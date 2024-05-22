На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу”

Тревожные пассажиры уже в панике.
У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись “Добро пожаловать в Пензу!”. Огромные буквы видны пассажирам самолётов, которые заходят на посадку. Когда только надпись появилась, никто не знал, что она значит. Некоторые пассажиры обратились в аэропорт за разъяснениями
Оказалось, надпись расположена на частной территории, у закрытого авиамузея. Ни сотрудники аэропорта, ни муниципалитет пока не предпринимали никаких действий, чтобы убрать надпись. Выяснилось, что её создали местные художники.
Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева, — рассказали они.
Надпись про Пензу отсылка ко многим случаям, когда люди путами Пермь с Пензой. Довольно часто случалось такое, что жители России, политики и артисты путали города, прилетая в Пермь вместо Пензы.
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Хорошая шутка!
"На снимке изображена крыша дома со сделанной на ней надписью белой краской: "Добро пожаловать в Кливленд".
История этой фотографии начинается с 1978 года, когда американский художник по имени Марк Губин взял банку белой краски, малярный валик и сделал эту надпись на крыше своей студии, над которой заходили на посадку самолеты. В приветствии, написанном белыми буквами и хорошо различимыми с самолета, не было бы ничего необычного, если бы не одно "но" - Марк Губин живет не в Кливленде, а в Милуоки - городе, который находится от Кливленда примерно в 700 километрах."