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Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе

Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе (8 фото)

Автор:
18 августа 2021 19:06
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   договор   зарплата   истории   начальство   работа   работник   увольнение   
10062
8

Про наглых родственников начальников и таких же начальников, про идиотов-менеджеров и нарушение трудового договора.

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Метки: Reddit   договор   зарплата   истории   начальство   работа   работник   увольнение   
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68  комментариев
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52
SHIBAN 9 часов назад
А можно в крации про что пост то ?
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17k
sanchesS80 2 часа назад
Ну и зачем тупо переводить американские истории про работу? У них там вообще у работников прав очень мало.
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6k
Rado 4 часа назад
Щас минусов наполучаю.
Но выскажусь.
Хотите чтобы руководство к вам относились как к себе? Становитесь начальниками и директорами. Открывайте свои фирмы. До этого вы наемный рабочий. Вас наняли за деньги, вы делаете свою работу. Условия найма бывают разными. Если вы эти условия не поняли или были с ними не согласны, то кто виноват?
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2k
твёрдый троечник 4 часа назад
Работал в конторе где не платили сверхурочные. Один работник по этому поводу взбунтовался. Уволили его по статье. Он в суд. Суд его востановил, а я на этом суде был свидетелем с его стороны. Короче после этих дел воевал я с ними 3 года, даже повышения добился. Но в итоге всё равно выжили. Далеко ещё нам до цивилизации.
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346
Sergo Sz 5 часов назад
А что картинок получше для поста не нашлось?
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1k
Наташа Гадова 5 часов назад
Жена брата работала продавцом на оптовой базе лет 8 или 9. Однажды хозяйка ей говорит: "Всё, фирму закрываю, разорилась". И отдаёт трудовую книжку, а там запись "Уволена по собственному желанию" 2-летней давности.
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677
vasilykopkov 5 часов назад
Всяко бывает, но конкретно этот пост - про америку (маленькая буква - не ошибка).
Большинство ситуаций в России невозможны.
А за некоторые я бы просто в челюсть дал, и ничего бы мне не было...
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1k
Наташа Гадова 5 часов назад
Брат устроился на работу. Написал заявление, отдал трудовую книжку, при получении денег ставил подпись в ведомости. Через полгода пришёл в бухгалтерию за справкой о среднем заработке, а там глаза выпучили - "Вы чё! Вы же не официально работаете!
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9k
Александр 5 часов назад
Как-то в детском садике мы с Машенькой спрятались под лестницей и показывали друг-дружке писи. Но нас застукала воспитательница... С тех пор охранником в садике я больше не работаю.
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935
alex 5 часов назад
почти все жизненные ситуации из больших городов, а вот у нас в маленьком держаться за работу. В г кириши лен обл в администрации есть нач службы мчс - старый маразматик 73-х лет. Ему доставляет большое удовольствие принимать на работу человека и через некоторое время без какого либо повода его увольнять, смотреть на его реакцию, переживания. Женщин в его службе из-за мужской старческой слабости - только лапает, на мой вопрос почему позволяете отвечают что а больше он ничего не сможет. Был такой случай мужчин охранников и водителей вызвал с выходного и заставил подметать металлическими граблями по асфальту мокрый снег а затем сушить воздуховкой и промышленным феном и это все во время осадков.
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31k
Netyn 6 часов назад
Увольняться нужно правильно

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11k
net 6 часов назад
Мудаков и идиотов хватает с обеих сторон трудовых отношений. Можно шикарный пост про работяг накатать. Было бы тоже весело.
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
Когда-то давно ,будучи студентом,подрабатывал официантом в пиццерии,был там постоянный клиент,пузатый боров с большим пузом,приходил он не один,а со своей не менее мерзкой женой,им всегда что-то не нравилось,оскорбляли официантов,в общем решили ему отомстить : повыдергивали с лобка волосы,обмакнули их в унитаз и незаметно засунули в пиццу как раз под сырок, в общем боров проблевался прямо в зале,а нас премии лишили
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4k
Дарвин и аморальная премия 6 часов назад
Вот как нужно правильно увольняться
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25k
Вован 7 часов назад
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16k
Злобный Члегр 7 часов назад
А ничЕГо, что я ни разу в жизни не читал библию и мне насрать на нее?
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19k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Статистика одного юр.отдела консалтинговой компании. В нашем, российском суде в 74% случаев суд встает на сторону работника и в 26% на сторону работодателя. Просто наши люди не любят подавать в суд.
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129
ton 8 часов назад
По поводу отрывка, в котором пишут про то, что завёл табличку и начал записывать это типа нонсенс?? Все, кто работает в продажах ведут такую табличку, хотя бы потому, что могут быть ошибки с обеих сторон
Плохо, конечно, что без таблицы не доплачивали, но, камон, это же и школьнику понятно, что надо вести учёт и проверять расчёт
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763
Никитка 8 часов назад
Выполнил работу шли всех на х"*, не выполнил-шли всех в п**"ду
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3k
RomaXz 8 часов назад
У моей жены умерла бабушка. В слезах пошла отпрашиваться к менеджеру. Он ей и говорит: “Если ты сейчас уйдёшь, можешь больше не возвращаться”. Жена сняла рабочий фартук, положила управляющему на стол и сказала: “Завтра приду за зарплатой”. Самое смешное, что вечером менеджер ей позвонил и спросил: “Выйдешь завтра?” Это была летняя работа, моя жена тогда училась в университете.

Было похожее на прошлой работе. У отца работника выявили рак и назначили время аппоинтмента у врача, который совпадал со временем его смены. Работник показал письмо от врача менеджеру и сказал, что ему нужен выходной. Менеджер отказал и сказал, что нужно работать. Чувак написал официальное письмо вышестоящему начальству, в котором объяснил ситуацию и предупредил о том, что не выйдет в этот день. Не вышел, был уволен, подал в суд. В результате получил компенсацию.
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