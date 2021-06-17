В соцсетях при обсуждения этой ситуации к единому мнению так и не пришли. С одной стороны, при устройстве на работу парня будут оценивать, в том числе, и "по одежке" и он рискует так никуда и не устроиться с зелеными волосами и пирсингом, с другой - экзаменационная комиссия - это не жюри в конкурсе красоты, и по идее их должны интересовать только знания студента.