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Преподавателям не понравились зеленые волосы и серьга в ухе у парня.
Студенту Уральского политехнического колледжа в Екатеринбурге снизили оценку за защиту диплома не из-за работы, а по причине "непрезентабельной внешности".
Педагоги заявили, что у них в заведении дресс-код, а Роман Щербаков со своими цветными волосами, пирсингом и серьгой в ухе в него не вписывается.
Видео с оглашения результатов защиты появилось в Сети, и позже одна из присутствующих в ролике преподавателей Ольга Мартышева заявила, что все это было сказано в шутку, а комиссия оценивала только знания студента. Но Роман не согласен: в ролике педагоги говорят, что все было хорошо, если бы не внешний вид парня. Он попросил о пересдаче, но это не по правилам, и оценка, поставленная комиссией за защиту диплома останется прежней.
Однако подобные ситуации, будучи обнародованными, как правило, попадают в поле зрения ведомственных структур. И теперь министерство образования и молодежной политики Свердловской области проведет в отношении педагогов Уральского политеха (УПК) служебное расследование. Результаты работы студента будут пересмотрены. В министерстве подчеркивают, что на оценку учащегося не должны влиять ни внешний вид, ни личные отношения к нему педагогов.
Реакция соцсетей
В соцсетях при обсуждения этой ситуации к единому мнению так и не пришли. С одной стороны, при устройстве на работу парня будут оценивать, в том числе, и "по одежке" и он рискует так никуда и не устроиться с зелеными волосами и пирсингом, с другой - экзаменационная комиссия - это не жюри в конкурсе красоты, и по идее их должны интересовать только знания студента.
Зелёный цвет волос это, конечно, приговор адекватности человека, но, в конце концов, это ж не призывная комиссия. Они не человека оценивают, а работу— Arkanium77 (@arkanium77) June 16, 2021
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Ну а так - дегенерат, что с него возьмешь...
Это уважаемый бунтарский имидж, мужественный. Но ептыть зеленые волосы наводят на мысль что если человек не [мат] то значит дебил а если дебил то пусть идет в армию на пару лет там имидж поправят
Про дресс-код вспомнили только на экзамене и в одном конкретном случае? Тогда запихайте себе в очко такой дресс-код. Сожмите булки, натяните улыбку и оценивайте знания. Вот и все.
И да, неплохо было бы доносить до молодежи, что внешний вид на серьезной работе играет значительную роль и все эти эксперименты над своей внешностью могут иметь последствия.
А ж если впустили, так смотрите на знания, а не на цвет волос.
Далее, тут вот пишут, мол, пусть знает что его на работу не возьмут. Ребята, вы серьезно? Парень диплом защищать пришел. Эта оценка будет у него всю жизнь. Он еще 100 раз перекрасится, 200 раз поменяет стиль одежды и 300 раз поменяет вкус . При чем тут ДИПЛОМ? Я, например по малолетству сначала панковал с немытыми патлами по подворотням, потом был дофига рэпером в широких штанах с разноцветной головой, перстнями и цепями, потом переоделся в презентабельный костюм и дорогие часы, а сейчас вот сижу себе в джинсах да кроссовках и горя не знаю. И пройдя через это все могу утверждать что ни мои личностные качества, ни профессиональные навыки от цвета волос и ширины штанов не меняются.
К тому же у Джобса неряшливый вид был ... от неряшливости. Это не было его принципом, кредо. А клоун наш шел на это умышленно, ЗНАЛ, на что шел... Хотел хайпа - получил хайпа...
При чем, здесь не надо иллюзий по поводу успеваемости, все такие выдающиеся персонажи которых я знал имели посредственную успеваемость. Пересдача- хорошая идея. Люди со стороны проверят его труды антиплагиатом, объективно оценят его знания. Очень может оказаться, что оценку еще дополнительно снизят.