Посол Британии в Мексике в шутку направил винтовку на коллегу и поплатился

Посол Британии в Мексике Джон Бенджамин решил поиграться с боевым оружием и лишился должности. Инцидент произошёл в апреле нынешнего года, однако видео с сотрудником внешнеполитического ведомства, который направляет винтовку в лицо своего коллеги, появилось в соцсетях несколько дней назад.

Отмечается, что Джон Бенджамин в момент необдуманного поступка находился в официальных разъездах по северным районам страны (штаты Дуранго и Синалоа), которые печально известны активной и бесчеловечной деятельностью наркокартелей.