У аэропорта в Пензе появился указатель с надписью “Пермь”

Жители Пензы встретили у аэропорта странный указатель с надписью “Пермь”. Также на табличке были указаны километры до Перми. Многие задались вопросом, откуда в Пензе пермский указатель. Оказалось, это оригинальный ответ пермским художникам, которые разместили у аэропорта Перми огромную надпись “Добро пожаловать в Пензу”.

А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников, — написал первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. — Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать.