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В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы

В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы

Автор:
22 мая 2024 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Медведь   животные   магадан   нападение   пенсионерка   хищник   
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Женщина рассказала, что ей удалось напугать хищника.

В Магаданской области в поселке Оротукан пенсионерка встретила медведицу. Она бродила рядом с частными домами, выйдя из леса. На её пути встретилась бойкая пенсионерка. Непонятно, кто больше пожалел об этой встрече.

На ролике видно, как к женщине подходит медведь и она что-то ему говорит. Видимо разговор не задался - зверь подходит вплотную к ней и даже встает на задние лапы, а это явный признак агрессии. Тогда пенсионерка стала размахивать палками, а потом подняла с земли что-то. Медведица развернулась и побежала в лес, а пенсионерка развернулась и спокойно пошла домой.

В разговоре с RT храбрая пенсионерка рассказала, что занималась спортом, когда животное появилось рядом:

«Буквально метра два было. О страхе подумать не успела, решала, как мне её отогнать. Выставила палки вперёд, но медведица не испугалась. Тогда я нагнулась, взяла камни, и она убежала».

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Метки: Видео   Медведь   животные   магадан   нападение   пенсионерка   хищник   
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Василий Афиногенов Час назад
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