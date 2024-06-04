В Москве пенсионерка погибла от удара током, наступив в подъезде на оголённый провод

Сосед схватил ребёнка из коляски и выбежал на улицу, после чего вызвал экстренные службы. Женщине уже помочь не смогли, но ребёнок не пострадал.

Дочь погибшей рассказывает, что 1 июня рабочие, ремонтировавшие детскую площадку во дворе, подключили перфоратор к щитку домофона, и из-за кабеля, протянутого в подъезде, под напряжение попали и перила пандуса.

Как сообщают в столичном СК,