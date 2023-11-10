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"О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё

"О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё

Автор:
10 ноября 2023 12:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Герой   Награда   люберцы   мачете   напал с ножом   обезвредил преступника   полиция   сертификат на жилье   
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Семья Мугабила Бабаева давно стояла в очереди на получение жилья - теперь у них будет своя квартира.

8 ноября в Люберцах неадекватный мужчина вышел на улицу с огромным ножом и стал нападать на прохожих. Сначала он порезал женщину, потом погнался за 14-летним ребёнком, а после пошёл в сторону школы, где вот-вот должны были закончиться уроки.


Мугабил Бабаев, увидев в руках прохожего мачете, сначала подумал, что это муляж, а когда заметил, что тот мужчина бросается на людей, решил действовать. Он наехал на вооруженного человека своим авто, сбил его с ног и помог полицейским задержать преступника. Нападавший был неуправляем, и стражам порядка пришлось применить табельное оружие.


Бабаев говорит, что решение сбить мужчину машиной пришло спонтанно. Он видел, что тот ведёт себя очень странно, и другого способа остановить неадеквата не нашлось.


В соцсетях Бабаева называют героем, и его помощь полиции по заслугам оценили власти Люберец.


Мэр подмосковного города Владимир Волков лично вручил Мугабилу сертификат на жильё.



Он поблагодарил Бабаева и передал ему слова благодарности от пострадавших от действий вооруженного гражданина.

«Поступок, достойный настоящего мужчины. Спасибо за вашу смелость! Герои – среди нас», - добавил Волков. 

Также мэр Люберец навестил в больнице пострадавших: Глеба и Екатерину. Оба находятся под наблюдением врачей и искренне рады, что от рук преступника больше никто не пострадал.


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Метки: Видео   Герой   Награда   люберцы   мачете   напал с ножом   обезвредил преступника   полиция   сертификат на жилье   
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5  комментариев
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505
александр ломовицкий 48 минут назад
вот , Мужчина . а не те бараны которые на детей и женщин нападают да связанных в камерах бьют за звезду героя.
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62k
pynh 24 минуты назад
Своя квартира или социальная, раз в очереди стояли?
Если социальная, прав продвинуться в очереди у него не было. Мужик, конечно, молодец, но получилось что и при выдаче квартиры нарушили закон.

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5k
Lexx Полчаса назад
А что стало с нападавшим? Сдох или нет?
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8k
Ntvl 39 минут назад
Нашелся один достойный из 100000-сяч этих приезжих бородатых биомусоров, который действительно, показал, что он мужЫк!!! Респект этому человеку! К сожалению, таких мало.
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