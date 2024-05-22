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На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу”

На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу”

Автор:
22 мая 2024 18:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Пермь   арт-объект   интересное   пассажиры   пенза   самолёты   фото   
1285
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Тревожные пассажиры уже в панике.

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись “Добро пожаловать в Пензу!”. Огромные буквы видны пассажирам самолётов, которые заходят на посадку. Когда только надпись появилась, никто не знал, что она значит. Некоторые пассажиры обратились в аэропорт за разъяснениями

Оказалось, надпись расположена на частной территории, у закрытого авиамузея. Ни сотрудники аэропорта, ни муниципалитет пока не предпринимали никаких действий, чтобы убрать надпись. Выяснилось, что её создали местные художники.

Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева, — рассказали они.

Надпись про Пензу отсылка ко многим случаям, когда люди путами Пермь с Пензой. Довольно часто случалось такое, что жители России, политики и артисты путали города, прилетая в Пермь вместо Пензы.

Источник:

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Метки: Пермь   арт-объект   интересное   пассажиры   пенза   самолёты   фото   
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12  комментариев
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18k
a_komolow 2 часа назад
Это как Австрию с Австралией путают!
Хорошая шутка!
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515
﻿lenagord777@yandex.ru 2 минуты назад
Ирак, Иран.. Какая к черту разница:)))
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21k
Luc72 Час назад
Пермь, Пемза... ой, Пенза... А какая разница?
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23k
kσρβγς Час назад
Плагиат...
"На снимке изображена крыша дома со сделанной на ней надписью белой краской: "Добро пожаловать в Кливленд".



История этой фотографии начинается с 1978 года, когда американский художник по имени Марк Губин взял банку белой краски, малярный валик и сделал эту надпись на крыше своей студии, над которой заходили на посадку самолеты. В приветствии, написанном белыми буквами и хорошо различимыми с самолета, не было бы ничего необычного, если бы не одно "но" - Марк Губин живет не в Кливленде, а в Милуоки - городе, который находится от Кливленда примерно в 700 километрах."
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
А ещё видны остатки самолётов, которые прилетели в Пермь вместо Пензы, да так и остались...
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18k
тов.Suhov 2 часа назад
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PokemonKa
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  • 5044 поста (4829 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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