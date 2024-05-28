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Плюющиеся кобры: эти змеи научились стрелять ядом с дистанции

Плюющиеся кобры: эти змеи научились стрелять ядом с дистанции

Автор:
28 мая 2024 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Плюющиеся кобры   животные   змея   природа   факты   фото   
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Плюющаяся кобра — очень злая шутка эволюции. Ядовитые змеи и так какие опасные существа. Даже при нынешнем уровне развития медицины ежегодно от последствий их укусов погибает до 138 тысяч человек. А эти чудища ещё и дистанционно отраву доставлять научились?!

Плюющиеся кобры — это 14 видов змей, входящих в роды настоящих и ошейниковых кобр. Они обитают в Африке и Азии. Приметив их на расстоянии, вы и не заметите подвоха: большинство плюющихся кобр размером с привычного нам ужика! Лишь один вид вырастает до 2.5 метров.

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А вот характер у рептилии поистине токсичный. В любой непонятной ситуации они действуют как ковбои: сначала стреляют, а потом задают вопросы. Всего пара секунд, и вот: кобра стоит на дыбах, её капюшон расправлен, а вам прямо в лицо летит струя отборного токсина.

Размер обоймы зависит от конкретного вида: от 5 до 28 выстрелов. Некоторые стреляют прицельными плевками, а другие распыляют ядовитую взвесь, чтобы враг не подошёл к змее близко.

Как это работает? Как водяной пистолет! Обычные ядовитые змеи доставляют токсин в ткани жертвы при помощи клыков, внутри которых находятся канальцы, связанные с ядовитыми железами. Плюющиеся кобры модифицировали эту систему. Каналы расширены, а ядовитые железы окружены крепкими мышцами. Змея сокращает мускулатуру, и содержимое желёз с силой выбрасывается из клыков на расстояние до 2 метров.

Модифицировали они и свой яд. Токсины плюющихся кобр не так опасны при введении внутримышечно, но вызывают сильнейшую боль при попадании на слизистые. Это значит, что если кто-то решит навернуть рюмашку яда плюющейся кобры, весь рот покроется язвами и волдырями. А если отрава попадёт в глаза, она вызовет отёк роговицы и слепоту — временную или постоянную.

Змеи прекрасно понимают сильные стороны своего оружия, поэтому целятся в глаза и пасть нападающих хищников. Как итог: при самозащите шанс травмироваться для них намного ниже, чем у не прошедших стрелковую подготовку рептилий. Враг лишается боеспособности раньше, чем успевает добраться до бескультурной чешуйчатой макаронины с химическим оружием.

Ослепить кобра может кого угодно. А значит, и её жертвой может стать любая соразмерная животина. На стол стрелку попадаются не только стандартные лягушки и мышки, но и другие ядовитые змеи. Поеданием себе подобных плюющиеся кобры занимаются так часто, что некоторые виды, например, чёрная мамба, выработали к её токсину иммунитет.

Впрочем, и недостатки у стрелковых кобр тоже есть: они слишком расточительны. Из-за расширенных каналов, змеи часто вкалывают в добычу больше яда, чем необходимо для успешной охоты. Поэтому они рискуют остаться без оружия в самый неподходящий момент. И тогда чрезвычайно опасная рептилия становится не страшней обычного ужика!

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Метки: Плюющиеся кобры   животные   змея   природа   факты   фото   
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Miralanim
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