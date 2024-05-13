В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете

На видео обратила внимание Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы те провели проверку. Ответ долго не стал себя ждать.

«В отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми зарегистрирован материал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», – сообщили в краевом ГУ МВД.

Проверку организовали и в СУ СК России по Пермскому краю. Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах ждёт председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.