Фрэнк Инн – дрессировщик по профессии и призванию

Сам Инн тоже иногда принимал участие в съёмках, играя эпизодические роли. Помогала ему и жена Хуанита, с которой Фрэнк прожил 50 лет и воспитал троих детей. Вообще, отношение к животным у дрессировщика было очень трепетным, хотя представитель такой профессии должен несколько отстраняться от подопечных. Всех перспективных животных он обучал, содержа на собственные средства. Остальных пристраивал в добрые руки – друзьям, коллегам, поклонникам. Своих поступков особенно не афишировал. Лишь однажды между делом Фрэнк упомянул, что вместе с помощниками содержал около тысячи бездомных животных. Счета за один только корм составляли порядка 400 долларов в сутки.