В Балашихе 17-летний ревнивец напал с мачете на бывшую и её нового парня

Пострадавшие госпитализированы, а устроивший кровавые разборки имеет все шансы некоторое время провести за решёткой.
2 июня в одном из подъездов микрорайона Железнодорожный в Балашихе развернулась кровавая драма. 17-летний отвергнутый пацан дождался, когда из квартиры выйдет его бывшая девушка и её парень и напал на них.
Молодого человека с большим количеством резаных ран пришлось госпитализировать. Девушке досталось чуть меньше.
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После устроенной им бойни ревнивец, который сильно переживал расставание с 18-летней возлюбленной, что примечательно, сам вызвал скорую помощь и полицию.
Как сообщает Телеграм-канал "Прокуратура Московской области", возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ, и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения обезумевшему парню.
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А что, есть и другие варианты?