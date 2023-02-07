Девушке указали на необходимость дресс-кода в спортзале

Ана добавила по поводу её неидеальной фигуры, что в спортзалах встречаются и более неидеальные, для этого спортзалы и нужны. Также она сказала, что точно никому не могла помешать: когда она зашла, там занимался один человек, и зал собирался закрыться через полчаса.



Видео Аны стало вирусным, набрав более 80 тысяч просмотров и более 8000 лайков. Люди недоумевают: разве в спортзалах существуют какие-то особенные дресс-коды? И уже тем более непонятно, чем не угодила одежда этой девушки, ведь это просто майка и шорты, в которых удобно тренироваться.