ну епты такая страна там, хорошо это или плохо я не берусь судить, однако как по мне в чужой монастырь... как говорится
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10k
Дмитрий Минуту назад
Это фото одной и той же девки?!
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617
kolobok263 4 минуты назад
очередная безмозглая силиконовая овца, более, чем уверен, айфон должен быть у нее...
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84
twincam kolobok263 2 минуты назад
как приятно читать ))))))))))
еще не лишний атрибут для подобных мукл, это йоркшир в сумочке
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36k
Антон 7 минут назад
Пластмассовый мир победил!
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5k
Котэ 7 минут назад
хорошо что наших не пустили, у нас девки покрасивше будут. у них там другие ценности
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4k
Александр Николаевич 11 минут назад
КАТАРина?
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6k
Умница-красавица 20 минут назад
А их премьершу в мокрой маечке помните? Там в Хорватии походу все болеют за футбол одним местом
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8k
GROMOZEKA 20 минут назад
Ходячая реклама клиники пластической хирургии
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9k
Shtoppi 22 минуты назад
<<Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста>>
Ну таки цивилизация из просвещенной европы, со своим видением всего как "правильно" надо, к "дикарям" приехала.
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12k
Alex Djeff 24 минуты назад
От такой фигуры даже бетонные блоки волнами идут...))
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25k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
Почему всякие уё?ища типа этой хорватской модели считают себя красивыми?
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16k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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26k
albedo 41 минуту назад
Почему Россия так успешна в арабских странах - часто спрашивает Запад.
Ответ простой:
Потому что Россия УВАЖАЕТ обычаи страны, куда она приходит.
Просто сравните как посещала Матвиенко (от Совета Федерации) и Меркель Саудовскую Аравию.
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393
Сергей 41 минуту назад
Модель чего?! Удачного ракурса? Баба как баба.
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9k
Григорий Бабкин 44 минуты назад
Ну тут явно местные бабы заяву накатали.
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20k
ЦСКА 48 минут назад
Почему идиотки разных национальностей, так похожи друг на друга??
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882
Антошка 48 минут назад
Жаль, что такие красавицы молодость свою так рано теряют...
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55
Евгений Панкратов 54 минуты назад
Согласен!! Для такого события, это перебор...
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