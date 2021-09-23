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Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми

Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2021 13:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #моргенштерн   ynews   young stars   Мизулина   Тимур Бекмансуров   интересное   пермь   фото   
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Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, дочь той самой Мизулиной, высказалась о трагедии в Перми. По мнению Мизулиной младшей, во всём виновата современная культура. Однако, москвичи с ней не согласились. Люди считают, что государство перекладывает ответственность.

Трагедия в Перми вот уже несколько дней не покидает ленты новостей. В сети пользователи гадают, что именно толкнуло молодого человека на такой страшный поступок. Кто-то обвиняет семью, кто-то государственные органы. Но член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной, решила обвинить во всём современную культуру.

Если мы на госуровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия — через так называемых лидеров мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие трагедии будут продолжаться, - заявила Мизулина «Газете.Ru».

Реакция самого Алишера не заставила себя долго ждать. В своём Instagram рэпер посвятил даже парочку сторис этому заявлению.

Информационное агентство «Ридус» провело опрос москвичей— насколько они согласны с тем, что в пермской и других подобных трагедиях виноваты так называемые «пропагандисты насилия и наркотиков», в частности, упомянутый Моргенштерн.

Однако, даже несмотря на явную нелюбовь к Моргенштерну, россияне не считают его виновным.

Источник:

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Метки: #моргенштерн   ynews   young stars   Мизулина   Тимур Бекмансуров   интересное   пермь   фото   
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66
The Sinner Час назад
Хм, тоесть это не старуха Мизулина с дружками из кремля и совета федераций, развалили и разворовали страну... Это оказывается фрик из телеканала виновен! Хорошую дочь воспитала мать, срать повсюду а виноваты другие.
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13
Till Lindemann 57 секунд назад
А откуда она знает, что моргенштерн? Может этот толпоеп скабееву смотрел каждый день или шейнина...
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Nane First NameLast 58 секунд назад
[мат]з Дочь Мизулиной? Чем оно обозначилось? Дочь Мизулиной мож она сиськи вставила? Так покажите!
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1k
Лёха 9 минут назад
Интересно,а автору что мешает писать по-русски?
"в трагедии в Перми"
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1k
Вадим 17 минут назад
Может быть они обратят взор на себя, и наконец то увидят как при их власти появились такие как моргенштерны и прочие.. может быть и то что самолеты с неба сыпятся это тоже он виноват? Сегодня вот очередной Ан.. может быть все таки виной разруха тотальная, воровство, кумавство при которых никто ни за что не отвечает, везде на посты сажают удобных и абсолютно некомпетентных людей которые вообще не разбираются в том что им доверили!!!! А указывать что кто то в чем то это как раз и есть главная песня властей..на себя обратите внимание в первую очередь, на себя!!!
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
Да правильно она сказала , сейчас в сети столько "модной" дряни , что уже страшно становится .
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54k
Алекс Юстасов 40 минут назад
Говно критикует говно.
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27k
lem02 43 минуты назад
"...Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина..." растет член...
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4k
Vladimir 48 минут назад
Это семейное. Генетические болезни не лечатся. Только стерилизация.
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24k
Батончик с маком 57 минут назад
Во всём виноват Киркоров
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18k
Maxim Zorich 57 минут назад
Может каждый долбойоп - фанат моргенштерна, но не каждый фанат моргенштерна ... а нет, не подходит.
Во. Наоборот.
Каждый фанат моргенштерна - долбойоп, но не все в думе и ОП фанаты моргенштерна.)))
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744
Сергей Ковалев 58 минут назад
Да,да Моргерштерн!!!! Я видел,как он ружжо заряжал. Во всем виновата современная культура !!!! А это ничего,что федеральные каналы заполнены военной тематикой? Почему нет четкой позиции о ценности жизни? Кругом Фраги!!!! Это-результат. И дальше будет еще хуже. Это называетмя моральное разложение,господа-товарисчччи!
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21k
Mike Miller Час назад
Яблоко от яблони, хренли...
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2k
Директор свежего воздуха Час назад
А с чьей лёгкой руки вся эта ска "культура" льётся в уши молодёжи?!
Мама то поди в курсе.
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3k
Chanceux Час назад
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8
крысенко Час назад
она в курсе, что ее мамаше место в дурке?
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9k
Шурум-бурум Час назад
фублнах... опять эта пархатая ублюдочная лицемерная семейка, жувущая за счет русского народа!
з.ы. 80% населения России - русские
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39k
dima423 Час назад
Мне кажется наоборот насилие в играх, на ТВ и тд снижает насилие в реальности... Так же как доступность порнушки снижает вероятность изнасилования в жизни)
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56k
pynh 2 часа назад
от создателей "это все Путин"?
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