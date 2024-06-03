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15 фотопримеров того, что природа всегда найдёт путь

15 фотопримеров того, что природа всегда найдёт путь

Автор:
03 июня 2024 18:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: адаптация   выживания   найдет путь   природа   растет из асфальта   сквозь асфальт   
989
16

Природа настолько мощная, что её ничего не остановит. Это доказательство того, что жизнь будет всегда. Даже там, где её пытаются ограничить, она найдёт путь. Как же невероятна сильна в этом мире сила любви к жизни!

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Метки: адаптация   выживания   найдет путь   природа   растет из асфальта   сквозь асфальт   
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1  комментарий
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parallax Час назад
Я не сварщик, но думаю мои сварочные швы получатся лучше.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1705 постов (1656 в горячем)

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