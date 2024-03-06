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Работник круизного судна Royal Caribbean оказался извращенцем

Работник круизного судна Royal Caribbean оказался извращенцем

Автор:
06 марта 2024 08:35
Сообщество : Криминал
Метки: вуайеризм   извращение   круиз   лайнер   путешествие   работник   
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34-летний Арвин Джозеф Мирасол устанавливал скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров лайнера Symphony of the Seas, а также прятался под их кроватями. В минувшее воскресенье его арестовали по обвинению в вуайеризме и съёмке детской порнографии.

Одна из юных пострадавших обнаружила камеру под раковиной в ванной комнате. Девочка вместе с мамой и сетрой отправилась в круиз 24 февраля. Спустя два дня она сообщила охране о находке. Во время осмотра каюты появился Мирасол, служащие задержали его ещё до причаливания судна в порт Эверглейдс, штат Флорида.

Власти изъяли его электронные устройства и обнаружили несколько видео с обнаженными женщинами, детское порно и даже ролик, на котором Мирасол сам устанавливает камеру.

Он признался следователям, что начал подглядывать за пассажирами в декабре.

"Я хочу контролировать себя, но не могу", - пожаловался вуайерист.

Обвиняемый рассказал, что устанавливал камеры, когда в каюте останавливались привлекательные девушки от 16 лет и старше.

Мирасол также прятался под кроватями, чтобы снимать обнажённых пассажиров.

"Такое поведение неприемлемо, - говорится в заявлении Royal Caribbean. - Мы немедленно сообщили в правоохранительные органы и уволили члена экипажа, мы продолжим сотрудничать с властями".

Суд заключил Мирасола под стражу без права внесения залога.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вуайеризм   извращение   круиз   лайнер   путешествие   работник   
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1  комментарий
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K7OO 50 минут назад
Если наснимал детского порно, значит кто-то его там организовывал. А за богатыми педофилами подглядывать смертельно опасно. Пусть радуется, что не выкинули за борт с проломленной башкой.)
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