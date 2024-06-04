В Москве пенсионерка погибла от удара током, наступив в подъезде на оголённый провод

Рабочие ремонтировали детскую площадку, удлинитель протянули к щитку, а кабель бросили под пандус, которому спускала коляску с внуком пожилая женщина.
Трагедия произошла 1 июня в доме на ул. Первомайской. 67-летняя женщина пыталась поднять по пандусу коляску к лифту, после чего получила мощный удар током. Крик пенсионерки услышал сосед, он выскочил в подъезд и увидел её, лежащую на ступеньках. На ноге женщины был ожог, она уже не дышала.
Сосед схватил ребёнка из коляски и выбежал на улицу, после чего вызвал экстренные службы. Женщине уже помочь не смогли, но ребёнок не пострадал.
Дочь погибшей рассказывает, что 1 июня рабочие, ремонтировавшие детскую площадку во дворе, подключили перфоратор к щитку домофона, и из-за кабеля, протянутого в подъезде, под напряжение попали и перила пандуса.
"1 июня 2024 года при проведении коммерческой организацией монтажных работ по установке спортивного инвентаря на детской игровой площадке, расположенной вблизи жилого дома на улице Первомайской в городе Москве, были допущены нарушения правил безопасности. Рабочие, использовавшие электроинструменты, не проверили изоляционные свойства провода удлинителя, ведущего из подъезда указанного дома. В результате этого местная жительница получила электротравму, спустив пандус на указанный провод. От полученного повреждения она скончалась на месте происшествия".
Работник, который протягивал кабель, сам пришёл на место ЧП и во всём сознался.
Столичный СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). У компании, занимавшейся установкой спортинвентаря, в рамках следствия изъята техническая и служебная документация. Назначены необходимые судебные экспертизы.
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