Работник круизного судна Royal Caribbean оказался извращенцем

34-летний Арвин Джозеф Мирасол устанавливал скрытые камеры в ванных комнатах пассажиров лайнера Symphony of the Seas, а также прятался под их кроватями. В минувшее воскресенье его арестовали по обвинению в вуайеризме и съёмке детской порнографии.
Одна из юных пострадавших обнаружила камеру под раковиной в ванной комнате. Девочка вместе с мамой и сетрой отправилась в круиз 24 февраля. Спустя два дня она сообщила охране о находке. Во время осмотра каюты появился Мирасол, служащие задержали его ещё до причаливания судна в порт Эверглейдс, штат Флорида.
Власти изъяли его электронные устройства и обнаружили несколько видео с обнаженными женщинами, детское порно и даже ролик, на котором Мирасол сам устанавливает камеру.
Он признался следователям, что начал подглядывать за пассажирами в декабре.
"Я хочу контролировать себя, но не могу", - пожаловался вуайерист.
Обвиняемый рассказал, что устанавливал камеры, когда в каюте останавливались привлекательные девушки от 16 лет и старше.
Мирасол также прятался под кроватями, чтобы снимать обнажённых пассажиров.
"Такое поведение неприемлемо, - говорится в заявлении Royal Caribbean. - Мы немедленно сообщили в правоохранительные органы и уволили члена экипажа, мы продолжим сотрудничать с властями".
Суд заключил Мирасола под стражу без права внесения залога.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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