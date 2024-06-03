Посол Британии в Мексике в шутку направил винтовку на коллегу и поплатился

Какая страна, такой и посол, но мексиканцев такая выходка оскорбила.
Посол Британии в Мексике Джон Бенджамин решил поиграться с боевым оружием и лишился должности. Инцидент произошёл в апреле нынешнего года, однако видео с сотрудником внешнеполитического ведомства, который направляет винтовку в лицо своего коллеги, появилось в соцсетях несколько дней назад.
Отмечается, что Джон Бенджамин в момент необдуманного поступка находился в официальных разъездах по северным районам страны (штаты Дуранго и Синалоа), которые печально известны активной и бесчеловечной деятельностью наркокартелей.
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Опубликованное видео вызвало жесткую критику как со стороны пользователей из Британии, так и Мексики. В последней от рук преступников гибнет более 30 тысяч человек в год, поэтому шутку посла не оценили и сочли оскорбительной и неуместной.
В британском МИДе отказались публично комментировать поступок Джона Бенджамина. Представитель министерства сказал лишь, что в ответ на инцидент предприняты "соответствующие действия". Однако несмотря на отставку с поста посла Мексики Бенджамин продолжает работать в Форин оффисе, отмечает газета Financial Times.
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