В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы

Женщина рассказала, что ей удалось напугать хищника.
В Магаданской области в поселке Оротукан пенсионерка встретила медведицу. Она бродила рядом с частными домами, выйдя из леса. На её пути встретилась бойкая пенсионерка. Непонятно, кто больше пожалел об этой встрече.
Источник:
На ролике видно, как к женщине подходит медведь и она что-то ему говорит. Видимо разговор не задался - зверь подходит вплотную к ней и даже встает на задние лапы, а это явный признак агрессии. Тогда пенсионерка стала размахивать палками, а потом подняла с земли что-то. Медведица развернулась и побежала в лес, а пенсионерка развернулась и спокойно пошла домой.
В разговоре с RT храбрая пенсионерка рассказала, что занималась спортом, когда животное появилось рядом:
«Буквально метра два было. О страхе подумать не успела, решала, как мне её отогнать. Выставила палки вперёд, но медведица не испугалась. Тогда я нагнулась, взяла камни, и она убежала».
Источник:
- В Магадане агрессивная старушка устроила погром в местной больнице
- «Тебе чё не нравится, эй?!»: в Самаре неадекватный водитель наорал на пенсионерку в автобусе
- В Москве курьер на электровелосипеде сбил пенсионерку на переходе и сломал ей лодыжку
- Российская пенсионерка отметила день рождения прыжком с 210-метровой высоты
- Многодетная китаянка оставила 2,8 млн долларов своим питомцам