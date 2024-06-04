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В Москве пенсионерка погибла от удара током, наступив в подъезде на оголённый провод

В Москве пенсионерка погибла от удара током, наступив в подъезде на оголённый провод

Автор:
04 июня 2024 08:22
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Москва   несчастный случай   пенсионерка   техника безопасности   удар током   халатность   электротравма   
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Рабочие ремонтировали детскую площадку, удлинитель протянули к щитку, а кабель бросили под пандус, которому спускала коляску с внуком пожилая женщина.


Трагедия произошла 1 июня в доме на ул. Первомайской. 67-летняя женщина пыталась поднять по пандусу коляску к лифту, после чего получила мощный удар током. Крик пенсионерки услышал сосед, он выскочил в подъезд и увидел её, лежащую на ступеньках. На ноге женщины был ожог, она уже не дышала.


Сосед схватил ребёнка из коляски и выбежал на улицу, после чего вызвал экстренные службы. Женщине уже помочь не смогли, но ребёнок не пострадал.


Дочь погибшей рассказывает, что 1 июня рабочие, ремонтировавшие детскую площадку во дворе, подключили перфоратор к щитку домофона, и из-за кабеля, протянутого в подъезде, под напряжение попали и перила пандуса.


Как сообщают в столичном СК,

"1 июня 2024 года при проведении коммерческой организацией монтажных работ по установке спортивного инвентаря на детской игровой площадке, расположенной вблизи жилого дома на улице Первомайской в городе Москве, были допущены нарушения правил безопасности. Рабочие, использовавшие электроинструменты, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, ведущего из подъезда указанного дома. В результате этого местная жительница получила электротравму, спустив пандус на указанный провод. От полученного повреждения она скончалась на месте происшествия".



Работник, который протягивал кабель, сам пришёл на место ЧП и во всём сознался.


Столичный СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). У компании, занимавшейся установкой спортинвентаря, в рамках следствия изъята техническая и служебная документация. Назначены необходимые судебные экспертизы.

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Метки: Видео   Москва   несчастный случай   пенсионерка   техника безопасности   удар током   халатность   электротравма   
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8  комментариев
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Алекс Лом Час назад
Покажите "светлые" лица рабочих .
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0
иван иваныч 22 секунды назад
Жалко бабулю. Эти мудаки ремонтники постоянно так делают, берут электричество откуда ближе-проще и тупо кабель соплю кидают. Погуглите ещё устройство под названием "жулик", тоже популярная хрень. Все правила по электробезопасности написаны кровью! Слегка запеченой!
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Просто чувак в интернете 15 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
russger Полчаса назад
Вот в чём смысл этой фотографии?

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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2166 постов (2156 в горячем)

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