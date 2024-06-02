Почувствуйте себя Марио!

Средний размер ножки в высоту от 6 до 30 сантиметров. В диаметре до 12 см, редко больше. Ножка цилиндрическая и очень крепкая. В общем, узнаете мечту братьев Марио из тысячи, даже с закрытыми глазами. К слову, это не единственный гигантский гриб. Есть и ещё грибочки-гиганты, например Termitomyces titanicus, что в Африке произрастают (первое фото). Там одни шляпки у грибов могут достигать более метра в диаметре. Правда, о них я знаю мало, но зато точно знаю, что в нашей дружной команде есть человек, который сможет о них рассказать.