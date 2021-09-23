Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми

Член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, дочь той самой Мизулиной, высказалась о трагедии в Перми. По мнению Мизулиной младшей, во всём виновата современная культура. Однако, москвичи с ней не согласились. Люди считают, что государство перекладывает ответственность.
Трагедия в Перми вот уже несколько дней не покидает ленты новостей. В сети пользователи гадают, что именно толкнуло молодого человека на такой страшный поступок. Кто-то обвиняет семью, кто-то государственные органы. Но член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, дочь одиозного сенатора Елены Мизулиной, решила обвинить во всём современную культуру.
Если мы на госуровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — пропаганду наркотиков, насилия — через так называемых лидеров мнения — всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие трагедии будут продолжаться, - заявила Мизулина «Газете.Ru».
Реакция самого Алишера не заставила себя долго ждать. В своём Instagram рэпер посвятил даже парочку сторис этому заявлению.
Информационное агентство «Ридус» провело опрос москвичей— насколько они согласны с тем, что в пермской и других подобных трагедиях виноваты так называемые «пропагандисты насилия и наркотиков», в частности, упомянутый Моргенштерн.
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Однако, даже несмотря на явную нелюбовь к Моргенштерну, россияне не считают его виновным.
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"в трагедии в Перми"
Во. Наоборот.
Каждый фанат моргенштерна - долбойоп, но не все в думе и ОП фанаты моргенштерна.)))
Мама то поди в курсе.
з.ы. 80% населения России - русские
з.ы. с твинков только петушня на фишках комментирует
В carmagedon или gta давишь прохожих - это одно дело, все обезличено. А когда в той же колде, где на серьезных щщах расстреливали гражданских в миссии "no russian" по предварительному плану - это другое.