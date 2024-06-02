Почувствуйте себя Марио!

Грибы, вырастающие человеку по пояс? Такое можно увидеть только в фантастическом фильме, книге или игре, подумаете вы. А если я скажу вам, что такие грибы в действительности существуют? Ну, почти. Нет, суперспособностей они вам не дадут, зато редкие экземпляры могут достигать более 50 сантиметров в высоту, а шляпки их аж целый метр в диаметре.
Маленький человек или ребёнок вполне может сесть под гриб, чтоб укрыться под его шляпкой от дождя. А самое крутое, что такие грибочки можно есть!
Название этих грибов прекрасно описывает их размер. Знакомьтесь — Макроцибе-титаны (Macrocybe titans), повелители мира. Эти прекраснейшие представители грибного царства образуют твердые, крупные плодовые тела, что растут кучками. Средний размер шляпки у молодых грибов 8 сантиметров, размеры зрелых доходят до 50 сантиметров в поперечнике. Цвет шляпки и ножки желто-охристый, с более темным центром и сероватым оттенком по краям. С возрастом гриб постепенно становится полностью белым.
Средний размер ножки в высоту от 6 до 30 сантиметров. В диаметре до 12 см, редко больше. Ножка цилиндрическая и очень крепкая. В общем, узнаете мечту братьев Марио из тысячи, даже с закрытыми глазами. К слову, это не единственный гигантский гриб. Есть и ещё грибочки-гиганты, например Termitomyces titanicus, что в Африке произрастают (первое фото). Там одни шляпки у грибов могут достигать более метра в диаметре. Правда, о них я знаю мало, но зато точно знаю, что в нашей дружной команде есть человек, который сможет о них рассказать.
Где же обитает макроцибе? К сожалению, не у нас. Чтоб собрать таких грибочков, вам потребуются всего лишь ножик, компас, карта местности, баул для, собственно, гриба, резиновые сапоги, аптечка и, самое главное, билет до Флориды. Ну и, если не хотите там и остаться, прихватите с собой проводника из числа местных.
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