Голая вечеринка №2: Бузову проверят после выступления в откровенном наряде на День защиты детей

Ольга Бузова приехала в Уфу на VKFest, который состоялся в День защиты детей. Правда, певица оделась в очень неподобающий для мероприятия наряд. Бузова надела обтягивающий короткий боди с глубоким декольте, подтяжками и кожаными чулками. Многие посетители концерта были с детьми и не оценили такой наряд.