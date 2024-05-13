В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете

Следственный комитет начал проверку.
В социальных сетях вот уже третий день появляются видео, как школьница Карина (имя изменено) из Перми избивает своих сверстниц. Делает она это в торговых центрах, на улицах и выкладывает фото с роликами в сеть. Ситуацией заинтересовалась Екатерина Мизулина и Следственный комитет РФ.
12 мая в соцсетях появился ролик, на котором одна девочка избивает другую прямо в ТЦ. Сообщается, что ролик снят в центре Перми в ТРЦ «IMall Эспланада». Первая девочка с размаху бьёт вторую по лицу, хватает за волосы и продолжает наносить удары, в том числе ногами.
Источник:
Вскоре после первого видео появились и другие. Оказывается, Карина очень любит избивать людей. Не одном из видео видны только волосы пострадавшей, на другом Карина бьёт по голове девочку и плюёт в неё. Всё эти ролики сопровождаются кучей мата, криков и ругани. Из некоторых ясно, что причиной ссоры почти всегда становится какой-то парень.
Источник:
После того как ролики стали сливать в сеть, Карина записала видео с извинениями. Правда, искренности девочки никто не поверил. Многие сочли, что Карина записала ролик ради того, чтобы избежать ответственности. Но это не помогло.
На видео обратила внимание Мизулина. Она обратилась в правоохранительные органы, чтобы те провели проверку. Ответ долго не стал себя ждать.
«В отделе полиции № 6 (дислокация Ленинский район) Управления МВД России по городу Перми зарегистрирован материал. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», – сообщили в краевом ГУ МВД.
Проверку организовали и в СУ СК России по Пермскому краю. Доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах ждёт председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Источник:
- В Перми на крыше многоэтажки вспыхнул пожар
- В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем
- После ссоры с одноклассниками 14-летняя девочка пообещала убить директора, учителя и расстрелять мечеть
- В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне
- Родителям Екатеринбургской школы предложили сброситься на ремонт перед сносом здания