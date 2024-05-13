FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8808 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете

В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете

Автор:
13 мая 2024 19:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Пермь   Россия   абьюз   интересное   фото   школа   школьница   
698
2
2

Следственный комитет начал проверку.

В социальных сетях вот уже третий день появляются видео, как школьница Карина (имя изменено) из Перми избивает своих сверстниц. Делает она это в торговых центрах, на улицах и выкладывает фото с роликами в сеть. Ситуацией заинтересовалась Екатерина Мизулина и Следственный комитет РФ.
12 мая в соцсетях появился ролик, на котором одна девочка избивает другую прямо в ТЦ. Сообщается, что ролик снят в центре Перми в ТРЦ «IMall Эспланада». Первая девочка с размаху бьёт вторую по лицу, хватает за волосы и продолжает наносить удары, в том числе ногами.

Вскоре после первого видео появились и другие. Оказывается, Карина очень любит избивать людей. Не одном из видео видны только волосы пострадавшей, на другом Карина бьёт по голове девочку и плюёт в неё. Всё эти ролики сопровождаются кучей мата, криков и ругани. Из некоторых ясно, что причиной ссоры почти всегда становится какой-то парень.

После того как ролики стали сливать в сеть, Карина записала видео с извинениями. Правда, искренности девочки никто не поверил. Многие сочли, что Карина записала ролик ради того, чтобы избежать ответственности. Но это не помогло.

На видео обратила внимание Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы те провели проверку. Ответ долго не стал себя ждать.

«В отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми зарегистрирован материал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», – сообщили в краевом ГУ МВД.

Проверку организовали и в СУ СК России по Пермскому краю. Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах ждёт председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Пермь   Россия   абьюз   интересное   фото   школа   школьница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Dimon 5 минут назад
А имя "девочки" наверное Алабабаева Лэйла Чуркабесовна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 22 минуты назад
бычка натуральная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5009 постов (4794 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355568



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
В Самаре блогер ходил по улицам и зиговал в День Победы
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром!
С добрым утром!
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 7 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Россия#Юмор#кино#Китай#конфликт#Евровидение#Казахстан
#животные#забавно#автомир#СССР#интересно#аварии#новости#Автовсячина#Еда#Краснодар
#история#в мире#Прикол#факты#люди#ДТП#авто аварии#кот#истории#милота
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта «Рассказала подружке, что математик ее трогал»: заслуженного учителя посадили на 9,5 лет за случайное прикосновение «Рассказала подружке, что математик ее трогал»: заслуженного учителя посадили на 9,5 лет за... Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания В Пермском крае накажут школьников, которые вынуждены лазить на вышку для отправки заданий В Пермском крае накажут школьников, которые вынуждены лазить на вышку для отправки заданий В Перми на крыше многоэтажки вспыхнул пожар В Перми на крыше многоэтажки вспыхнул пожар В российских школах запустят систему слежения за учениками под названием Оруэлл В российских школах запустят систему слежения за учениками под названием Оруэлл

На что жалуетесь?

Вернуться