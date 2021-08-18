Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе

Про наглых родственников начальников и таких же начальников, про идиотов-менеджеров и нарушение трудового договора.
Пост составлен на основе комментариев пользователей сайта reddit.com.
- Пришёл на собеседование, всё прошло хорошо, меня взяли. Приносят трудовой договор на подпись, я читаю и замечаю, что в договоре стоит не та сумма, на которую мы договаривались. Там было написано, что первый месяц работы я буду числиться как стажёр и получать меньше. Но на собеседовании мне говорили совсем другое. Я спрашиваю, почему так. Мне отвечают: "Ой, это стандартный договор, мы не успели его под вас поменять". Я им говорю, так поменяйте сейчас, я же пока не подписал. “Ой, мы так не делаем”.
Поблагодарил их, встал и ушёл. Мне позвонили на следующий день и спросили, почему я не вышел на работу. Я ответил, что контракт я не подписывал, а значит у вас не работаю. Забавный был звонок.
- У моей жены умерла бабушка. В слезах пошла отпрашиваться к менеджеру. Он ей и говорит: “Если ты сейчас уйдёшь, можешь больше не возвращаться”. Жена сняла рабочий фартук, положила управляющему на стол и сказала: “Завтра приду за зарплатой”. Самое смешное, что вечером менеджер ей позвонил и спросил: “Выйдешь завтра?” Это была летняя работа, моя жена тогда училась в университете.
- Искал работу в 2012 году. Хотел найти что-то нормальное и не связанное с общепитом, но ничего не было. Зато рядом с моим домом открылась бургерная. Они вывесили объявление о найме, на все позиции предлагали оплату выше рынка. Я пришёл к ним, через 20 минут меня взяли. В конце моей смены (она продлилась всего три часа), мне сказали что будут платить минималку, потому что “у меня нет высшего образования”. Я дар речи потерял. Если бы у меня было высшее образование, я бы не пошёл на такую работу. Да ещё и за такие деньги! Я им сказал, что больше не приду и попросил заплатить мне за отработанное время. Про высшее образование в объявлении написано не было, да и на собеседовании мне не сказали. За смену мне заплатили.
- У меня была очень нервная работа. Я должна была быть на связи 24 часа в сутки. Мой босс жил в другом часовом поясе, поэтому он мог мне позвонить в 3 часа ночи, дать мне задание и наорать на меня. Однажды в "Слаке" (примечание: Slack - корпоративный мессенджер) он перепутал чат и написал туда, где я состояла, всякие гадости про меня. Я ради этого человека себя не жалела, готова была в лепёшку разбиться, а он за моей спиной меня грязью поливал! Уволилась не раздумывая.
- Работал в частной пекарне около недели. Заходит к нам сын владельца, проходит мимо нас, даже не поздоровавшись, идёт в туалет. Через несколько минут выходит оттуда и, опять нас не замечая, хлопает дверью, садится в машину и уезжает. Мы с коллегой переглянулись, открыли дверь в туалет и увидели, что этот парень там всё загадил. Испачкано было не только сиденье и стены вокруг, но и держатель для туалетной бумаги, и потолок. Я позвонил владельцу, описал ему ситуацию, он мне ответил: “Сами разбирайтесь”. Я спросил у коллеги, будет ли она убирать туалет, потому что я не собирался этого делать. Она тоже отказалась. Мы закрыли магазин, позвонили начальнику и сказали, что увольняемся. Но если его сын вернётся и уберёт за собой, мы остаёмся. Он стал орать на нас и унижать. Я вежливо попрощался и повесил трубку.
- Работала в ресторане. В ресторане проходила большая свадьба. Жена владельца была знакома с гостями, поэтому тусовалась с ними, иногда заходила на кухню за напитками и заодно прихватывала бутылки для гостей. Когда свадьба закончилась, она заявила, что заберёт свою долю чаевых, потому что много помогала. Я согласилась, хотя это было не по правилам, только работники могут брать чаевые. Прошло часа полтора после того, как гости разошлись, а я всё ещё убиралась на кухне. Жена босса стояла над душой и рассказывала мне всякий бред. Было уже за полночь, а утром я должна была идти на другую работу. Короче, я просто встала и ушла.
- Я работал в мебельном магазине. И вот мне стало казаться, что моя зарплата ниже, чем я предполагал, основываясь на своих продажах и уровне комиссии.
Я не поленился, завёл табличку в Excel, куда стал записывать все успешные продажи и доставки и причитающуюся мне комиссию. Как-то я сообщил об этом начальству, после чего моя зарплата стала совпадать с моими расчётами. Я рассказал о своей придумке коллегам, порекомендовал им тоже считать свои бонусы самостоятельно. Через пару недель все продавцы в нашем магазине завели себе экселевские таблички. А через три недели меня уволили под выдуманный предлогом. Я уверен, что уволили меня за то, что я научил коллег считать свои деньги.
- Когда я был подростком и пришёл устраиваться на работу, владелец ударил меня по руке, увидев, что я пишу левой рукой. Я тут же ушёл.
- Устроился в ресторан зимой, в первый же день отключают отопление. Спрашиваю у поваров, часто ли у них такое. Часто. Одеваюсь и ухожу.
- Меня ограбили, когда я доставлял пиццу. Я до смерти перепуганный возвращаюсь в пиццерию, говорю, что меня обокрали, украли телефон, кошелёк и пиццу, которую я нёс. Менеджер мне говорит: “Ранен?” “Нет, но у меня всё украли, надо позвонить в полицию”. “Нет времени, вот тебе новый заказ”.
- Стоял за кассой в круглосуточном продуктовом. Однажды ночью ввалились два парня, достали ножи и стали мне угрожать. Я вышел из-за прилавка, не сопротивляясь, и отошёл в сторону. За гроши, которые там платили я не был готов рисковать жизнью. Парни обчистили кассу и смотались.
Я достал телефон и позвонил в полицию, а потом управляющему. На следующий день перед началом смены ко мне подходит региональный менеджер и начинает отчитывать меня за то, что я пользовался телефоном на работе. Упрекнула меня, что это было непрофессионально с моей стороны. Я рассмеялся и сказал ей, что она может считать мою реакцию заявлением об уходе.
- Я работала администратором в детском развлекательном центре, где часто проходят детские дни рождения.
Маленький мальчик лет семи очень долго задувал свечи, я хотела ему помочь, наклонилась и случайно подслушала, какое желание он шептал. Он желал, чтобы один мужчина (он назвал его по имени) перестал его трогать. Я немедленно отправилась к управляющему. Оказалось, что я не имею права что-либо делать с полученной информацией. Тогда я тут же уволилась и рассказала всё маме именинника. Не знаю, чем всё закончилось.
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Хотите чтобы руководство к вам относились как к себе? Становитесь начальниками и директорами. Открывайте свои фирмы. До этого вы наемный рабочий. Вас наняли за деньги, вы делаете свою работу. Условия найма бывают разными. Если вы эти условия не поняли или были с ними не согласны, то кто виноват?
Условия найма разные, но не могут нарушать трудовой договор и кодекс.
А как к себе не будут относиться никогда. Это невозможно. Но и соглашусь при отношении как к прислуге и ЗП должна быть соответствующей. А то бывают заплатят 20-30 тыс.руб, а спрашивают как с прислуги. Ты дай хотя бы 50-80, а потом требуй чуть больше чем с рядового работника без опыта.
Большинство ситуаций в России невозможны.
А за некоторые я бы просто в челюсть дал, и ничего бы мне не было...
Плохо, конечно, что без таблицы не доплачивали, но, камон, это же и школьнику понятно, что надо вести учёт и проверять расчёт
Выполнил план посылай всех в п*ду!
А не выполнил
Сам иди на*й!
Выполнил план - посылай всех в п*зду, не выполнил - сам иди на х*й!
Было похожее на прошлой работе. У отца работника выявили рак и назначили время аппоинтмента у врача, который совпадал со временем его смены. Работник показал письмо от врача менеджеру и сказал, что ему нужен выходной. Менеджер отказал и сказал, что нужно работать. Чувак написал официальное письмо вышестоящему начальству, в котором объяснил ситуацию и предупредил о том, что не выйдет в этот день. Не вышел, был уволен, подал в суд. В результате получил компенсацию.