У аэропорта в Пензе появился указатель с надписью “Пермь”

Это было ответом художникам из Перми.
Жители Пензы встретили у аэропорта странный указатель с надписью “Пермь”. Также на табличке были указаны километры до Перми. Многие задались вопросом, откуда в Пензе пермский указатель. Оказалось, это оригинальный ответ пермским художникам, которые разместили у аэропорта Перми огромную надпись “Добро пожаловать в Пензу”.
А вот и ответ Пензы на креатив пермских художников, — написал первый зампред правительства Пензенской области Олег Ягов. — Табличка появилась рядом с пензенским аэропортом. Те, кто заблудился и перепутал Пензу и Пермь, теперь знают, куда двигаться и сколько ехать.
Однако в комментариях жители Пензы заявили, что шрифт мелковат и люди, которые перепутают города, могут не сразу заметить ошибку. Пассажирам подкинули панических атак!
Ранее мы сообщали, что в Перми появилась огромная надпись “Добро пожаловать в Пензу” у аэропорта. Надпись про Пензу отсылка ко многим случаям, когда люди путами Пермь с Пензой. Довольно часто случалось такое, что жители России, политики и артисты путали города, прилетая в Пермь вместо Пензы.
Источник:
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подавитесь своим перьмю .. вы такого ответа хотели