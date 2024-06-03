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Посол Британии в Мексике в шутку направил винтовку на коллегу и поплатился

Посол Британии в Мексике в шутку направил винтовку на коллегу и поплатился

Автор:
03 июня 2024 20:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Видео   Мексика   Оружие   отставка   посол   скандал   шутка   
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Какая страна, такой и посол, но мексиканцев такая выходка оскорбила.

Посол Британии в Мексике Джон Бенджамин решил поиграться с боевым оружием и лишился должности. Инцидент произошёл в апреле нынешнего года, однако видео с сотрудником внешнеполитического ведомства, который направляет винтовку в лицо своего коллеги, появилось в соцсетях несколько дней назад.


Отмечается, что Джон Бенджамин в момент необдуманного поступка находился в официальных разъездах по северным районам страны (штаты Дуранго и Синалоа), которые печально известны активной и бесчеловечной деятельностью наркокартелей.

Опубликованное видео вызвало жесткую критику как со стороны пользователей из Британии, так и Мексики. В последней от рук преступников гибнет более 30 тысяч человек в год, поэтому шутку посла не оценили и сочли оскорбительной и неуместной.


В британском МИДе отказались публично комментировать поступок Джона Бенджамина. Представитель министерства сказал лишь, что в ответ на инцидент предприняты "соответствующие действия". Однако несмотря на отставку с поста посла Мексики Бенджамин продолжает работать в Форин оффисе, отмечает газета Financial Times.

Источник:

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Метки: Британия   Видео   Мексика   Оружие   отставка   посол   скандал   шутка   
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6  комментариев
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3k
Andrew_Nice 59 минут назад
Постарел Мартиросян... :)
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5k
Алекс Лом Полчаса назад
Какая страна такая и дипломатия . я вот со своей необузданной фантазией плохо представляю того же Лаврова или Чуркина с такой нелепой шуткой . Вот любого пендоса легко .
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42k
Франц Лефорт 48 минут назад
Ну с учетом, сколько там кандидатов перестреляли, то прикол заиграл новыми красками!!!
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14k
Григорий Бабкин 57 минут назад
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Burzum
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  • 2116 постов (2121 в горячем)
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