Истории увольнений: как обманывают и унижают на работе

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- Пришёл на собеседование, всё прошло хорошо, меня взяли. Приносят трудовой договор на подпись, я читаю и замечаю, что в договоре стоит не та сумма, на которую мы договаривались. Там было написано, что первый месяц работы я буду числиться как стажёр и получать меньше. Но на собеседовании мне говорили совсем другое. Я спрашиваю, почему так. Мне отвечают: "Ой, это стандартный договор, мы не успели его под вас поменять". Я им говорю, так поменяйте сейчас, я же пока не подписал. “Ой, мы так не делаем”.





Поблагодарил их, встал и ушёл. Мне позвонили на следующий день и спросили, почему я не вышел на работу. Я ответил, что контракт я не подписывал, а значит у вас не работаю. Забавный был звонок.







- У моей жены умерла бабушка. В слезах пошла отпрашиваться к менеджеру. Он ей и говорит: “Если ты сейчас уйдёшь, можешь больше не возвращаться”. Жена сняла рабочий фартук, положила управляющему на стол и сказала: “Завтра приду за зарплатой”. Самое смешное, что вечером менеджер ей позвонил и спросил: “Выйдешь завтра?” Это была летняя работа, моя жена тогда училась в университете.





