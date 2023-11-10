"О награде не думал": мужчине, остановившему неадеквата с мачете в Люберцах, вручили сертификат на жильё

8 ноября в Люберцах неадекватный мужчина вышел на улицу с огромным ножом и стал нападать на прохожих. Сначала он порезал женщину, потом погнался за 14-летним ребёнком, а после пошёл в сторону школы, где вот-вот должны были закончиться уроки.





Мугабил Бабаев, увидев в руках прохожего мачете, сначала подумал, что это муляж, а когда заметил, что тот мужчина бросается на людей, решил действовать. Он наехал на вооруженного человека своим авто, сбил его с ног и помог полицейским задержать преступника. Нападавший был неуправляем, и стражам порядка пришлось применить табельное оружие.



