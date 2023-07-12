В Пермском крае женщина решила спуститься с пятого этажа по простыне

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Спасателям пришлось спасать женщину, которая решила покинуть квартиру необычным способом.
Жительница дома в Добрянке, Пермский край, решила покинуть квартиру через балкон, привязав к нему простыни. Правда, простыней хватило только до четвёртого этажа. Женщина присела на козырёк балкона и спокойно ждала спасателей, которых вызвали соседи.
Сотрудники МЧС спустили ее на землю. По их словам, было похоже, что женщина находилась в нетрезвом состоянии.
Также к месту происшествия подъехали полиция и скорая помощь, но даму не госпитализировали. После разговора с правоохранителями она скрылась.
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