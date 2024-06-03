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У аэропорта в Пензе появился указатель с надписью “Пермь”

У аэропорта в Пензе появился указатель с надписью “Пермь”

Автор:
03 июня 2024 19:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Города России   Пермь   интересное   пенза   таблички   фото   художники   
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Это было ответом художникам из Перми.

Жители Пензы встретили у аэропорта странный указатель с надписью “Пермь”. Также на табличке были указаны километры до Перми. Многие задались вопросом, откуда в Пензе пермский указатель. Оказалось, это оригинальный ответ пермским художникам, которые разместили у аэропорта Перми огромную надпись “Добро пожаловать в Пензу”.

А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников, — написал первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. — Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать.

Однако в комментариях жители Пензы заявили, что шрифт мелковат и люди, которые перепутают города, могут не сразу заметить ошибку. Пассажирам подкинули панических атак!

Ранее мы сообщали, что в Перми появилась огромная надпись “Добро пожаловать в Пензу” у аэропорта. Надпись про Пензу отсылка ко многим случаям, когда люди путами Пермь с Пензой. Довольно часто случалось такое, что жители России, политики и артисты путали города, прилетая в Пермь вместо Пензы.

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Метки: Города России   Пермь   интересное   пенза   таблички   фото   художники   
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9  комментариев
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Nero Час назад
По поводу надписи у аэропорта Перми это всё же преувеличение. От места с надписью до аэропорта 8 км с лишним по прямой.
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3k
Александр 9 минут назад
Эм. А как эти города вообще можно перепутать? Совсем разные регионы ведь. Это вам не Самара и Саратов.
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5k
Горожанин 42 минуты назад
То же мне мерялки - Пенза и Пермь. Пенза - небольшой городишка с населением меньше 500 тыс. человек с явлением народу филолуха Павлы Воли. А Пермь - миллионник. Один Пермский балет чего стоит. Город, в честь которого названа целая историческая эпоха - Пермский период
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42k
Франц Лефорт 50 минут назад
Друзья мои, может я совсем старый и не понимаю прикола. Но в чем суть этих телодвижений. Может у у этих городов какие-то старые счеты? Кто то кого то потролил? Предистория есть?
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