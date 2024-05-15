Первый официальный портрет короля Карла III вызвал у британцев немало вопросов

Королю Британии Карлу III торжественно представили его первый официальный портрет, который понравился далеко не всем его подданым. Полотно высотой 2,56 метров с изображением монарха удивило всех своей необычностью. В работе британского художника Джонатана Йео преобладают красные краски, из-за чего портрет не вызывает приятных и спокойных эмоций.



Некоторые увидели в этих оттенках зловещее предзнаменование, другие же решили, что Карл III хотел показать свою родственную связь с румынским графом Владом Дракулой (они действительно родственники), либо просто художник немного недолюбливает монарха , намекая в своей картине на кровавое прошлое колониальной империи.



