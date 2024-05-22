В Магаданской области пенсионерка отбилась от медведицы

На ролике видно, как к женщине подходит медведь и она что-то ему говорит. Видимо разговор не задался - зверь подходит вплотную к ней и даже встает на задние лапы, а это явный признак агрессии. Тогда пенсионерка стала размахивать палками, а потом подняла с земли что-то. Медведица развернулась и побежала в лес, а пенсионерка развернулась и спокойно пошла домой.