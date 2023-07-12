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В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне

В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне

Автор:
12 июля 2023 08:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   женщина   интересное   как в мультике   пермь   простыни   фото   
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Спасателям пришлось спасать женщину, которая решила покинуть квартиру необычным способом.

Жительница дома в Добрянке, Пермский край, решила покинуть квартиру через балкон, привязав к нему простыни. Правда, простыней хватило только до четвёртого этажа. Женщина присела на козырёк балкона и спокойно ждала спасателей, которых вызвали соседи.

Сотрудники МЧС спустили ее на землю. По их словам, было похоже, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.

Также к месту происшествия подъехали полиция и скорая помощь, но даму не госпитализировали. После разговора с правоохранителями она скрылась.

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Метки: Россия   женщина   интересное   как в мультике   пермь   простыни   фото   
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5  комментариев
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10k
Борис Карабанов Час назад
ХРАНИТЕЛЬНИЦА ОЧАГА дезертировала за добавкой.
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ruslan d Полчаса назад
На самом деле страшная тема , желание добавить или ширнуться может и выпрыгнуть заставить ...
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8k
Компьютер DELL с монитором 43 минуты назад
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PokemonKa
Pika-Pika?
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