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Сообщество Жизнь в США 915 постов • 249 подписчиков подписаться
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Девушке указали на необходимость дресс-кода в спортзале

Девушке указали на необходимость дресс-кода в спортзале

Автор:
07 февраля 2023 19:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: дресс-код   конфликт   ничего себе   ну и ну   обсуждение   спортзал   спортивная одежда   экипировка   
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Ана из Небраски, США, отправилась в спортзал на небольшую тренировку. Она надела свою обычную экипировку — женскую спортивную майку и шорты. Каково же было её удивление, когда в спортзале её обвинили в том, что её наряд слишком откровенный!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дресс-код   конфликт   ничего себе   ну и ну   обсуждение   спортзал   спортивная одежда   экипировка   
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22  комментария
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
засунула бы в трусы огурец тогда ее права бы защищали а так она просто баба , еще и не черная, ужас просто
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4k
Chev Chelios 51 секунду назад
Анна делится советами по фитнесу и видео тренировок со своими 83 000 подписчиков
Чего??? Я думал, что она делится советами, как жрать побольше пельменей
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4k
Вячеслав 11 минут назад
Не откровенный наряд, а подчёркивающий её жирную и отвратительную фигуру. Не всем приятно смотреть на свисающий волнами жир.
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5k
Кистень 12 минут назад
Мордашка симпатичная у девчонки!
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11k
Дмитрий 12 минут назад
Вообще, Анна, тренируйся дальше.
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1k
Dwarf61 14 минут назад
Мясистая...
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19k
Valiko 19 минут назад
Лишний повод рисануться. За#бали эти инстаграмщицы, бодипозитивщицы и прочие ТП со склонностью к эксгибиционизму.
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2k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
хаа вот рохля :)
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43k
Мойша Полчаса назад
У пиндосской США крыша едет не спеша.
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241
Вася Васильев Полчаса назад
Анна делится советами по фитнесу..
В стиле хочешь похудеть спроси меня как ))
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7k
Артём 44 минуты назад
Ну дык этот наряд для стройных и красивых, а она тут причём? И да, в спортзалах есть дресс-коды. Как в нулевые сейчас в сланцах в зал не походишь. (((
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1k
КАКАнгел 47 минут назад
Мне тоже непонятнот что не так. учитывая что в магазин в америке можно ходить хоть в халате , хоть голым хоть в обосранном платье хоть с перьями в жопе из всей одежды.
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9k
GROMOZEKA 56 минут назад
«Анна делится советами по фитнесу и видео тренировок со своими 83 000 подписчиков»

Ну ты погляди-ка.
Каждая чупакабра, блогером заделалась.
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12k
Павел Бреусов Час назад
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17k
Александр Час назад
Просто надоело заниматься и придумала повод не ходить в спортзал
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27k
Юрий Час назад
"её обвинили в том, что её наряд слишком откровенный!" - а не врешь?

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21k
homerchik 2 часа назад
Юля Якубеня уже была?
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3k
Олег Данилов 2 часа назад
эо был стоп кач :))
Ссылка www.youtube.com
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