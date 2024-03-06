Работник круизного судна Royal Caribbean оказался извращенцем

Власти изъяли его электронные устройства и обнаружили несколько видео с обнаженными женщинами, детское порно и даже ролик, на котором Мирасол сам устанавливает камеру.

Он признался следователям, что начал подглядывать за пассажирами в декабре.

"Я хочу контролировать себя, но не могу", - пожаловался вуайерист.