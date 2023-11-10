"О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё

Семья Мугабила Бабаева давно стояла в очереди на получение жилья - теперь у них будет своя квартира.
8 ноября в Люберцах неадекватный мужчина вышел на улицу с огромным ножом и стал нападать на прохожих. Сначала он порезал женщину, потом погнался за 14-летним ребёнком, а после пошёл в сторону школы, где вот-вот должны были закончиться уроки.
Мугабил Бабаев, увидев в руках прохожего мачете, сначала подумал, что это муляж, а когда заметил, что тот мужчина бросается на людей, решил действовать. Он наехал на вооруженного человека своим авто, сбил его с ног и помог полицейским задержать преступника. Нападавший был неуправляем, и стражам порядка пришлось применить табельное оружие.
Бабаев говорит, что решение сбить мужчину машиной пришло спонтанно. Он видел, что тот ведёт себя очень странно, и другого способа остановить неадеквата не нашлось.
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В соцсетях Бабаева называют героем, и его помощь полиции по заслугам оценили власти Люберец.
Мэр подмосковного города Владимир Волков лично вручил Мугабилу сертификат на жильё.
Он поблагодарил Бабаева и передал ему слова благодарности от пострадавших от действий вооруженного гражданина.
«Поступок, достойный настоящего мужчины. Спасибо за вашу смелость! Герои – среди нас», - добавил Волков.
Также мэр Люберец навестил в больнице пострадавших: Глеба и Екатерину. Оба находятся под наблюдением врачей и искренне рады, что от рук преступника больше никто не пострадал.
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Если социальная, прав продвинуться в очереди у него не было. Мужик, конечно, молодец, но получилось что и при выдаче квартиры нарушили закон.