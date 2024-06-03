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В Балашихе 17-летний ревнивец напал с мачете на бывшую и её нового парня

В Балашихе 17-летний ревнивец напал с мачете на бывшую и её нового парня

Автор:
03 июня 2024 08:19
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   балашиха   криминал   мачете   отношения   полиция   ревность   
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Пострадавшие госпитализированы, а устроивший кровавые разборки имеет все шансы некоторое время провести за решёткой.

2 июня в одном из подъездов микрорайона Железнодорожный в Балашихе развернулась кровавая драма. 17-летний отвергнутый пацан дождался, когда из квартиры выйдет его бывшая девушка и её парень и напал на них.


Молодого человека с большим количеством резаных ран пришлось госпитализировать. Девушке досталось чуть меньше.


После устроенной им бойни ревнивец, который сильно переживал расставание с 18-летней возлюбленной, что примечательно, сам вызвал скорую помощь и полицию.


Как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Московской области", возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обезумевшему парню.



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Метки: Подмосковье   балашиха   криминал   мачете   отношения   полиция   ревность   
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4  комментария
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7k
Отвратительный Мужик 23 минуты назад
Нужно увеличивать сроки по тяжким статьям УК . Граждане совершенно престали бояться убивать дуг-друга. Вот было бы за умышленное убийство 25 годиков , без возможности на УДО . А сейчас лет через 6-7 можно выйти и дальше пить ,гулять, баб епать.
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7k
heta 2 минуты назад
В смысле "имеет все шансы некоторое время провести за решёткой."?
А что, есть и другие варианты?
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29k
Alex 9 минут назад
Опять чернышь?
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Schreibikus
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