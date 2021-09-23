Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми

Трагедия в Перми вот уже несколько дней не покидает ленты новостей. В сети пользователи гадают, что именно толкнуло молодого человека на такой страшный поступок. Кто-то обвиняет семью, кто-то государственные органы. Но член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной, решила обвинить во всём современную культуру.

Если мы на госуровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия — через так называемых лидеров мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие трагедии будут продолжаться, - заявила Мизулина «Газете.Ru».

Реакция самого Алишера не заставила себя долго ждать. В своём Instagram рэпер посвятил даже парочку сторис этому заявлению.