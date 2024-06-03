Голая вечеринка №2: Бузову проверят после выступления в откровенном наряде на День защиты детей

На голый зад певицы обратили внимание депутаты, Мизулина и правоохранительные органы.
Ольга Бузова приехала в Уфу на VKFest, который состоялся в День защиты детей. Правда, певица оделась в очень неподобающий для мероприятия наряд. Бузова надела обтягивающий короткий боди с глубоким декольте, подтяжками и кожаными чулками. Многие посетители концерта были с детьми и не оценили такой наряд.
Источник:
После выступления они обратились в Следственный комитет РФ. Старший помощник руководителя управления СУ СК России по Республике Башкортостан Каневский Евгений заявил, что сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства. Также наряд Бузовой осудил депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров. Он назвал Бузову неадекватной, раз она посмела выйти в таком наряде к детям.
На Бузову также пожаловались Екатерине Мизулиной. Она отметила, что нет никакой разницы между голой вечеринкой Ивлеевой и дерзким выходом Бузовой на сцену. Она отметила, что Бузова оскорбила жителей Уфы своей выходкой.
«Она вообще в адеквате?»: башкирский депутат возмутился откровенным нарядом Ольги Бузовой на выступлении в День защиты детей
Теперь Ахмадинуров готовит депутатский запрос местным властям. Депутат хочет знать: кто согласовал такой перформанс и выступление певицы в откровенном костюме. В сети её кожаные трусы уже прозвали «садо-мазо прикидом».
Источник:
- Пятнистая бурёнка или далматинец? 66-летняя Долина устроила горячую фотосессию в странном костюме
- 20 самых ярких звёздных образов с Met Gala 2024, приковавших взгляд всего мира
- Модель Джулия Фокс сначала появилась на публике в наряде из презервативов, а потом надела мужские боксеры
- На красной дорожке в Берлине Брэд Питт появился в юбке
- "Где перья?!": Киркоров вышел на сцену в колготках и вызвал смех зрителей
ждем извинений на тему-вошла не в ту дверь