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"Вы непрезентабельный!": уральскому студенту снизили оценку на защите диплома из-за внешнего вида

"Вы непрезентабельный!": уральскому студенту снизили оценку на защите диплома из-за внешнего вида (7 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 07:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   внешность   дресс-код   екатеринбург   защита диплома   колледж   оценка   студент   
3019
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1
Преподавателям не понравились зеленые волосы и серьга в ухе у парня.

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Метки: видео   внешность   дресс-код   екатеринбург   защита диплома   колледж   оценка   студент   
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433
сеньор Леонсио 2 часа назад
По факту они правы.Если бы он свою работу дипломную стразами обклеил или мемчиков туда понавтыкал,это бы тоже повлияло на её презентабельность. Голубые волосы влияют на восприятие,невольно задумываешься не Мальвина ли он,не деформирована его психика тик-током. В любом случае,любителям татуировок на лице,пирсинга,и карандашниц в ушах следует задумываться о том какой месседж они транслируют,и какое впечатление производят на окружающих.
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344
3,14здун-фантаст 44 секунды назад
жабы е.б.а.ные... ты знания оценивать пришла, а не его внешний вид, тоже мне - модный приговор. сама выглядит как шлюха из Амстердама.
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2k
Владимир Минуту назад
дави,их,б....!!!
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748
Glassy 11 минут назад
Правильно! Нафиг этих неформалов. Нет ни одного фиолетового, который бы принес обществу хоть какую-то пользу.
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433
сеньор Леонсио 14 минут назад
В военкомате ему были бы рады и в таком виде.
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10k
Голос Вселенной 22 минуты назад
А я вот считаю, что он, конечно, имеет право проделывать с собой всякое гомно. Но появляться в таком виде на таком мероприятии - я бы расценивал как явное неуважение к членам комиссии. На их месте я бы просто не допустил бы его к защите, мотивировав это умышленным(!) грубейшим нарушением дресс-кода и, тем самым, неуважением к комиссии, а следовательно, к науке.
Ну а так - дегенерат, что с него возьмешь...
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−78
Dmitry Dmitry 24 минуты назад
У моего отца есть фото из техникума, где он и его друзья с длинными волосами и серьгой в ухе. Все закончили хорошо учёбу, все на хороших должностях.

Это уважаемый бунтарский имидж, мужественный. Но ептыть зеленые волосы наводят на мысль что если человек не [мат] то значит дебил а если дебил то пусть идет в армию на пару лет там имидж поправят
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33k
Лесли 🥰 Полчаса назад
У моего отца есть фото из техникума, где он и его друзья с длинными волосами и серьгой в ухе. Все закончили хорошо учёбу, все на хороших должностях. Ещё у него есть друг который и в то время был рокером и одевался соответственно и сейчас так же. А им на минуточку по 57 лет уже.
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6k
Александр Полчаса назад
Вопрос всего один и ответ на него решает всю эту дилемму легко: у них реально дресс-код? Если ответ да - то дресс-код, докладываю, это такая штука, которая работает перманентно, и в таком виде его не должны были допускать до учебы, подготовки, сдачи. Он бы с самого начала обучения всосал своим нонконформистким жалом инфу, что в таком виде для него двери заведения закрыты и не было бы этой проблемы.
Про дресс-код вспомнили только на экзамене и в одном конкретном случае? Тогда запихайте себе в очко такой дресс-код. Сожмите булки, натяните улыбку и оценивайте знания. Вот и все.
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3k
Chev Chelios Полчаса назад
Не знаю, как и отреагировать. Я за свободу во всем, но не в этом случае. Я считаю, что современная молодежь и так постоянно пробует пройтись максимально по грани дозволенного, т.е. сегодня разрешить прийти на экзамен с зелеными волосами и пирсингом, а завтра будут приходить в трусах и чулках, нельзя убирать рамки, они должны быть достаточно гибкими, но в то же время быть.
И да, неплохо было бы доносить до молодежи, что внешний вид на серьезной работе играет значительную роль и все эти эксперименты над своей внешностью могут иметь последствия.
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14k
speaktr-st Полчаса назад
Сказать ему, что он чмо и фрик - можно. Но на оценку это влиять не должно.
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9k
Antique computer Полчаса назад
Если уж в заведении дресс-код, так надо было его и в заведение не впускать.

А ж если впустили, так смотрите на знания, а не на цвет волос.
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33k
Антон 42 минуты назад
Он реально выглядит как Чмо.
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1k
DarkMan666 47 минут назад
Вот тут многие пишут, мол, он нарушил правила приличия или дресс код. Уважаемые, это не так работает. Если есть дресс код и человек ему не соответствует - человека просто не пускают в заведение. К примеру, если бы этот парень пришел на экзамен в купальнике Бората - его бы просто не пустили, верно? Так почему же его допустили к защите, наверняка ничего не сказали, а потом вот так вот грубо унизили? У меня ответ один - старые дуры сознательно и специально решили самоутвердится за счет молодого человека.

Далее, тут вот пишут, мол, пусть знает что его на работу не возьмут. Ребята, вы серьезно? Парень диплом защищать пришел. Эта оценка будет у него всю жизнь. Он еще 100 раз перекрасится, 200 раз поменяет стиль одежды и 300 раз поменяет вкус . При чем тут ДИПЛОМ? Я, например по малолетству сначала панковал с немытыми патлами по подворотням, потом был дофига рэпером в широких штанах с разноцветной головой, перстнями и цепями, потом переоделся в презентабельный костюм и дорогие часы, а сейчас вот сижу себе в джинсах да кроссовках и горя не знаю. И пройдя через это все могу утверждать что ни мои личностные качества, ни профессиональные навыки от цвета волос и ширины штанов не меняются.
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10k
кира 48 минут назад
Есть повседневная одежда и "боевая раскраска", а есть официальные мероприятия. Студенту, независимо от его убеждений и увлечений, уже пора это понимать. Если еще не понимает, значит не вырос из детских штанишек. А преподавателям следовало вовремя научить "деточку", как надо выглядеть на защите диплома, предупредить заранее, а не ставить перед фактом по окончании защиты, снижая оценку.
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81
ponedelnick 55 минут назад
Расскажите об этом, например, покойному Стиву Джобсу, который в молодости ходил босиком и не мылся ….
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28k
Fat Lynx 55 минут назад
Ну х.з... если проверяют ЗНАНИЯ, то пусть проверяют ЗНАНИЯ, а если он не соблюдает правила поведения, то не-ху-у-й было его пускать в здание... пришел бы в чувство, сбегал бы домой и привел себя в понядок, а потом попал бы на экзамен. Это было бы правильнее.
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19k
Ватаку Накомоде 56 минут назад
Оценивай человека, а не его вид)
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848
neskaju20 58 минут назад
Педагоги, конечно, не правы. Этого чудака изначально надо было не допускать к защите диплома.
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5k
Дмитрий Горчилин 59 минут назад
Взаимоотношения с преподавателями это модель взаимоотношений с работодателем. И если здесь возникают проблемы- на рабочем месте они тоже возникнут.
При чем, здесь не надо иллюзий по поводу успеваемости, все такие выдающиеся персонажи которых я знал имели посредственную успеваемость. Пересдача- хорошая идея. Люди со стороны проверят его труды антиплагиатом, объективно оценят его знания. Очень может оказаться, что оценку еще дополнительно снизят.
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9k
Бендер Родригес Час назад
"это ж не призывная комиссия." - ей то как раз пофиг, цвет волос не имеет значения, когда долги родине отдавать пора
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