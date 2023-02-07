Девушке указали на необходимость дресс-кода в спортзале

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Ана из Небраски, США, отправилась в спортзал на небольшую тренировку. Она надела свою обычную экипировку — женскую спортивную майку и шорты. Каково же было её удивление, когда в спортзале её обвинили в том, что её наряд слишком откровенный!
Анна делится советами по фитнесу и видео тренировок со своими 83 000 подписчиков
Девушка разместила видео, в котором показала свою спортивную одежду и рассказала о случившемся. Целью было узнать реакцию людей и понять, кто тут прав, а кто виноват.
И её одежда кому-то показалась неподходящей. Слишком откровенной!
Ана добавила по поводу её неидеальной фигуры, что в спортзалах встречаются и более неидеальные, для этого спортзалы и нужны. Также она сказала, что точно никому не могла помешать: когда она зашла, там занимался один человек, и зал собирался закрыться через полчаса.
Видео Аны стало вирусным, набрав более 80 тысяч просмотров и более 8000 лайков. Люди недоумевают: разве в спортзалах существуют какие-то особенные дресс-коды? И уже тем более непонятно, чем не угодила одежда этой девушки, ведь это просто майка и шорты, в которых удобно тренироваться.
Видео Аны стало вирусным, набрав более 80 тысяч просмотров и более 8000 лайков. Люди недоумевают: разве в спортзалах существуют какие-то особенные дресс-коды? И уже тем более непонятно, чем не угодила одежда этой девушки, ведь это просто майка и шорты, в которых удобно тренироваться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Чего??? Я думал, что она делится советами, как жрать побольше пельменей
В стиле хочешь похудеть спроси меня как ))
Ну ты погляди-ка.
Каждая чупакабра, блогером заделалась.