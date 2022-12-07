История о том, как практичная и элегантная деталь гардероба людей убивала

Мода – барышня капризная. И порой её прихоти приобретают совершенно немыслимые формы. И ещё подчас и опасные для здоровья и жизни.
Поразительно, но еще в прошлом веке этот стильный элемент мужского образа в буквальном смысле еще и убивал. Но мужчины продолжали его упорно использовать, несмотря на то, что немцы даже дали ему пугающее прозвище – отцеубийца (vatermörder).
В XIX веке мужские рубашки внешне напоминали сорочки, надевались через голову. А для их пошива использовался белый муслин – тончайшая ткань полотняного переплетения преимущественно из хлопка, а также шерсти, шёлка или льна.
Это сегодня белой рубашкой никого не удивить. Она является частью формы и офисного дресс-кода. А тогда это был символ статуса, показатель принадлежности к элите. Почему? Грязный промышленный город, воздух которого пропитан дымом, сажей, копотью. Естественно, рубашки следовало часто менять. А для ухода за гардеробом необходим был штат прислуги. Отсюда и выводы о статусе и финансовом благополучии.
Что касается людей попроще, то штата прислуги у них не был. Одежду стирали руками. И не каждый день, а хорошо, если раз в пару недель. Сначала вещи замачивали, потом стирали, крахмалили, гладили и проветривали. Действо превращалось практически в недельный квест.
Этот длинный, нудный и тяжелый процесс подтолкнул обычную домохозяйку Ханну Монтегю отделить воротничок с рубашки мужа, стирать и крахмалить его, потом пришивать обратно. Все быстрее, чем неделю мучиться над целой грудой белья. Тем более что воротник и манжеты – это единственные части, которые видны были из-под одежды.
Идея получила распространение, и ее взял на вооружение американский бизнесмен. Примерно в 1830-х началось производство рубашек, воротники к которым крепились кнопками.
В среде белых воротничков – представителей среднего класса, офисных работников новинку встретили благосклонно. Постирать один воротничок, выглядя при этом опрятно и экономя время и деньги – это же отлично!
Лет через 40 в продажу поступила новинка – воротнички из целлулоида. Их даже не нужно было стирать и крахмалить, достаточно хорошо промыть водой с мылом. И готово.
Но все же это пластмасса. И она обладает своими свойствами, которые в случае с одеждой стали серьезным недостатком: воротник плотно обхватывал шею и не растягивался.
Первый случай гибели был зафиксирован уже через год после выхода новинки. Мальчик выбежал встретить отца, вернувшегося с работы, обнял того и случайно ткнулся глазом в острый кончик воротника. Рана воспалилась, и ребенок скончался от осложнений.
В некрологе некоего Джона Круци, скончавшегося в 1888 году, значилось, что мужчина умер, поскольку уснул на скамейке, будучи в подпитии, а целлулоидный воротник перекрыл кровоток и буквально задушил беднягу.
Аналогичный случай произошел уже в начале прошлого века. Уильям Ф. Диллон, англичанин, перебрал и уснул в баре. Больше он не проснулся: несчастного тоже убил жесткий воротник.
Но не только пластмассовые, но и обычные накрахмаленные воротнички убивали людей. Были зафиксированы случаи аллергической реакции. Мужчины умирали из-за отека шеи, поскольку доступ кислорода перекрывал воротничок.
В 30-х лично принц Уэльский признал эту традицию устаревшей и варварской. И общество постепенно перешло к обычным рубашкам с пришивными воротничками. Тем более что жизнь улучшалась, со стиркой и покупкой новой одежды уже не было таких проблем – спасибо прогрессу.
К 40-м съемные воротнички окончательно превратились в пережиток прошлого, а на подиум общественной моды вышли классические рубашки с отложным воротником, которые и сейчас остаются стандартом делового дресс-кода во всем мире.
Источник:
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Только ли? Пиджак зарывал грудь полностью? А как же....
Манишка.
Пришивные подворотнички к военной форме.
Белые пришивные воротнички (и, иногда, манжеты) к коричневым школьным платьям.
Запасные воротнички, продававшиеся вместе с дорогими рубашками. Их можно было заказать и по отдельности. Особо "продвинутые" могли выкроить новый воротничок из длинного подола рубашки. (Мужские рубашки лет пятьдесят назад были намного длиннее современных, сантиметров на 10.)
Минимальный заказ портному выглядел так: пиджак, жилет, две пары брюк, дюжина нижних рубах, полдюжины кальсон, полдюжины верхних рубашек и полдюжины воротничков к ним. Дюжина носовых платков. Пара чёрных галстухов, один белый.