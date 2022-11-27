<<Катарцы оскорбились глубоким декольте и обтягивающей одеждой хорватской болельщицы и требуют её ареста>>

В Катаре строго с выпивкой и женщинами. В том смысле, что спиртного в свободной продаже нет, а традиционная одежда женщин не предусматривает оголенных частей тела, несмотря на жару. На болельщиков чемпионата мира по футболу дресс-код не распространяется, но правила приличия катарцы всё-таки просили соблюдать. Однако хорватская фанатка чихать хотела на традиции, и пришла поддержать свою команду в обтягивающем платье с глубоким декольте.
Ивана Кнолль - "Мисс Хорватия- 2016" - любит футбол и эпатаж. Девушку с пышными формами совершенно не волнуют традиции и обычаи других стран. Она ездит по миру, чтобы себя показать, ну и свою любимую команду поддержать. Остальное - вторично.
Кнолль предпочитает минимум одежды, правда, для ЧМ-2022 в Катаре все-таки сделала исключение, и появилась на стадионе в платье ниже колен. Однако декольте при этом было таким глубоким, что половина мужчин стадиона совершенно не вспомнят, какого цвета у девушки глаза.
Вне стадиона Ивана устроила весьма откровенную фотосессию, и это окончательно разозлило не только катарцев, но и жителей других стран. В соцсетях требуют ввести запрет для модели на посещение спортивных мероприятий. Ведь правила для болельщиков были известны заранее, почему же Кнолль их проигнорировала - удивляются интернет-пользователи?
- «Это кем нужно быть, чтобы не уважать чужую культуру?»
- «Ее нужно арестовать. В следующий раз будет думать».
- «Тут тебе не Европа. Нужно уважать других людей, а не выставлять свои шары напоказ».
Эти и подобные им комментарии можно встретить в соцсетях под фото улыбающейся хорватки.
Кстати, сама Кнолль оказалась весьма невысокого мнения об организации ЧМ-2022. «Это катастрофа. Мне жаль тех людей, которые не могут попасть на чемпионат мира из-за худшей организации турнира в истории. Мои друзья уже больше 20 дней не могут получить Hayya Card, хотя у них есть билеты на все матчи. Мне повезло, что я могу поддерживать сборную Хорватии. Теперь я понимаю, почему многие не хотели ехать в Катар. Это цирк», — цитирует девушку издание "Спорт-Экспресс".
Кнолль посещала также чемпионаты мира в других странах: приезжала она и в Бразилию в 2014 г., и в Россию в 2018 году.
Впрочем, кроме футбольных Ивана часто посещает соревнования и по другим видам спорта. Сложно сказать, что ей нравится больше: следить за происходящим на стадионе или ловить довольные взгляды болельщиков.
Похоже, Катар стал самой недружелюбной к болельщице страной из принимавших когда-либо чемпионаты мира по футболу. А если еще и ее родная команда проиграет, то впечатление от мундиаля у девушки явно останется не ахти.
Источник:
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еще не лишний атрибут для подобных мукл, это йоркшир в сумочке
Ну таки цивилизация из просвещенной европы, со своим видением всего как "правильно" надо, к "дикарям" приехала.
Ответ простой:
Потому что Россия УВАЖАЕТ обычаи страны, куда она приходит.
Просто сравните как посещала Матвиенко (от Совета Федерации) и Меркель Саудовскую Аравию.
им бы точно головы поотрубали бы...