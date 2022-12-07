История о том, как практичная и элегантная деталь гардероба людей убивала

В XIX веке мужские рубашки внешне напоминали сорочки, надевались через голову. А для их пошива использовался белый муслин – тончайшая ткань полотняного переплетения преимущественно из хлопка, а также шерсти, шёлка или льна.

Это сегодня белой рубашкой никого не удивить. Она является частью формы и офисного дресс-кода. А тогда это был символ статуса, показатель принадлежности к элите. Почему? Грязный промышленный город, воздух которого пропитан дымом, сажей, копотью. Естественно, рубашки следовало часто менять. А для ухода за гардеробом необходим был штат прислуги. Отсюда и выводы о статусе и финансовом благополучии.