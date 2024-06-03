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Голая вечеринка №2: Бузову проверят после выступления в откровенном наряде на День защиты детей

Голая вечеринка №2: Бузову проверят после выступления в откровенном наряде на День защиты детей

Автор:
03 июня 2024 19:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: бузова   голая вечеринка   день защиты детей   интересное   наряд   фото   шоу бизнес   
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На голый зад певицы обратили внимание депутаты, Мизулина и правоохранительные органы.

Ольга Бузова приехала в Уфу на VKFest, который состоялся в День защиты детей. Правда, певица оделась в очень неподобающий для мероприятия наряд. Бузова надела обтягивающий короткий боди с глубоким декольте, подтяжками и кожаными чулками. Многие посетители концерта были с детьми и не оценили такой наряд.

После выступления они обратились в Следственный комитет РФ. Старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Каневский Евгений заявил, что сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства. Также наряд Бузовой осудил депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Он назвал Бузову неадекватной, раз она посмела выйти в таком наряде к детям.

На Бузову также пожаловались Екатерине Мизулиной. Она отметила, что нет никакой разницы между голой вечеринкой Ивлеевой и дерзким выходом Бузовой на сцену. Она отметила, что Бузова оскорбила жителей Уфы своей выходкой.

Теперь Ахмадинуров готовит депутатский запрос местным властям. Депутат хочет знать: кто согласовал такой перформанс и выступление певицы в откровенном костюме. В сети её кожаные трусы уже прозвали «садо-мазо прикидом».

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Метки: бузова   голая вечеринка   день защиты детей   интересное   наряд   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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5k
Василий Афиногенов 45 минут назад
только там она не на концерте в честь Дня Детей выступала,а на VK Fest,там частные организаторы,а не городские власти
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2k
DDM Минуту назад
Такой же шок испытал 12 лет назад от выступления певицы Ангины на детском утреннике. За такое надо наказывать, конечно!
Ссылка www.youtube.com
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10k
Trenzel2003 5 минут назад
Кнутом бы высечь уродину! Казаки, вы где??? Где ваши нагайки???
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32k
AzuveR 15 минут назад
Голоса ,как и сисик нет. Зато жопа норм,для VK Fest пойдёт.
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300
Евгений Бобр 22 минуты назад
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40k
Андрей Иванов Полчаса назад
А что вы хотели от шл.хи с Дом-2? Кого приглашали, та и выступила
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16k
Ёшкин кот Полчаса назад
Что-то не пойму. Почему вопросы к Бузовой, а не к организаторам. Или не к родителям, чьи дети лицезрели ягодицы Бузовой. Детей же кто-то привел на Бузову, понимая что откормленной задницей бузовские достоинства и заканчиваются.
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43k
Сергей 44 минуты назад
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33k
Владимир 47 минут назад
Жопень у неё конечно.. Моё почтение.
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5k
Василий Афиногенов 48 минут назад
-Да нормальная у нее жЁпа!(С)
ждем извинений на тему-вошла не в ту дверь
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PokemonKa
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