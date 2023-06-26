Фрэнк Инн – дрессировщик по профессии и призванию

Есть категория людей, которые удивительно тонко чувствуют суть животных и находят с ними общий язык. Именно таким человеком был уроженец Кэмбли (штат Индиана) Элиас Франклин Фриман (1916-2002), впоследствии получивший известность под именем Фрэнк Инн.
В возрасте 17 лет он ушёл из дома за счастьем, богатством и славой. Путь юноши лежал в Голливуд. И дальнейшее будущее, и выбор профессии предопределил несчастный случай: Фрэнк попал в автомобильную аварию и пока восстанавливался, занимался дрессировкой животных. Да так увлёкся этим делом, что посвятил ему 50 лет своей жизни.
Сначала он работал помощником у дрессировщиков, готовивших Асту в сериале «Тонкий человек» и Пала из «Лесси».
Набравшись опыта, мужчина покинул организацию, занимавшуюся оказанием услуг по дрессировке, и ушёл в свободное плавание. И не зря. На счету Инна такие хвостатые звёзды как кот Оранджи, дебютировавший в картине «Завтрак у Тиффани», а впоследствии снявшийся в фильмах «Ревень» и «Невероятно уменьшающийся человек», и бассет-хаунд Клео, принявший участие в картине «Колокол, книга и свеча».
В числе воспитанников дрессировщика поросёнок Арнольд из «Зелёных просторов» и обезьяна из фильма «Ланселот Линк, Тайный Шимпанзе». Пожалуй, самым известным питомцем Инна был пёсик неизвестной породы по кличке Хиггинс (предположительно помесь терьера, кокер-спаниеля и пуделя), найденный в приюте и снявшийся в фильмах «Муч едет в Голливуд» и «Бенджи». В продолжении «Бенджи» снялась дочка Хиггинса, продолжившая актёрскую династию.
Сам Инн тоже иногда принимал участие в съёмках, играя эпизодические роли. Помогала ему и жена Хуанита, с которой Фрэнк прожил 50 лет и воспитал троих детей. Вообще, отношение к животным у дрессировщика было очень трепетным, хотя представитель такой профессии должен несколько отстраняться от подопечных. Всех перспективных животных он обучал, содержа на собственные средства. Остальных пристраивал в добрые руки – друзьям, коллегам, поклонникам. Своих поступков особенно не афишировал. Лишь однажды между делом Фрэнк упомянул, что вместе с помощниками содержал около тысячи бездомных животных. Счета за один только корм составляли порядка 400 долларов в сутки.
Ушёл из жизни он в возрасте 86 лет после недолгой болезни. Видимо, высшие силы сочли правильным избавить человека такой широкой души от страданий. Вместе с Инном последний приют на кладбище Форест-Лоун (Голливуд-Хиллз) в Лос-Анджелесе нашли и многие его любимцы, прах которых дрессировщик хранил и завещал захоронить вместе с ним.
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