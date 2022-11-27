<<Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста>>





Кстати, сама Кнолль оказалась весьма невысокого мнения об организации ЧМ-2022. «Это катастрофа. Мне жаль тех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья уже больше 20 дней не могут получить Hayya Card, хотя у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддерживать сборную Хорватии. Теперь я понимаю, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — цитирует девушку издание "Спорт-Экспресс".

Кнолль посещала также чемпионаты мира в других странах: приезжала она и в Бразилию в 2014 г., и в Россию в 2018 году.



