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Первый официальный портрет короля Карла III вызвал у британцев немало вопросов

Первый официальный портрет короля Карла III вызвал у британцев немало вопросов

Автор:
15 мая 2024 17:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Британия   Видео   карл III   король   критика   портрет   
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Кажется, даже монарх немного опешил, когда увидел себя в багровых тонах.

Королю Британии Карлу III торжественно представили его первый официальный портрет, который понравился далеко не всем его подданым. Полотно высотой 2,56 метров с изображением монарха удивило всех своей необычностью. В работе британского художника Джонатана Йео преобладают красные краски, из-за чего портрет не вызывает приятных и спокойных эмоций.


Некоторые увидели в этих оттенках зловещее предзнаменование, другие же решили, что Карл III хотел показать свою родственную связь с румынским графом Владом Дракулой (они действительно родственники), либо просто художник немного недолюбливает монарха , намекая в своей картине на кровавое прошлое колониальной империи.


"Портрет в красном цвете: цвет крови, пролитой угнетёнными народами под властью британской монархии и ее колониального прошлого", — так звучит один из популярных комментариев пользователя в соцсетях.

Что касается художника, то он объяснил, что красные краски придают картине современный вид и они соответствуют цвету формы валлийской гвардии, в которой предстал король на картине. Джонатан Йео не хотел, чтобы красная полковничья форма монарха отвлекала зрителя от его лица, поэтому решил заполнить всё полотно красным.

Бабочка-монарх, что парит над правым плечом Карла III, по словам художника, символизирует метаморфозы и отдаёт дань уважения приверженности короля к красоте и заботе об экологии.

"В контексте истории искусства бабочка часто является символом метаморфозы и возрождения, и, таким образом, она также соответствует превращению короля из принца в монарха в период создания портрета. Когда я начал этот проект, Его Величество Король все еще был Его Королевским Высочеством Принцем Уэльским, и, как и бабочка, которую я нарисовал парящей над его плечом, этот портрет развивался по мере того, как менялась роль Карла III в нашей общественной жизни", — объяснил портретист.

Отмечается, что картину Карлу III заказали ещё в 2020 году, то есть ещё за два года до его коронации. Художник работал над ней с июня 2021-го по ноябрь 2023 года. Британец Джонатан Йео считается самым востребованным портретистом в мире. Он писал портреты для множества западных знаменитостей.

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Метки: Британия   Видео   карл III   король   критика   портрет   
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28  комментариев
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3k
Vovan Petroff 2 часа назад
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691
Sadik-mardik 4 минуты назад
Вообще не понимаю это новоп*дорское искусство. Сраной метлой их гнать!
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35k
Юр21 12 минут назад
Ну хоть кто-то этих тварей реалистично изобразил.
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29
idlefish 15 минут назад
Виго Закарпатский случайно не его родственник?
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5k
РАТНИК Полчаса назад
Карл кровавый . Типичный англосаксонский вампир пьющий кровь из своих колоний.
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266
Артём Полчаса назад
То ли в крови, то ли в адском пламени. В любом случае автор правильно уловил сущность британской монархии.
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72k
Пётровыч Полчаса назад
Сделано для шумихи, теперь эта уродливая картина будет стоить миллионы, хотя очевидно, что она не стоит и затраченной краски.
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24k
Killgrave 42 минуты назад
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8k
S__D 50 минут назад
Часто можно слышать: "А что хотел сказать художник?"
В данном случае все просто.
Джонатан Йео: "Гори в аду!!"
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98k
Доктор Джонс Час назад
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98k
Доктор Джонс Час назад
Кровавый карла...
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7k
мемфрид Час назад
Всё правильно нарисовал. Кровавая гнида
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25k
MrGod Час назад
Художники - люди, пытающиеся навязать своё видение картины другим людям.
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898
zu4ara Час назад
кровавый бес
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1k
Ирина К. 2 часа назад
Юморист этот Джонатан Йео.
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9k
Alex 2 часа назад
Ну все верно. У этой мрази руки по локоть в крови невинно убиенных.
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Весь в крови на фоне крови. Всё по фен-шую.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Ну, неудачный фон: лицо как бы плавает в каком-то киселе. Бывают промахи у художников) Но и на кровь это розовое месиво не похоже: бабочка позарилась на сладкое и утонула в киселе, где купается монарх в красном закрытом купальнике))
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13k
Rus77 2 часа назад
Носатый и ушастый вырожденец, Диана хоть как-то разбавила этих дегенератов!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2096 постов (2103 в горячем)
Лесник
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