Плюющиеся кобры: эти змеи научились стрелять ядом с дистанции

Модифицировали они и свой яд. Токсины плюющихся кобр не так опасны при введении внутримышечно, но вызывают сильнейшую боль при попадании на слизистые. Это значит, что если кто-то решит навернуть рюмашку яда плюющейся кобры, весь рот покроется язвами и волдырями. А если отрава попадёт в глаза, она вызовет отёк роговицы и слепоту — временную или постоянную.

Змеи прекрасно понимают сильные стороны своего оружия, поэтому целятся в глаза и пасть нападающих хищников. Как итог: при самозащите шанс травмироваться для них намного ниже, чем у не прошедших стрелковую подготовку рептилий. Враг лишается боеспособности раньше, чем успевает добраться до бескультурной чешуйчатой макаронины с химическим оружием.