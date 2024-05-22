На подлёте к Перми появилась надпись “Добро пожаловать в Пензу”

Китайские компании научились создавать память HBM

В Перми школьница избивала сверстников прямо в ТЦ, а потом фальшиво извинялась в интернете

Тревел-блогер из США пожаловалась на слишком тесные места в самолёте

В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне

В Екатеринбурге случайно закрасили арт-объект, приняв его за вандализм

Дочь Мизулиной обвинила Моргенштерна в трагедии в Перми