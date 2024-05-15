Первый официальный портрет короля Карла III вызвал у британцев немало вопросов

Кажется, даже монарх немного опешил, когда увидел себя в багровых тонах.
Королю Британии Карлу III торжественно представили его первый официальный портрет, который понравился далеко не всем его подданым. Полотно высотой 2,56 метров с изображением монарха удивило всех своей необычностью. В работе британского художника Джонатана Йео преобладают красные краски, из-за чего портрет не вызывает приятных и спокойных эмоций.
Некоторые увидели в этих оттенках зловещее предзнаменование, другие же решили, что Карл III хотел показать свою родственную связь с румынским графом Владом Дракулой (они действительно родственники), либо просто художник немного недолюбливает монарха , намекая в своей картине на кровавое прошлое колониальной империи.
"Портрет в красном цвете: цвет крови, пролитой угнетёнными народами под властью британской монархии и ее колониального прошлого", — так звучит один из популярных комментариев пользователя в соцсетях.
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Что касается художника, то он объяснил, что красные краски придают картине современный вид и они соответствуют цвету формы валлийской гвардии, в которой предстал король на картине. Джонатан Йео не хотел, чтобы красная полковничья форма монарха отвлекала зрителя от его лица, поэтому решил заполнить всё полотно красным.
Бабочка-монарх, что парит над правым плечом Карла III, по словам художника, символизирует метаморфозы и отдаёт дань уважения приверженности короля к красоте и заботе об экологии.
"В контексте истории искусства бабочка часто является символом метаморфозы и возрождения, и, таким образом, она также соответствует превращению короля из принца в монарха в период создания портрета. Когда я начал этот проект, Его Величество Король все еще был Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским, и, как и бабочка, которую я нарисовал парящей над его плечом, этот портрет развивался по мере того, как менялась роль Карла III в нашей общественной жизни", — объяснил портретист.
Отмечается, что картину Карлу III заказали ещё в 2020 году, то есть ещё за два года до его коронации. Художник работал над ней с июня 2021-го по ноябрь 2023 года. Британец Джонатан Йео считается самым востребованным портретистом в мире. Он писал портреты для множества западных знаменитостей.
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В данном случае все просто.
Джонатан Йео: "Гори в аду!!"